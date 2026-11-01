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IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने जीता मैच, पर भारत ने 3-2 से सीरीज की अपने नाम, फिलिप्स ने जीता बड़ा अवॉर्ड

भारत ने 3-2 से सीरीज अपने नाम की ( AP )

IND vs NZ T20 Series 2026: भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पांचवें और अंतिम मैच में 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो सीरीज 3-2 से अपने नाम करने में सफल रहे. भारत सीरीज के शुरुआती तीनों मैच जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका था. हालांकि चौथे और पांचवें मैच में उसे हार का सामना जरूर करना पड़ा.

रविवार को हैमिल्टन में खेले गए पांचवें टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने 192 रनों के लक्ष्य को 18 ओवर में 3 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया. जिसका पूरा क्रेडिट टिम सीफर्ट और ग्लेन फिलिप्स को जाता है. सीफर्ट ने 50 गेंदों में 11 चौके और 5 छक्के की मदद से 93 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि फिलिप्स 38 गेंदों में 68 रन बनाकर नाबाद रहे. इस दौरान उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 3 छक्के लगाए.

इससे पहले भारत ने टॉस हारकर सीरीज में पहली बार पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 8 विकेट पर 191 रन ही बना पाए. भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही. दोनों ओपनर अभिषेक और संजू चार ओवर के अंदर ही आउट हो गए. लेकिन उसके बाद कप्तान अय्यर और ईशान किशन ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, जिससे भारत 191 रन तक पहुंच सका. अय्यर ने 23 गेंदों में 50 और किशन ने 32 गेंदों में 61 रन बनाए. आखिर में नमन धीर ने 33 और रेड्डी ने 22 रनों की पारी खेली. न्यूजीलैंड की तरफ से एडम मिल्ने सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 4 ओवर में केवल 19 रन खर्च करके 4 विकेट झटके. जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. टी20 ट्रॉफी के साथ भारतीय टीम (AP) फिलिप्स बने प्लेयर ऑफ द सीरीज

सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले ग्लेन फिलिप्स को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया. फिलिप्स ने इस सीरीज में कुल 341 रन बनाए, जिसमें 4 फिफ्टी प्लस स्कोर है. इसके अलावा वो एक T20I सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के फिल सॉल्ट के नाम था, जिन्होंने 331 रन बनाए थे. टी20 सीरीज खत्म होने के बाद अब भारतीय टीम 4 नवंबर से पांच मैचों की वनडे सीरीज खेलने मैदान में उतरेगी.