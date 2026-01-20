ETV Bharat / sports

कोहली को दो बार आउट करने वाला गेंदबाज न्यूजीलैंड के टी20 स्क्वाड में हुआ शामिल

IND vs NZ T20 Series 2026: वनडे सीरीज के बाद अब न्यूजीलैंड और भारत पांच मैचों की टी20 सीरीज में आमने सामने होने वाले हैं.

न्यूजीलैंड का टी20 स्क्वाड
न्यूजीलैंड का टी20 स्क्वाड (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 20, 2026 at 3:45 PM IST

4 Min Read
नागपुर: भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में गेंद से शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा ऑलराउंडर क्रिस्टियन क्लार्क अब आने वाली टी20 सीरीज में भी धमाल मचाने वाले हैं. न्यूजीलैंड ने उनको पहले तीन टी20 मैचों के लिए अपनी टीम में शामिल किया है. इस गेंदबाज को टीम बैकअप के तौर पर टीम में रखा गया है, क्योंकि तेज गेंदबाज एडम मिल्ने और अनुभवी स्पिनर माइकल ब्रेसवेल दोनों सीरीज से पहले चोटों से जूझ रहे हैं.

ब्रेसवेल-एडम मिल्ने चोटिल
न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने पुष्टि की कि ब्रेसवेल रविवार को इंदौर में तीसरे और आखिरी वनडे में फील्डिंग करते समय बाएं पैर की पिंडली में मामूली खिंचाव के बाद टी20 टीम के साथ नागपुर गए हैं. जहां उनका इलाज किया जाएगा और उन पर नजर रखी जाएगी, और दौरे में उनकी आगे की भागीदारी के बारे में फैसला बाद में लिया जाएगा. इस बीच, तेज गेंदबाज मिल्ने रविवार को SA20 में सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए खेलते समय अपनी बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लगा बैठे और अब चोट को कैसे मैनेज किया जाए, यह तय करने के लिए उनका मूल्यांकन किया जा रहा है.

क्रिस्टियन क्लार्क का वनडे में प्रदर्शन
क्लार्क ने अपनी पहली वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने तीन मैचों में विराट कोहली को दो बार आउट करने सहित कुल सात विकेट लिए थे, साथ ही निचले क्रम में उपयोगी रन भी बनाए और फील्डिंग में दो कैच भी पकड़े. वाल्टर ने ये भी कहा कि क्लार्क को मुख्य रूप से बैकअप के तौर पर शामिल किया गया है, क्योंकि वे अपने तेज गेंदबाजी ग्रुप को मैनेज करना चाहते हैं.

हेड कोच ने क्या कहा?
उन्होंने कहा, 'अभी हमारे पास खिलाड़ियों में काफी बदलाव हो रहा है, कुछ खिलाड़ी इस सीरीज के लिए चोट से वापस आ रहे हैं, कुछ सीधे फ्रेंचाइजी क्रिकेट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बाकी भारत वनडे सीरीज और सुपर स्मैश से आ रहे हैं. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे पास इस सीरीज के पहले तीन मैचों के लिए पर्याप्त तेज गेंदबाजी के विकल्प हों और यह क्रिस्टियन के लिए भारत के अपने पहले दौरे पर ग्रुप के साथ थोड़ा और समय बिताने का एक शानदार मौका है. उन्होंने निश्चित रूप से वनडे सीरीज में अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी, वह थी उनका शांत स्वभाव और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता.'

वनडे सीरीज में पहली बार किया कमाल
बता दें कि न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज में भारत को 2-1 से हराकर पहली बार भारत में वनडे सीरीज अपने नाम करके इतिहास रच दिया है. इस बारे में बात करते हुए वाल्टर ने बताया कि इंदौर में वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम पूरे जोश में नागपुर पहुंची है. जहां पहला टी20 मैच खेला जाएगा. उन्होंने ये भी कहा कि वनडे सीरीज जीतना और कुछ इतिहास बनाना बहुत खास था. शानदार टीम वर्क के साथ कई बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिले, जिससे हमने कुछ ऐसा हासिल किया जो पहले कभी नहीं हुआ था.

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का शेड्यूल

  • पहला टी20 - 21 जनवरी - नागपुर
  • दूसरा टी20 - 23 जनवरी - रायपुर
  • तीसरा टी20 - 25 जनवरी - गुवाहाटी
  • चौथा टी20 - 28 जनवरी - विशाखापत्तनम
  • पांचवां टी20 - 31 जनवरी - तिरुवनंतपुरम

न्यूजीलैंड की टी20 टीम
मिशेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, क्रिश्चियन क्लार्क (पहले तीन मैच), डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, जैक फाउल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोढ़ी

