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IND vs NZ: कप्तान श्रेयस अय्यर का वैभव सूर्यवंशी को साफ संदेश, प्लेइंग-11 में जगह खाली नहीं

भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ( IANS )

Shreyas Iyer on Vaibhav Sooryavanshi: टीम इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर है. जहां वो 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलने वाली है. पहला मैच 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. उससे पहले भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इस दौर पर मौका दिए जाने के बारे में बड़ा बयान दिया है. अय्यर का मानना है कि संजू और अभिषेक बतौर ओपनर अच्छा काम कर रहे हैं. इसलिए वैभव को अभी प्लेइंग-11 में आसानी से जगह नहीं मिल सकती.

संजू-अभिषेक अच्छा कर रहे हैं

अय्यर ने पहले टी20 मैच से पहले कहा, 'यह महत्वपूर्ण है कि उनके (सूर्यवंशी) जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में हमेशा खुश रहें. वह अभी बहुत युवा है और उसे आगे काफी ज्यादा मौके मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि उसे सीधे प्लइंग-11 में जगह मिल जाएगी, क्योंकि हमारे सलामी बल्लेबाज लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीताया है.'