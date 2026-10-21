IND vs NZ: कप्तान श्रेयस अय्यर का वैभव सूर्यवंशी को साफ संदेश, प्लेइंग-11 में जगह खाली नहीं
कप्तान श्रेयस अय्यर ने वैभव सूर्यवंशी को न्यूजीलैंड में मौका देने पर बड़ा बयान दिया है.
Published : October 21, 2026 at 12:09 PM IST
Shreyas Iyer on Vaibhav Sooryavanshi: टीम इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर है. जहां वो 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलने वाली है. पहला मैच 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. उससे पहले भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को इस दौर पर मौका दिए जाने के बारे में बड़ा बयान दिया है. अय्यर का मानना है कि संजू और अभिषेक बतौर ओपनर अच्छा काम कर रहे हैं. इसलिए वैभव को अभी प्लेइंग-11 में आसानी से जगह नहीं मिल सकती.
संजू-अभिषेक अच्छा कर रहे हैं
अय्यर ने पहले टी20 मैच से पहले कहा, 'यह महत्वपूर्ण है कि उनके (सूर्यवंशी) जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में हमेशा खुश रहें. वह अभी बहुत युवा है और उसे आगे काफी ज्यादा मौके मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि उसे सीधे प्लइंग-11 में जगह मिल जाएगी, क्योंकि हमारे सलामी बल्लेबाज लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीताया है.'
हालांकि अय्यर ने ये भी माना कि टीम के साथ वैभव के होने से भविष्य में उन्हें काफी काम आएगा. वो यहां टीम के साथ रह कर विदेशी परिस्थितियों का अनुभव हासिल करेंगे, जिससे भविष्य के टूर के लिए उनको बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी, और वह पहली बार दौरा करने वाले खिलाड़ियों के साथ भी अपना अनुभव साझा कर सकता है.' इससे पहले हेड कोच गौतम गंभीर भी वैभव के बारे में ये बात कर चुके हैं कि उन्हें अपने मौके का इंतजार करना होगा.
बता दें कि सूर्यवंशी को इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे के लिए टी20 टीम में चुना गया था. तब से टीम इंडिया ने 21 टी20 मैच खेले हैं. उसमें से सूर्यवंशी ने केवल 8 में खेलने का मौका मिला, क्योंकि नियमित सलामी बल्लेबाज अभिषेक और सैमसन लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि एशियन गेम्स 2026 में सूर्यवंशी को पारी की शुरुआत करने का मौका मिला था और सैमसन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे.
टीम इंडिया का टी20 स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव.
IND vs NZ टी20 शेड्यूल
- पहला टी20: 22 अक्टूबर (क्राइस्टचर्च)
- दूसरा टी20: 24 अक्टूबर (क्राइस्टचर्च)
- तीसरा टी20: 27 अक्टूबर (वेलिंगटन)
- चौथा टी20: 30 अक्टूबर (ऑकलैंड)
- पांचवां टी20: 1 नवंबर (हैमिल्टन)
IND vs NZ मैच कब और कहां देख सकेंगे?
ये पांचों मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे शुरु होंगे. टीवी पर मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और डीडी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव के ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.