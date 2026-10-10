न्यूजीलैंड को चौथा झटका, 24 घंटे के अंदर IND vs NZ T20 सीरीज से तीसरा खिलाड़ी हुआ बाहर
भारत का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से पांच टी20 मैचों की सीरीज के साथ शुरू होगा.
Published : October 10, 2026 at 11:23 AM IST
ऑकलैंड (न्यूजीलैंड): भारत और न्यूजीलैंड तीनों फॉर्मेट की एक एतिहासिक सीरीज खेलने वाले हैं. जिसकी मेजबानी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड करेगा. इस सीरीज में कुल 12 मैच खेले जाएंगे, जो कि न्यूजीलैंड क्रिकेट के इतिहास की सबसे लंबी घरेलू सीरीज होगी. सीरीज की शुरुआत 22 अक्टूबर से टी20 मैच के साथ होगी.
लेकिन जैसे-जैसे इस सीरीज के दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे न्यूजीलैंड की परेशानी बढ़ती जा रही है. अब तक उनके 4 बड़े खिलाड़ी चोट की वजह स टी20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं, जबकि एक खिलाड़ी पूरी सीरीज से ही बाह हो गया है.
News | Will O’Rourke will miss the upcoming tour against India as a precaution, as he continues rehabilitate injuries to his left hamstring and calf. Full story ➡️ https://t.co/WmzQmxq11V #NZvIND https://t.co/Wxr1gjLfx4— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 9, 2026
तेज गेंदबाज विल ओ'रूर्के सीरीज से बहार हो गए हैं. वे अभी भी अपनी बाईं हैमस्ट्रिंग और काफ (पिंडली) की चोट से उबर रहे हैं. 25 वर्षीय ओ'रूर्के पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण सात महीने तक बाहर रहने के बाद इस साल की शुरुआत में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटे थे.
टीम के कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि यह फैसला ओ'रूर्के और टीम के मेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर लिया गया है, ताकि तेज गेंदबाज को ठीक होने और बिना किसी और परेशानी के अपना बॉलिंग वर्कलोड बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.
ओ'रूर्के का इस सीरीज में न होना न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजी अटैक के लिए एक झटका है. ओरुर्की 2024 में अपना टेस्ट डेब्यू करने के बाद से14 मैचों में 25 से कम की औसत से 49 विकेट ले चुके हैं. जिससे ये साबित होता है कि वो कितने खतरनाक गेंदबाज हैं. ये 24 घंटे के अंदर न्यूजीलैंड को तीसरा झटका लगा है.
न्यूजीलैंड का चौथा खिलाड़ी सीरीज से बाहर
इससे पहले शनिवार को बल्लेबाज मार्क चैपमैन और ऑलराउंडर जैक फॉल्क्स को चोट के चलते T20 टीम से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह जोश क्लार्कसन और ब्लेयर टिकनर को शामिल किया गया. इससे पहले टीम यूवा आलराउंडर राचिन रविंद्र भी चोट की वजह से टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड में नहीं चुने गए थे. एक प्रोमो शूट का दौरान डाइव लगाकर कैच पकड़ते समय उनके कंधे में कफी ज्यादा चोट लग गई थी.
भारत का न्यूजीलैंड दौरा
बता दें भारत का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर को पांच T20 इंटरनेशनल मैचों के साथ शुरू होगा, जिसके बाद पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे. न्यूजीलैंड ने इस सीरीज के लिए टी20 स्क्वाड का ऐलान कर चुका है और वो रविवार को वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा करने वाले हैं.