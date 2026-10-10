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न्यूजीलैंड को चौथा झटका, 24 घंटे के अंदर IND vs NZ T20 सीरीज से तीसरा खिलाड़ी हुआ बाहर

24 घंटे के अंदर IND vs NZ T20 सीरीज से तीसरा खिलाड़ी हुआ बाहर ( IANS )

ऑकलैंड (न्यूजीलैंड): भारत और न्यूजीलैंड तीनों फॉर्मेट की एक एतिहासिक सीरीज खेलने वाले हैं. जिसकी मेजबानी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड करेगा. इस सीरीज में कुल 12 मैच खेले जाएंगे, जो कि न्यूजीलैंड क्रिकेट के इतिहास की सबसे लंबी घरेलू सीरीज होगी. सीरीज की शुरुआत 22 अक्टूबर से टी20 मैच के साथ होगी.

लेकिन जैसे-जैसे इस सीरीज के दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे न्यूजीलैंड की परेशानी बढ़ती जा रही है. अब तक उनके 4 बड़े खिलाड़ी चोट की वजह स टी20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं, जबकि एक खिलाड़ी पूरी सीरीज से ही बाह हो गया है.