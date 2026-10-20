ETV Bharat / sports

IND vs NZ: टीम इंडिया पहुंची न्यूजीलैंड, 22 अक्टूबर से शुरू होगी टी20 सीरीज

टीम इंडिया पहुंची न्यूजीलैंड ( IANS )

India Tour of New Zealand: टीम इंडिया मंगलवार को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में पहुंच गई, जहां पहले टी20 मैच के साथ इस ऐतिहासिक दौरे का आगाज होगा.

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने टीम इंडिया के क्राइस्टचर्च पहुंचने की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें कोच गौतम गंभीर, भुवनेश्वर कुमार, नीतीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, नमन धीर, वैभव सूर्यवंशी, फास्ट बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल और सपोर्ट स्टाफ के सदस्य नजर आ रहे हैं.

इस ऐतिहासिक दौर पर टीम इंडिया छह हफ्तों के दौरान कुल 12 इंटरनेशनल मैच खेलेगी. जिसमें 5 T20I, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच शामिल हैं. ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट इतिहास का सबसे लंबा घरेलू टूर भी होगा. दौरे की शुरुआत सबसे छोटे फॉर्मेट (T20I) से होगी, इसके बाद 50 ओवर की सीरीज (ODI) खेली जाएगी और अंत में टेस्ट मैच होंगे. T20I सीरीज 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी. इसके बाद 4 से 15 नवंबर तक 5 मैचों की ODI सीरीज होगी. फिर दोनों टीमें टेस्ट मैचों के लिए आमने-सामने होंगी. इस दौरे के जरिए भारत के सामने कई लक्ष्य हैं. ODI सीरीज 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए काफी अहम होगी, जबकि टेस्ट मैच 'वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप' के फाइनल में पहुंचने की भारत की कोशिशों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं.