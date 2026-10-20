IND vs NZ: टीम इंडिया पहुंची न्यूजीलैंड, 22 अक्टूबर से शुरू होगी टी20 सीरीज
IND vs NZ Series 2026: टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पर 22 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक कुल 12 इंटरनेशनल मैच खेलेगी.
Published : October 20, 2026 at 12:39 PM IST
India Tour of New Zealand: टीम इंडिया मंगलवार को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में पहुंच गई, जहां पहले टी20 मैच के साथ इस ऐतिहासिक दौरे का आगाज होगा.
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने टीम इंडिया के क्राइस्टचर्च पहुंचने की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें कोच गौतम गंभीर, भुवनेश्वर कुमार, नीतीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, नमन धीर, वैभव सूर्यवंशी, फास्ट बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल और सपोर्ट स्टाफ के सदस्य नजर आ रहे हैं.
India have arrived in Ōtautahi 🇮🇳 #NZVIND https://t.co/bvNH65b7w7— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 20, 2026
इस ऐतिहासिक दौर पर टीम इंडिया छह हफ्तों के दौरान कुल 12 इंटरनेशनल मैच खेलेगी. जिसमें 5 T20I, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच शामिल हैं. ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट इतिहास का सबसे लंबा घरेलू टूर भी होगा.
दौरे की शुरुआत सबसे छोटे फॉर्मेट (T20I) से होगी, इसके बाद 50 ओवर की सीरीज (ODI) खेली जाएगी और अंत में टेस्ट मैच होंगे. T20I सीरीज 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी. इसके बाद 4 से 15 नवंबर तक 5 मैचों की ODI सीरीज होगी. फिर दोनों टीमें टेस्ट मैचों के लिए आमने-सामने होंगी.
इस दौरे के जरिए भारत के सामने कई लक्ष्य हैं. ODI सीरीज 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए काफी अहम होगी, जबकि टेस्ट मैच 'वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप' के फाइनल में पहुंचने की भारत की कोशिशों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं.
#TeamIndia en route New Zealand 🇳🇿 ✈️ #NZvIND https://t.co/vnN1yWPLxk— BCCI (@BCCI) October 19, 2026
भारत ने तीनों फॉर्मेट के लिए खिलाड़ियों का एक बड़ा दल तैयार किया है, जिसमें कप्तानी की जिम्मेदारी शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के बीच बांटी गई है. गिल पहले 3 ODI और टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि अय्यर T20I टीम की कमान संभालेंगे और आखिरी 2 ODI मैचों में भी कप्तान होंगे.
टीम इंडिया का टी20 स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव.
3/5 ⏳ The sold-out sign is officially up for the BLACKCAPS v India T20Is in Christchurch and Hamilton, with Eden Park tracking towards a record attendance! 🙌 https://t.co/DFO8HqtuzK— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 19, 2026
NZ vs IND टी20 शेड्यूल
- पहला टी20: 22 अक्टूबर (क्राइस्टचर्च)
- दूसरा टी20: 24 अक्टूबर (क्राइस्टचर्च)
- तीसरा टी20: 27 अक्टूबर (वेलिंगटन)
- चौथा टी20: 30 अक्टूबर (ऑकलैंड)
- पांचवां टी20: 1 नवंबर (हैमिल्टन)
ये पांचों मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे शुरु होंगे. जिसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव पर देखा जा सकता है.