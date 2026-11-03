IND vs NZ: वनडे सीरीज में टूटेगा सचिन-पोंटिंग का महारिकॉर्ड, रोहित-कोहली हासिल करेंगे सात बड़ी उपलब्धि
न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के दौरान विराट कोहली के पास पांच और रोहित के पास दो रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा.
Published : November 3, 2026 at 3:26 PM IST
ऑकलैंड (न्यूजीलैंड): टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया बुधवार, 4 नवंबर से पांच मैचों की वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड का सामना करने के लिए तैयार है. इस सीरीज के साथ ही भारत के दो दिग्गज खिलाड़ी, रोहित शर्मा और विराट कोहली, एक महीने बाद नीली जर्सी में वापसी करेंगे. सबकी नजरें इन दोनों खिलाड़ियों पर होंगी, क्योंकि वे 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं. खास बात ये हैं कि यह न्यूजीलैंड का उनका आखिरी दौरा भी हो सकता है. हालांकि इन दोनों स्टार खिलाड़ियों के पास इस वनडे सीरीज में महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और रिकी पोंटिंग को पछाड़कर कई रिकॉर्ड अपने नाम कराने का भी मौका होगा.
वनडे क्रिकेट के इतिहास में विराट कोहली पांच और रोहित शर्मा दो बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. नीचे उन उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई है, जिन्हें 'रो-को' (रोहित-कोहली) हासिल कर सकते हैं.
Virat Kohli has given us plenty of batting gems on New Zealand soil. Now, the King is ready to add another chapter as he returns for the ODI series! 🔥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 1st ODI on 4th Nov, 7:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 1, 2026
सचिन का रिकॉर्ड टूटने के करीब
विराट कोहली लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं. वो सचिन तेंदुलकर के लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक 60 शतक के बराबर खड़े हैं. तेंदुलकर ने 538 पारियों में 60 शतक लगाए हैं, जबकि कोहली ने इतने ही शतक 340 पारियों में पूरे किए हैं. एक और शतक लगाते ही कोहली लिस्ट ए क्रिकेट में 61 शतकों के साथ सबसे आगे हो जाएंगे.
रिकी पोंटिंग की भी टूटेगा रिकॉर्ड
विराट कोहली वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने से केवल 76 रन दूर हैं. फिलहाल न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रिकी पोंटिंग के नाम है. उन्होंने 'ब्लैककैप्स' (न्यूजीलैंड) के खिलाफ 50 पारियों में 1971 रन बनाए हैं, जबकि कोहली ने 36 पारियों में 1897 रन बनाए हैं. 76 और रन बनाते ही, कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.
नंबर 3 पर 13 हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज
37 साले के विराट कोहली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 13,000 वनडे रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं. उन्होंने अब तक नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 12,988 रन बनाए हैं. 12 और रन बनाते ही उनका नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो जाएगा.
वनडे में चेज करते हुए सबसे ज्यादा रन
वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल सचिन तेंदुलकर के नाम है. तेंदुलकर ने वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए 8720 रन बनाए हैं, जबकि कोहली ने 8667 रन बनाए हैं. कोहली को इस लिस्ट में भी सबसे ऊपर पहुंचने के लिए पांच मैचों में सिर्फ 54 रनों की जरूरत है.
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SENA देशों में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का रिकॉर्ड
न्यूजीलैंड को छोड़कर, कोहली ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड जीता है. अगर वह न्यूजीलैंड में भी यह अवॉर्ड जीत लेते हैं, तो वह SENA (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) देशों में ऐसा सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे.
वनडे में 100 बार 50 प्लस रन
'हिटमैन' रोहित शर्मा भी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के करीब हैं. वो अब तक वनडे क्रिकेट में 98 बार 50 प्लस रन बना चुके हैं. इस आंकड़े को 100 तक पहुंचाने के लिए उन्हें बस दो और पारियों में 50 से ज्यादा रन बनाने की जरूरत है. ऐसा करने पर वह सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बाद तीसरे भारतीय बल्लेबाज और कुल मिलाकर छठे बल्लेबाज बन जाएंगे. इस खास लिस्ट में शामिल अन्य बल्लेबाजों में कुमार संगकारा, रिकी पोंटिंग और जैक कैलिस हैं.
बतौर ओपनर SENA देशों में 5,000 वनडे रन
बतौर ओपनर रोहित शर्मा SENA (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों में अब तक 114 मैचों की 123 पारियों में 44.32 की औसत से 4,964 रन बना चुके हैं. SENA देशों में 5,000 वनडे रन पूरे करने वाले पहले भारतीय ओपनर बनने के लिए उन्हें बस 36 और रनों की जरूरत है.