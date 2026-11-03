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IND vs NZ: वनडे सीरीज में टूटेगा सचिन-पोंटिंग का महारिकॉर्ड, रोहित-कोहली हासिल करेंगे सात बड़ी उपलब्धि

विराट कोहली ओवर रोहित शर्मा ( IANS )

ऑकलैंड (न्यूजीलैंड): टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया बुधवार, 4 नवंबर से पांच मैचों की वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड का सामना करने के लिए तैयार है. इस सीरीज के साथ ही भारत के दो दिग्गज खिलाड़ी, रोहित शर्मा और विराट कोहली, एक महीने बाद नीली जर्सी में वापसी करेंगे. सबकी नजरें इन दोनों खिलाड़ियों पर होंगी, क्योंकि वे 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं. खास बात ये हैं कि यह न्यूजीलैंड का उनका आखिरी दौरा भी हो सकता है. हालांकि इन दोनों स्टार खिलाड़ियों के पास इस वनडे सीरीज में महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और रिकी पोंटिंग को पछाड़कर कई रिकॉर्ड अपने नाम कराने का भी मौका होगा.

वनडे क्रिकेट के इतिहास में विराट कोहली पांच और रोहित शर्मा दो बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. नीचे उन उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई है, जिन्हें 'रो-को' (रोहित-कोहली) हासिल कर सकते हैं.