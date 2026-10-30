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IND vs NZ: विराट कोहली पहुंचे न्यूजीलैंड, एयरपोर्ट पर उमड़ी फैंस की भीड़, देखें वीडियो

विराट कोहली को देखने के लिए न्यूजीलैंड के ऑकलैंड एयरपोर्ट पर काफी भीड़ जमा हो गई

विराट कोहली पहुंचे न्यूजीलैंड
विराट कोहली पहुंचे न्यूजीलैंड (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2026 at 10:14 AM IST

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Virat Kohli arrives in New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड की टीमें पांच मैचों की टी20 सीरीज खत्म होने के बाद पांच वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाली हैं. आज दोनों टीमों के बीच चौथा टी20 मैच ऑकलैंड में खेला जाना है. टी20 सीरीज का आखिरी मैच 1 नवंबर को खेला जाएगा. उसके बाद वनडे सीरीज 4 नवंबर से 15 नवंबर तक खेली जाएगी. इस फॉर्मेट में भारत के दो दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नजर आने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट ही खेल रहे हैं. दोनों स्टार खिलाड़ी न्यूजीलैंड भी पहुंच चुके हैं.

सोशल मीडिया पर विराट कोहली के न्यूजीलैंड पहुंचने का वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिसमें किंग कोहली को एयरपोर्ट पर फैंस से घिरा हुआ देखा जा सकता है. जो ये बताता है कि विराट कोहली का क्रिकेट में दबदबा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है. इस दौरान एक ऐसी महिला भी दिखी जो दो दिन से एयरपोर्ट पर विराट कोहली से मिलने और उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए रुकी हुई थी. कोहली ने उस महिला के सपने को भी सच किया और ऑटोग्राफ देकर एयरपोर्ट से बाहर निकले.

इससे पहले कप्तान शुभमन गिल और दूसरे खिलाड़ी भी न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं, जो वनडे सीरीज का हिस्सा हैं. बता दें भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए दो टीमों का ऐलान किया है. पहले तीन मैच में नियमित कप्तान शुभमन गिल ही कप्तानी करेंगे और आखिरी दो मैच टी20 के कप्तान श्रेयस अय्यर ये जिम्मेदारी सभालेंगे. बोर्ड ने फैसला टेस्ट सीरीज पर फोकस करने के लिए लिया है. यानी जो खिलाड़ी टेस्ट खेलने वाले हैं वो आखिरी दो वनडे मैच नहीं खेलेंगे. इसमें शुभमन गिल और केएल राहुल के नाम शामिल हैं.

पहले तीन वनडे के लिए टीम इंडिया का वनडे स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी (केवल पहले वनडे के लिए)

आखिरी दो वनडे के लिए भारत का स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर और उपकप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव.

IND vs NZ वनडे शेड्यूल
पहला वनडे: 4 नवंबर (ऑकलैंड)
दूसरा वनडे 7 नवंबर (विलिंगटन)
तीसरा वनडे 10 नवंबर (हेमिल्टन)
चौथा वनडे 13 नवंबर (बे ओवल)
पांचवां वनडे 15 नवंबर (बे ओवल)

वनडे सीरीज के पांचों मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे से शुरू होंगे.

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