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IND vs NZ: विराट कोहली पहुंचे न्यूजीलैंड, एयरपोर्ट पर उमड़ी फैंस की भीड़, देखें वीडियो

विराट कोहली पहुंचे न्यूजीलैंड ( IANS )

Virat Kohli arrives in New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड की टीमें पांच मैचों की टी20 सीरीज खत्म होने के बाद पांच वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाली हैं. आज दोनों टीमों के बीच चौथा टी20 मैच ऑकलैंड में खेला जाना है. टी20 सीरीज का आखिरी मैच 1 नवंबर को खेला जाएगा. उसके बाद वनडे सीरीज 4 नवंबर से 15 नवंबर तक खेली जाएगी. इस फॉर्मेट में भारत के दो दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नजर आने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट ही खेल रहे हैं. दोनों स्टार खिलाड़ी न्यूजीलैंड भी पहुंच चुके हैं.