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IND vs NZ: कप्तान गिल ने बताया बैटिंग ऑर्डर, जानें किस नंबर पर उतरेगा कौन सा बल्लेबाज?

टीम इंडिया के वनडे कप्तान शुभमन गिल ( IANS )

IND vs NZ ODI Series 2026: टीम इंडिया के वनडे कप्तान शुभमन गिल ने बैटिंग ऑर्डर को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने से पहले अपनी टीम के बैटिंग ऑर्डर का खुलासा कर दिया है. उन्होंने बाताय की टीम में टॉप फोर की जगह फिक्स है. पांचवें और छठे नंबर पर खिलाड़ी ऊपर नीचे हो सकते हैं. और हार्दिक पांड्या की वापसी के बाद नंबर 7 तक बल्लेबाजी का ऑर्डर शानदार हो जाएगा.

हमारे टॉप 4 फिक्स हैं

शुभमन गिल ने मंगलवार को ऑकलैंड में पहले वनडे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने कहा, 'नंबर 5 और नंबर 6 के लिए हमारी रणनीति लचीली रहेगी. हमारे टॉप 4 फिक्स हैं, जो सभी दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. इसलिए अगर किसी बाएं हाथ के बल्लेबाज की जरूरत पड़ी, तो अक्षर भाई जाएंगे, और मैच की स्थिति के अनुसार केएल भाई भी जा सकते हैं. तो यह काफी फ्लेक्सिबल है.'