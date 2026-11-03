IND vs NZ: कप्तान गिल ने बताया बैटिंग ऑर्डर, जानें किस नंबर पर उतरेगा कौन सा बल्लेबाज?
Shubman Gill on batting order: कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि वनडे में टॉप फोर खिलाड़ियों का बैटिंग ऑर्डर फिक्स है.
Published : November 3, 2026 at 1:16 PM IST
IND vs NZ ODI Series 2026: टीम इंडिया के वनडे कप्तान शुभमन गिल ने बैटिंग ऑर्डर को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने से पहले अपनी टीम के बैटिंग ऑर्डर का खुलासा कर दिया है. उन्होंने बाताय की टीम में टॉप फोर की जगह फिक्स है. पांचवें और छठे नंबर पर खिलाड़ी ऊपर नीचे हो सकते हैं. और हार्दिक पांड्या की वापसी के बाद नंबर 7 तक बल्लेबाजी का ऑर्डर शानदार हो जाएगा.
हमारे टॉप 4 फिक्स हैं
शुभमन गिल ने मंगलवार को ऑकलैंड में पहले वनडे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने कहा, 'नंबर 5 और नंबर 6 के लिए हमारी रणनीति लचीली रहेगी. हमारे टॉप 4 फिक्स हैं, जो सभी दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. इसलिए अगर किसी बाएं हाथ के बल्लेबाज की जरूरत पड़ी, तो अक्षर भाई जाएंगे, और मैच की स्थिति के अनुसार केएल भाई भी जा सकते हैं. तो यह काफी फ्लेक्सिबल है.'
Shubman Gill said - "We will have floating approach for no.5 and no.6. Our top four is set, all right-handers. So if lefty is needed, Axar bhai goes and depending on match situation even KL bhai can go. So bit flexible". (Sahil Malhotra). https://t.co/R97IEnyWbs— Tanuj (@ImTanujSingh) November 3, 2026
बता दें कि टॉप 4 में रोहित-गिल ओपनर, कोहली नंबर थ्री और अय्यर वो गायकवाड़ नंबर चार होंगे. यानी कि अगर अय्यर फिट नहीं हैं तो फिर गायकवाड़ उनकी जगह पर खेलेंगे. इसके बाद नंबर 5 और 6 पर केएल राहुल और अक्षर पटेल हैं जो मैच की स्थिति के हिसाब से जिम्मेदारी संभालेंगे.
नंबर 7 या 8 पर हार्दिक
गिल ने ये भी कहा, 'जब भी हार्दिक भाई वापस आएंगे, तो नंबर 7 और 8 की जगह भी कंफर्म हो जाएगी. वनडे वर्ल्ड कप से पहले हमारे बैटिंग ग्रुप को लेकर मैं खुश हूं. हार्दिक एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं. दुनिया में बहुत कम खिलाड़ियों के पास उनके जैसी खूबियां हैं. एक गेंदबाज के तौर पर, आप खेल के अलग-अलग चरणों में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. वह नई और पुरानी, दोनों गेंदों से गेंदबाजी कर सकते हैं.'
Shubman Gill said - "Hardik Pandya is a great player, you know the qualities that he brings to the team. Not many players in the world possess those qualities. To be able to have a fast bowling all-rounder, who can bowl at any facet of the game with the new ball, mid-overs and death overs.and the kind of batting he has". (Sahil Malhotra/TOI).— Tanuj (@ImTanujSingh) November 3, 2026
ये भी बताना जरूरी है कि शुभमन गिल इस दौरे पर पहले तीन वनडे मैचों में टीम की कप्तानी करेंगे और उसके बाद इस महीने के आखिर में होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारी के लिए टीम से अलग हो जाएंगे. जिसकी वजह से आखिरी दो वनडे मैचों में श्रेयस अय्यर कप्तानी की भूमिका निभाएंगे.
पहले तीन वनडे के लिए इंडिया का स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी (केवल पहले वनडे के लिए), आकिब नबी.
IND vs NZ ODI सीरीज 2026 का शेड्यूल
पहला वनडे: 4 नवंबर (ऑकलैंड)
दूसरा वनडे: 7 नवंबर (विलिंगटन)
तीसरा वनडे: 10 नवंबर (हेमिल्टन)
चौथा वनडे: 13 नवंबर (बे ओवल)
पांचवां वनडे: 15 नवंबर (बे ओवल)