IND vs NZ: टी20 के बाद वनडे की तैयरी, जानें कब से शुरू हो रही है भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज?
IND vs NZ ODI Series 2026: पांच टी20 सीरीज के बाद अब भारत और न्यूजीलैंड पांच वनडे मैचों की सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं.
Published : November 2, 2026 at 4:38 PM IST
IND vs NZ ODI Series 2026: टीम इंडिया न्यूजीलैंड में पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-2 से जीतने के बाद अब पांच मैचों की वनडे सीरीज में जलवा बिखेरने के लिए तैयार है. भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वनडे सीरीज के दो टीमों का ऐलान किया है. जिसके शुरुआती तीन मैच में नियमित कप्तान शुभमन गिल टीम को लीड करेंगे और आखिरी दो मैचों में टी20 टीम के कप्तान और वनडे के उपकप्तान श्रेयस अय्यर कप्तानी की भूमिका निभाएंगे.
टीम इंडिया का वनडे स्क्वाड टी20 स्क्वाड से काफी अलग है. वनडे टीम में कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल और विराट कोहली वो रोहित शर्मा जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल है. हालांकि विराट और रोहित से भारतीय फैंस को काफी उम्मीदें हैं. दोनों ही खिलाड़ी न्यूजीलैंड की धरती पर काफी मैच खेल चुके हैं, लेकिन इस बार ये दोनों आखिरी बार कीवीयों की धरती पर अपने बैट का जलवा बिखेरेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप 2027 के बाद दोनों खिलाड़ी वनडे से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते है, जिसका कोहली ने पहले संकेत दे दिए हैं.
अब RO-KO की बारी
रोहित और कोहली को न्यूजीलैंड में खेलने का अच्छा-खासा अनुभव भी है. रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड में अब तक 14 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 13 पारियों में 36.41 की औसत और 72.95 के स्ट्राइक रेट से 437 रन बनाए हैं. इसमें उनके नाम 4 अर्धशतक दर्ज हैं, और उनका वहां उच्चतम स्कोर 87 रन रहा है. वहीं विराट कोहली न्यूजीलैंड में अब तक 13 वनडे मैच खेल चुके हैं. जिसमें उनके नाम 49.66 की औसत से 596 रन हैं. यहां पर कोहली ने एक शतक और 4 अर्धशतक भी लगाए हैं.
IND vs NZ: वनडे में हेड टू हेड
भारत और न्यूजीलैंड वनडे में अब तक 123 बार आमने-सामने आए हैं. जिसमें भारत ने 63 बार जीत दर्ज की जबकि न्यूजीलैंड को 52 मैच में जीत मिली. एक मैच टाई रहा और 7 मैचों में कोई नतीजा नहीं निकल सका.
IND vs NZ वनडे सीरीज कब और कहां देखें?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पांचों वनडे मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे शुरू होंगे. टीवी पर इन मैचों का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और दूरदर्शन के डीडी स्पोर्ट्स पर किया जाएगा. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव के ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज 2026 का शेड्यूल
- पहला वनडे: 4 नवंबर (ऑकलैंड)
- दूसरा वनडे: 7 नवंबर (विलिंगटन)
- तीसरा वनडे: 10 नवंबर (हेमिल्टन)
- चौथा वनडे: 13 नवंबर (बे ओवल)
- पांचवां वनडे: 15 नवंबर (बे ओवल)
दोनों टीमों का वनडे स्क्वाड
पहले तीन मैचों के लिए इंडिया का वनडे स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी (केवल पहले वनडे के लिए), आकिब नबी.
चौथे और पांचवें मैचों के लिए भारत की वनडे टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर, उप-कप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव.
पहले तीन मैच के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम
मिशेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट फिशर, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोलस, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ, विल यंग, ब्लेयर टिकनर.
आखिरी दो मैच के लिए न्यूजीलैंड का वनडे स्क्वाड
मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, मिच हे, निक केली, टिम सीफर्ट, ब्लेयर टिकनर, विल यंग.