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IND vs NZ: टी20 के बाद वनडे की तैयरी, जानें कब से शुरू हो रही है भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज?

शुभमन गिला और माइक ब्रेसवेल ( IANS )

टीम इंडिया का वनडे स्क्वाड टी20 स्क्वाड से काफी अलग है. वनडे टीम में कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल और विराट कोहली वो रोहित शर्मा जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल है. हालांकि विराट और रोहित से भारतीय फैंस को काफी उम्मीदें हैं. दोनों ही खिलाड़ी न्यूजीलैंड की धरती पर काफी मैच खेल चुके हैं, लेकिन इस बार ये दोनों आखिरी बार कीवीयों की धरती पर अपने बैट का जलवा बिखेरेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप 2027 के बाद दोनों खिलाड़ी वनडे से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते है, जिसका कोहली ने पहले संकेत दे दिए हैं.