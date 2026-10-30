IND vs NZ: वनडे सीरीज शुरू होने से पहले भारत को लगा बड़ा झटका, तेज गेंदबाज पूरी सीरीज से हुआ बाहर
IND vs NZ ODI Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी.
Published : October 30, 2026 at 10:51 AM IST
Prasidh Krishna Ruled Out: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज खत्म होने के कगार पर है. आज दोनों टीमों के बीच चौथा टी20 मैच ऑकलैंड में खेला जाना है और आखिरी टी20 मैच 1 नवंबर को खेला जाएगा. उसके बाद दोनों देश की क्रिकेट टीमें पांच वनडे मैचों की सीरीज में आमने सामने होंगी. ये सीरीज 4 नवंबर से 15 नवंबर तक खेली जाएगी.
वनडे सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वनडे स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया है. क्योंकि तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा अपनी हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर नहीं पाए हैं. इसलिए उनको पूरी वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया है, ताकि वो टेस्ट सीरीज तक उपलब्ध हो सकें.
BCCI ने अपने एक बयान में कहा है कि 30 वर्षीय खिलाड़ी को हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने के लिए और समय चाहिए. साथ ही, आने वाले मैचों के लिए खुद को तैयार करने और जरूरी वर्कलोड हासिल करने के लिए भी उन्हें अतिरिक्त समय की आवश्यकता है.
बोर्ड की तरफ से जारी किए गेए बयान में कहा गया, 'प्रसिद्ध कृष्णा, जिनका न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की ODI सीरीज में खेलना उनकी फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर था, अब इस सीरीज से बाहर हो गए हैं, क्योंकि उनको हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने के लिए और समय चाहिए.'
🚨 News 🚨 Prasidh Krishna ruled out of ODI series. Mohd. Siraj will join the India A squad for the 2nd four-day game. Nitish Kumar Reddy will link up with the India A squad for the 3rd four-day game More details 🔽 | #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/qGIF5AL2uG— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
BCCI ने यह भी बताया कि अगर प्रसिद्ध कृष्णा 'रिटर्न टू प्ले' (RTP) असेसमेंट पास कर लेते हैं, तो वह न्यूजीलैंड A के खिलाफ तीसरे अनऑफिशियल चार दिवसीय मैच के लिए इंडिया A स्क्वॉड से जुड़ जाएंगे.
इंडिया ए स्क्वाड में बदलाव
बोर्ड ने इंडिया ए स्क्वाड को को अपडेट किया है. बोर्ड ने बताया कि मोहम्मद सिराज न्यूजीलैंड A के खिलाफ दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए इंडिया A स्क्वॉड से जुड़ेंगे, जो 31 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. वहीं, ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी 4 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले ODI के बाद, न्यूजीलैंड A के खिलाफ तीसरे चार दिवसीय मैच के लिए इंडिया A स्क्वॉड में शामिल होंगे. बता दें कि पहला अनऑफिशियल टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था.
पहले तीन वनडे के लिए भारत का स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी (केवल पहले वनडे के लिए).
चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारत का स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन (उपकप्तान, विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव.
IND vs NZ वनडे सीरीज का शेड्यूल
पहला वनडे: 4 नवंबर (ऑकलैंड)
दूसरा वनडे 7 नवंबर (विलिंगटन)
तीसरा वनडे 10 नवंबर (हेमिल्टन)
चौथा वनडे 13 नवंबर (बे ओवल)
पांचवां वनडे 15 नवंबर (बे ओवल)
वनडे सीरीज के पांचों मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे से शुरू होंगे.
दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच के लिए भारत ए का स्क्वाड
यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, यश राठौड़, आर स्मरण, ध्रुव जुरेल (कप्तान, विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, शिखर मोहन, मुकेश चौधरी, मुकेश कुमार, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर)