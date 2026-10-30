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IND vs NZ: वनडे सीरीज शुरू होने से पहले भारत को लगा बड़ा झटका, तेज गेंदबाज पूरी सीरीज से हुआ बाहर

प्रसिद्ध कृष्णा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर ( IANS )

Prasidh Krishna Ruled Out: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज खत्म होने के कगार पर है. आज दोनों टीमों के बीच चौथा टी20 मैच ऑकलैंड में खेला जाना है और आखिरी टी20 मैच 1 नवंबर को खेला जाएगा. उसके बाद दोनों देश की क्रिकेट टीमें पांच वनडे मैचों की सीरीज में आमने सामने होंगी. ये सीरीज 4 नवंबर से 15 नवंबर तक खेली जाएगी.

वनडे सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वनडे स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया है. क्योंकि तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा अपनी हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर नहीं पाए हैं. इसलिए उनको पूरी वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया है, ताकि वो टेस्ट सीरीज तक उपलब्ध हो सकें.

BCCI ने अपने एक बयान में कहा है कि 30 वर्षीय खिलाड़ी को हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने के लिए और समय चाहिए. साथ ही, आने वाले मैचों के लिए खुद को तैयार करने और जरूरी वर्कलोड हासिल करने के लिए भी उन्हें अतिरिक्त समय की आवश्यकता है. बोर्ड की तरफ से जारी किए गेए बयान में कहा गया, 'प्रसिद्ध कृष्णा, जिनका न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की ODI सीरीज में खेलना उनकी फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर था, अब इस सीरीज से बाहर हो गए हैं, क्योंकि उनको हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने के लिए और समय चाहिए.' BCCI ने यह भी बताया कि अगर प्रसिद्ध कृष्णा 'रिटर्न टू प्ले' (RTP) असेसमेंट पास कर लेते हैं, तो वह न्यूजीलैंड A के खिलाफ तीसरे अनऑफिशियल चार दिवसीय मैच के लिए इंडिया A स्क्वॉड से जुड़ जाएंगे. इंडिया ए स्क्वाड में बदलाव

बोर्ड ने इंडिया ए स्क्वाड को को अपडेट किया है. बोर्ड ने बताया कि मोहम्मद सिराज न्यूजीलैंड A के खिलाफ दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए इंडिया A स्क्वॉड से जुड़ेंगे, जो 31 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. वहीं, ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी 4 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले ODI के बाद, न्यूजीलैंड A के खिलाफ तीसरे चार दिवसीय मैच के लिए इंडिया A स्क्वॉड में शामिल होंगे. बता दें कि पहला अनऑफिशियल टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था.