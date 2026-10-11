IND vs NZ: वनडे सीरीज के लिए दो टीमों का हुआ ऐलान, कई दिग्गज खिलाड़ियों की हुई वापसी, वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू
IND vs NZ ODI Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी.
Published : October 11, 2026 at 2:23 PM IST
New Zealand ODI Team: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्टूबर से 12 मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है. जिसमें 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेले जाने हैं. दोनों टीमों ने टी20 सीरीज के लिए अपने-अपने स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है. अब न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज के लिए भी अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. हालांकि भारत ने अभी वनडे स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है.
वनडे सीरीज के लिए दो टीमें
खास बात ये है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस वनडे सीरीज में अपनी दो टीमों को मैदान में उतारने का फैसला किया है. जिसकी वजह से टीम में कई खिलाड़ियों की वापसी मुमकिन हो सकी है. बोर्ड के दो टीम उतारने का मकसद साफ है. पहला ये कि वो अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप से पहले अपने ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को परखना चाहते हैं. दूसरा ये कि वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमें दो टेस्ट मैच खेलने वाली हैं, जिसकी वजह से आखिरी दो वनडे में उन खिलाड़ियों को बाहर रखा गया है जो टेस्ट सीरीज खेलने वाले हैं. ताकि वो खिलाड़ी अच्छे से रिकवर होकर टेस्ट सीरीज में लौट सकें.
कई खिलाड़ियों की हुई वापसी
इस सीरीज में कई खिलाड़ियों की वापसी भी हो रही है. जिसमें फिन एलन, लॉकी फर्ग्यूसन और टिम सीफर्ट के नाम शामिल हैं. जबकि कंधे की चोट से उबरने वाले रचिन रविंद्र को भी वनडे सीरीज के लिए टीम में चुना गया है. एलन और फर्ग्यूसन ने आखिरी बार 2023 में वनडे में खेले थे. फर्ग्यूसन ने अपना आखिरी वनडे मैच भारत के खिलाफ ही मुंबई में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के रूप में खेला था. सीफर्ट ने आखिरी बार लगभग 18 महीने पहले पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान वनडे खेला था.
न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप को देखते हुए ये वनडे सीरीज बहुत अहम है. उन्होंने कहा, 'हमारे लिए यह सीरीज बेहद अहम है जिसमें हम खचाखच भरे स्टेडियम में भारतीय टीम का सामना करेंगे. इसके अलावा वनडे वर्ल्ड कप में अब केवल एक साल बाकी है और उसकी तैयारी की दृष्टि से भी यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण होगी.'
न्यूजीलैंड की वनडे टीम
पहले तीन वनडे के लिए: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम (विकेटकीपर), डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग
आखिरी दो वनडे के लिए: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, लॉकी फर्ग्यूसन, मिच हे (विकेटकीपर), निक केली, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), ब्लेयर टिकनर, विल यंग.
भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का शेड्यूल
भारत का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर को 5 मैचों की टी20 सीरीज के साथ शुरू होगा, जिसके बाद 4 नवंबर से 5 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी. वनडे सीरीज के बाद दो टेस्ट मैच की सीरीज होगी. जिसके लिए टीम की घोषणा नवंबर की शुरुआत में होने की संभावना है.
- पहला वनडे: 4 नवंबर (ऑकलैंड) 7:30 AM
- दूसरा वनडे: 7 नवंबर (वेलिंगटन) 7:30 AM
- तीसरा वनडे: 10 नवंबर (हैमिल्टन) 7:30 AM
- चौथा वनडे: 13 नवंबर (माउंट मौनगानुई) 7:30 AM
- पांचवां वनडे: 15 नवंबर (माउंट मौनगानुई) 7:30 AM
वनडे में खास जर्सी पहनेगा न्यूजीलैंड
The limited-edition Kotahitanga ODI shirt by Castore 🌿 🪷 Buy yours now at https://t.co/QmhJAXWozn or selected Rebel Sport stores. https://t.co/Low9ib2lf8— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 10, 2026