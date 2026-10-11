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IND vs NZ: वनडे सीरीज के लिए दो टीमों का हुआ ऐलान, कई दिग्गज खिलाड़ियों की हुई वापसी, वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू

भारत और न्यूजीलैंड वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी ( IANS )

New Zealand ODI Team: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 22 अक्टूबर से 12 मैचों की सीरीज शुरू होने वाली है. जिसमें 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेले जाने हैं. दोनों टीमों ने टी20 सीरीज के लिए अपने-अपने स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है. अब न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज के लिए भी अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. हालांकि भारत ने अभी वनडे स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है.

वनडे सीरीज के लिए दो टीमें

खास बात ये है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस वनडे सीरीज में अपनी दो टीमों को मैदान में उतारने का फैसला किया है. जिसकी वजह से टीम में कई खिलाड़ियों की वापसी मुमकिन हो सकी है. बोर्ड के दो टीम उतारने का मकसद साफ है. पहला ये कि वो अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप से पहले अपने ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को परखना चाहते हैं. दूसरा ये कि वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमें दो टेस्ट मैच खेलने वाली हैं, जिसकी वजह से आखिरी दो वनडे में उन खिलाड़ियों को बाहर रखा गया है जो टेस्ट सीरीज खेलने वाले हैं. ताकि वो खिलाड़ी अच्छे से रिकवर होकर टेस्ट सीरीज में लौट सकें.