IND vs NZ: वनडे सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका, दो खिलाड़ी पूरी सीरीज से हुए बाहर, तीन खिलाड़ियों को मिला मौका
IND vs NZ ODI Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी.
Published : November 2, 2026 at 1:13 PM IST
ऑकलैंड (न्यूजीलैंड): भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 1 नवंबर को खत्म हो चुकी है. जिसमें टीम इंडिया 3-2 से विजय रही. अब दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जो 4 नवंबर से 15 नवंबर तक खेली जाएगी. इस सीरीज से शुरू होने से पहले मेजबान टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम को दो स्टार खिलाड़ी मार्क चैपमैन और रचिन रवींद्र चोट के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं.
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसकी जानकारी दी. बोर्ड का कहना है कि दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी चोट से अभी उबर रहे हैं और उनको पूरी तरह से फिट होने में अभी कुछ और समय की दरकार है. इसलिए उन खिलाड़ियों को और ज्यादा रेस्ट देने का फैसला किया गया है. बता दें कि मार्क चैपमैन हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं. जबकि रचिन रवींद्र कंधे की समस्या से जूझ रहे हैं.
हेड कोच ने क्या कहा?
न्यूजीलैंड टीम के हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि चैपमैन और रवींद्र का वनडे सीरीज से बाहर होना निराशाजनक है. उन्होंने कहा, 'हर कोई जानता है कि मार्क और रचिन टीम के लिए कितने अहम खिलाड़ी हैं, इसलिए यह दुख की बात है कि वे इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. पिछले हफ्ते मेरी मार्क से बात हुई थी. वह निराश जरूर हैं, लेकिन मैदान पर वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.'
उन्होंने आगे कहा, 'रचिन का कंधा अभी इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है कि वह व्हाइट-बॉल क्रिकेट में आराम से फील्डिंग कर सकें. इस महीने के आखिर में टेस्ट सीरीज भी है, इसलिए हम कोई अनावश्यक जोखिम नहीं लेना चाहते.'
तीन खिलाड़ी वनडे स्क्वाड में शामिल
इन दो खिलाड़ियों के बाहर होने की वजह से न्यूजीलैंड के वनडे स्क्वाड में तीन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. पांचवें टी20 मैच में शानदार 93 रनों की पारी खेलने वाले टिम सीफर्ट को पूरी सीरीज के लिए अब वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है. उन्हें पहले सिर्फ चौथे और पांचवें वनडे के लिए चुना गया था. इसके अलावा हेनरी निकोल्स को पहले तीन मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है जबकि डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को चौथे और पांचवें वनडे के लिए टीम का हिस्सा होंगे.
पहले तीन मैच के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम
मिशेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट फिशर, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोलस, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ, विल यंग, ब्लेयर टिकनर.
आखिरी दो मैच के लिए न्यूजीलैंड का वनडे स्क्वाड
मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, मिच हे, निक केली, टिम सीफर्ट, ब्लेयर टिकनर, विल यंग.
टीम इंडिया के भी दो वनडे स्क्वाड
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने भी इस वनडे सीरीज के लिए दो स्क्वाड का ऐलान किया है. पहले तीन मैच में नियमित कप्तान शुभमन गिल टीम को लीड करेंगे जबकि आखिरी दो मैच में श्रेयस अय्यर कप्तानी करते हुए नजर आएंगे. बोर्ड ने ये बड़ा फैसला दो टेस्ट मैचों की तैयारी को देखते हुए लिया है. क्योंकि गिल और राहुल टेस्ट मैच की तैयारी के लिए तीसरा और चौथा वनडे मैच नहीं खेलेंगे.
पहले तीन वनडे मैचों के लिए टीम इंडिया का वनडे स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी (केवल पहले वनडे के लिए), आकिब नबी.
चौथे और पांचवें वनडे मैचों के लिए भारत की वनडे टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर, उप-कप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव.
भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज 2026 का शेड्यूल
- पहला वनडे: 4 नवंबर (ऑकलैंड)
- दूसरा वनडे: 7 नवंबर (विलिंगटन)
- तीसरा वनडे: 10 नवंबर (हेमिल्टन)
- चौथा वनडे: 13 नवंबर (बे ओवल)
- पांचवां वनडे: 15 नवंबर (बे ओवल)
वनडे सीरीज के पांचों मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे से शुरू होंगे.