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IND vs NZ: वनडे सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका, दो खिलाड़ी पूरी सीरीज से हुए बाहर, तीन खिलाड़ियों को मिला मौका

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ( IANS )

ऑकलैंड (न्यूजीलैंड): भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 1 नवंबर को खत्म हो चुकी है. जिसमें टीम इंडिया 3-2 से विजय रही. अब दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जो 4 नवंबर से 15 नवंबर तक खेली जाएगी. इस सीरीज से शुरू होने से पहले मेजबान टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम को दो स्टार खिलाड़ी मार्क चैपमैन और रचिन रवींद्र चोट के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं.

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसकी जानकारी दी. बोर्ड का कहना है कि दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी चोट से अभी उबर रहे हैं और उनको पूरी तरह से फिट होने में अभी कुछ और समय की दरकार है. इसलिए उन खिलाड़ियों को और ज्यादा रेस्ट देने का फैसला किया गया है. बता दें कि मार्क चैपमैन हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं. जबकि रचिन रवींद्र कंधे की समस्या से जूझ रहे हैं.