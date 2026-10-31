BCCI ने वनडे में प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान, जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज को मिला मौका
IND vs NZ ODI Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी.
Published : October 31, 2026 at 10:46 AM IST
Auqib Nabi in ODI Squads: टीम इंडिया टी20 सीरीज खत्म होने के बाद न्यूजीलैंड से पांच मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाली है. 4 नवंबर को सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा. उससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) नें शुरू के तीन मैचों के लिए स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया है. बोर्ड ने जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को शुरुआती तीन मैचों के लिए टीम में शामिल किया है. इससे पहले उन्हें केवल आखिरी दो मैचों के लिए चुना गया था.
प्रसिद्ध की रिप्लेसमेंट
बता दें कि BCCI ने ये बड़ा बदलाव तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के वनडे सीरीज से बाहर होने के बाद किया है. बोर्ड ने शुक्रवार को एक बयान में कहा था की प्रसिद्ध को हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलने के लिए और समय चाहिए. इस बदलाव की वजह से अब अकिब नबी 4 नवंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे. इससे पहले आकिब को इंडिया ए की टीम में तीनों अनौपचारिक टेस्ट मैचों के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में उन्हें दूसरे और तीसरे मैच से हटा दिया गया था.
🚨 News 🚨 Auqib Nabi added to #TeamIndia squad for first three ODIs vs New Zealand Details 🔽 | #NZvIND https://t.co/32rAdCiiDh— BCCI (@BCCI) October 31, 2026
अच्छा प्रदर्शन का मिला इनाम
29 वर्षीय नबी को ये मौका हाल ही में न्यूजीलैंड में किए गए शानदार प्रदर्शन की वजह से मिला है. उन्होंने पिछले हफ्ते लिंकन में इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच खेले गए पहले अनौपचारिक टेस्ट में भारत के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक रहे. उन्होंने पिच से मिल रही मदद का फायदा उठाते हुए कुल छह विकेट लिए थे, हालांकि उस टेस्ट मैच भारत जीत के बिल्कुल करीब पहुंच गया था लेकिन खराब रोशनी की वजह से मैच पहले खत्म कर दिया गया और भारत एक विकेट नहीं ले सका, जिसस मैच ड्रॉ पर समाप्त हो गया.
घरेलू क्रिकेट में भी नबी का रेड बॉल में शानदार प्रदर्शन रहा है. उन्होंने 2025-26 सीजन में जम्मू-कश्मीर की ऐतिहासिक पहली रणजी ट्रॉफी जीत में अहम भूमिका निभाई थी. उस सीजन में उन्होंने कुल 60 विकेट लिए और खुद को टूर्नामेंट के सबसे असरदार तेज गेंदबाजों में से एक के रूप में स्थापित किया.
न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारत की दो वनडे टीम
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वनडे सीरीज के लिए दो टीमों का ऐलान किया है. शुरुआती तीन वनडे मैचों में शुभमन गिल कप्तानी करेंगे, जबकि आखिरी दो मैचों में श्रेयस अय्यर कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे. गिल और विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल तीसरे वनडे के बाद टीम से अलग हो जाएंगे, ताकि वे इसके बाद होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारी कर सकें.
पहले तीन वनडे मैचों के लिए भारत की अपडेटेड वनडे टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी (केवल पहले वनडे के लिए), आकिब नबी.
चौथे और पांचवें वनडे मैचों के लिए भारत की वनडे टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर, उप-कप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव.
भारत न्यूजीलैंड वनडे सीरीज 2026 का शेड्यूल
- पहला वनडे: 4 नवंबर (ऑकलैंड)
- दूसरा वनडे 7 नवंबर (विलिंगटन)
- तीसरा वनडे 10 नवंबर (हेमिल्टन)
- चौथा वनडे 13 नवंबर (बे ओवल)
- पांचवां वनडे 15 नवंबर (बे ओवल)
वनडे सीरीज के पांचों मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे से शुरू होंगे.