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BCCI ने वनडे में प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान, जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज को मिला मौका

BCCI ने वनडे में प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान ( IANS )

Auqib Nabi in ODI Squads: टीम इंडिया टी20 सीरीज खत्म होने के बाद न्यूजीलैंड से पांच मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाली है. 4 नवंबर को सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा. उससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) नें शुरू के तीन मैचों के लिए स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया है. बोर्ड ने जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को शुरुआती तीन मैचों के लिए टीम में शामिल किया है. इससे पहले उन्हें केवल आखिरी दो मैचों के लिए चुना गया था.

प्रसिद्ध की रिप्लेसमेंट

बता दें कि BCCI ने ये बड़ा बदलाव तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के वनडे सीरीज से बाहर होने के बाद किया है. बोर्ड ने शुक्रवार को एक बयान में कहा था की प्रसिद्ध को हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलने के लिए और समय चाहिए. इस बदलाव की वजह से अब अकिब नबी 4 नवंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे. इससे पहले आकिब को इंडिया ए की टीम में तीनों अनौपचारिक टेस्ट मैचों के लिए चुना गया था, लेकिन बाद में उन्हें दूसरे और तीसरे मैच से हटा दिया गया था.