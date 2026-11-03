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IND vs NZ: आखिरी बार न्यूजीलैंड में नजर आएगी RO-KO की जोड़ी, जानें अब तक कैसा रहा दोनों का कीवी टीम के खिलाफ प्रदर्शन

आखिरी बार न्यूजीलैंड में नजर आएगी RO-KO की जोड़ी ( IANS )

IND vs NZ ODI Series 2026: बुधवार, 4 नवंबर से न्यूजीलैंड और भारत के बीच वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है. दोनों टीमों का वनडे स्क्वाड काफी संतुलित नजर आ रहा है. हालांकि बल्लेबाजी के विभाग में टीम इंडिया न्यूजीलैंड से मजबूत दिख रही है, लेकिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट वो मेजबान टीम से कमजूर नजर आ रहे हैं.

हाली ही में खत्म हुए पांच मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने 3-2 से जीत दर्ज की था, लेकिन टीम इंडिया का वनडे स्क्वाड टी20 स्क्वाड से काफी अलग है. टीम में कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल है. जबकि गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज एकलौते अनुभवी गेंदबाज है. इसके अलावा अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह और आकिब नबी जैसे कम अनुभव वाले गेंदबाज हैं.

विराट कोहली और रोहित शर्मा (IANS) इसलिए इस वनडे सीरीज में भारतीय फैंस को बल्लेबाजों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं. खास तौर से विराट कोहली और रोहित शर्मा से, जिनका न्यूजीलैंड की धरती पर आखिरी सीरीज हो सकती है. क्योंकि वर्ल्ड कप 2027 के बाद दोनों खिलाड़ी वनडे से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते है, जिसका कोहली ने पहले संकेत दे दिया है. फैंस की अपने स्टार खिलाड़ियों से अच्छा प्रदर्शन की उम्मीदे इस वजह से भी हैं कि दोनों खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड की धरती पर काफी मैच खेला है. विराट कोहली यहां पर 13 वनडे और रहित शर्मा 14 वनडे मैच खेल चुके हैं.