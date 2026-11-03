IND vs NZ: आखिरी बार न्यूजीलैंड में नजर आएगी RO-KO की जोड़ी, जानें अब तक कैसा रहा दोनों का कीवी टीम के खिलाफ प्रदर्शन
Rohit Kohli in New Zealand: वनडे सीरीज शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड में विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर एक नजर.
Published : November 3, 2026 at 2:31 PM IST
IND vs NZ ODI Series 2026: बुधवार, 4 नवंबर से न्यूजीलैंड और भारत के बीच वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है. दोनों टीमों का वनडे स्क्वाड काफी संतुलित नजर आ रहा है. हालांकि बल्लेबाजी के विभाग में टीम इंडिया न्यूजीलैंड से मजबूत दिख रही है, लेकिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट वो मेजबान टीम से कमजूर नजर आ रहे हैं.
हाली ही में खत्म हुए पांच मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने 3-2 से जीत दर्ज की था, लेकिन टीम इंडिया का वनडे स्क्वाड टी20 स्क्वाड से काफी अलग है. टीम में कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल है. जबकि गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज एकलौते अनुभवी गेंदबाज है. इसके अलावा अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह और आकिब नबी जैसे कम अनुभव वाले गेंदबाज हैं.
इसलिए इस वनडे सीरीज में भारतीय फैंस को बल्लेबाजों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं. खास तौर से विराट कोहली और रोहित शर्मा से, जिनका न्यूजीलैंड की धरती पर आखिरी सीरीज हो सकती है. क्योंकि वर्ल्ड कप 2027 के बाद दोनों खिलाड़ी वनडे से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते है, जिसका कोहली ने पहले संकेत दे दिया है.
फैंस की अपने स्टार खिलाड़ियों से अच्छा प्रदर्शन की उम्मीदे इस वजह से भी हैं कि दोनों खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड की धरती पर काफी मैच खेला है. विराट कोहली यहां पर 13 वनडे और रहित शर्मा 14 वनडे मैच खेल चुके हैं.
न्यूजीलैंड में RO-KO का प्रदर्शन
रोहित और कोहली को न्यूजीलैंड में खेलने का अच्छा-खासा अनुभव है. हालांकि रोहित को कीवी धरती पर रन बनाने के लिए संघर्ष करन पड़ा है जबकि कोहली का रिकॉर्ड यहां पर काफी बेहतर है. रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड में अब तक 14 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 13 पारियों में 36.41 की औसत और 72.95 के स्ट्राइक रेट से 437 रन बनाए हैं. इसमें उनके नाम 4 अर्धशतक दर्ज हैं. उनका यहां उच्चतम स्कोर 87 है. वहीं विराट कोहली ने 13 वनडे मैचों में 49.66 की औसत से 596 रन बनाए हैं. जिसमें एक शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं. हैं.
न्यूजीलैंड के खिलाफ कोहली का शानदार प्रदर्शन
वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली का शानदार प्रदर्शन रहा है. जिसकी गवाही उनके आंकड़े खुद दे रहे है. कोहली ने ब्लैक कैप्स के खिलाफ अब तक कुल 36 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 58 की औसत से कुल 1897 रन बनाए हैं. उनके नाम 7 शतक और 10 अर्धशतक भी हैं. वहीं रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 34 वनडे मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 2 शतक और 5 अर्धशतक के साथ 36 की औसत से कुल 1134 रन बनाए हैं.
रोहित-विराट का वनडे करियर
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से पहले विराट कोहली 317 वनडे मैच की 305 पारियों में 15109 रन बना चुके हैं. जिसमें उनके नाम 55 शतक और 79 अर्धशतक हैं. उनका हाईएस्ट स्कोर 183 रन हैं. वहीं रोहित शर्मा 291 वनड मैचों की 283 पारियों में 12120 रन बना चुके हैं. जिसमें 264 हाईएस्ट स्कोर का साथ 35 शतक और 63 अर्धशतक शामिल हैं.