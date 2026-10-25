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IND vs NZ: दो हार के बाद न्यूजीलैंड ने बदला पेस अटैक, हेनरी-फर्ग्यूसन तीसरे टी20 से हुए बाहर

दो हार के बाद न्यूजीलैंड ने बदला पेस अटैक ( AP )

ऑकलैंड (न्यूजीलैंड): भारत और न्यूजीलैंड पांच टी20 मैचों की सीरीज खेल रहे है. टीम इंडिया पहले दो मैच जीतकर सीरीज जीतने के कगार पर खड़ी है. वहीं न्यूजीलैंड अपने घर में सीरीज में वापसी करने का प्लान बना रही है. इसी क्रम में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड आखिरी तीन टी20 मैच के लिए अपनी बॉलिंग में बड़ा बदलाव किया है.

मैट हेनरी पूरी सीरीज से बाहर

टीम के तेज गेंदबाज मैट हेनरी टी20 के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं. जबकि लॉकी फर्ग्यूसन तीसरे मैच में नहीं खेल पाएंगे. हेनरी अब 4 नवंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम से जुड़ेंगे. जबकि फर्ग्यूसन मंगलवार के तीसरे T20I के लिए टीम के साथ वेलिंगटन नहीं जाएंगे. वो अब रविवार को ऑकलैंड जाएंगे, जहां वो चौथे और पांचवें टी20 मैच के लिए टीम से जुड़ेंगे.