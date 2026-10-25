IND vs NZ: दो हार के बाद न्यूजीलैंड ने बदला पेस अटैक, हेनरी-फर्ग्यूसन तीसरे टी20 से हुए बाहर
New Zealand T20 Squad Updated: मैट हेनरी पूरी टी20 सीरीज से जबकि लॉकी फर्ग्यूसन तीसरे टी20 मैच से बाहर हुए हैं.
Published : October 25, 2026 at 12:41 PM IST
ऑकलैंड (न्यूजीलैंड): भारत और न्यूजीलैंड पांच टी20 मैचों की सीरीज खेल रहे है. टीम इंडिया पहले दो मैच जीतकर सीरीज जीतने के कगार पर खड़ी है. वहीं न्यूजीलैंड अपने घर में सीरीज में वापसी करने का प्लान बना रही है. इसी क्रम में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड आखिरी तीन टी20 मैच के लिए अपनी बॉलिंग में बड़ा बदलाव किया है.
मैट हेनरी पूरी सीरीज से बाहर
टीम के तेज गेंदबाज मैट हेनरी टी20 के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं. जबकि लॉकी फर्ग्यूसन तीसरे मैच में नहीं खेल पाएंगे. हेनरी अब 4 नवंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम से जुड़ेंगे. जबकि फर्ग्यूसन मंगलवार के तीसरे T20I के लिए टीम के साथ वेलिंगटन नहीं जाएंगे. वो अब रविवार को ऑकलैंड जाएंगे, जहां वो चौथे और पांचवें टी20 मैच के लिए टीम से जुड़ेंगे.
Major movements within the New Zealand camp for the final three T20Is of the series against India. More details ⬇️ https://t.co/3L9CiUODfN— ICC (@ICC) October 25, 2026
जैमीसन एक मैच के लिए उपलब्ध
इस बदलाव की वजह से काइल जैमीसन तीसरे T20I के लिए वेलिंगटन जाएंगे, लेकिन वो चौथे और पांचवें टी20 में टीम के साथ नहीं होंगे. इसके बाद वह सीधा वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की तैयारियों में शामिल होंगे.
टिकनर और क्लार्कसन टीम में शामिल
मैट हेनरी की जगह ब्लेयर टिकनर को आखिरी तीन T20I के लिए टीम में शामिल किया गया है, जबकि जोश क्लार्कसन आखिरी दो टी20 मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे. इसके अलावा मैट फिशर तीसरे मैच के लिए कवर के तौर पर टीम के साथ वेलिंगटन जाएंगे.
तेज गेंदबाजों का वर्कलोड मैनेज करना
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये बड़ा फैसला तेज गेंदबाजों को चोट से बचाने के लिए किया है. ताकि वो आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा मैच खेल सकें. न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के बाद भारत से ही 5 वनडे और दो टेस्ट भी खेलने वाली हैं. उसके बाद उनको टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रे लिया का दौरा करना है.
न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि टीम का गेंदबाजी विभाग काफी मजबूत है और इससे आगे के व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए तेज गेंदबाजों के वर्कलोड को संभालने में उनकी मदद करेंगे. उन्होंने कहा, 'टी20 सीरीज अभी तक काफी कड़ी रही है, जिसमें दो बेहद करीबी मैच खेले गए लेकिन अभी हमें काफी क्रिकेट खेलनी है. हमारे पास गेंदबाजों के कई विकल्प मौजूद हैं और इसलिए हम अलग-अलग खिलाड़ियों को टीम में शामिल करके तेज गेंदबाजों का कार्यभार प्रबंधन अच्छी तरह से कर सकते हैं. इससे हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह आने वाले मैचों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें.'
मौजूदा T20I सीरीज में 2-0 से पीछे चल रही न्यूजीलैंड टीम अब मंगलवार, 27 अक्टूबर को करो या मरो वाले तीसरे T20I मैच में उतरेगी.
टी20 सीरीज का बाकी तीन मैच
तीसरा T20I: 27 अक्टूबर, वेलिंगटन
चौथा T20I: 30 अक्टूबर, ऑकलैंड
पांचवां T20I: 1 नवंबर, हैमिल्टन