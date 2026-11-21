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IND vs NZ: केएल राहुल ने न्यूजीलैंड में शतक जड़कर रचा इतिहास, सेना देशों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले बने पहले भारतीय ओपनर

केएल राहुल ने शतक जड़कर रचा इतिहास ( AP )

KL Rahul Century in New Zealand: टीम इंडिया वेलिंगटन टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी कर रही है. तीसरे दिन भारत ने न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रनों से आगे निकल गई है. जिसका पूरा क्रेडिट टॉप के चार बल्लेबाजों को जाता है. इन चारों बल्लेबाज-जायसवाल, राहुल, पडिक्कल और गिल- ने पचास प्लस के स्कोर किए. जो सेना देश (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में भारतीय टीम की तरफ से पहली बार देखने को मिला.

यशस्वी जायसवाल 85, केएल राहुल 136, देवदत्त पडिक्कल 80 और शुभमन गिल नाबाद 61 रन बनाए. इन चारों खिलाड़ियों में केएल राहुल की पारी सबसे खास थी. क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड में अपने पहले ही टेस्ट में शतक जड़ दिया. ये उनके टेस्ट करियर का 13वां शतक था, लेकिन राहुल अपनी शतकीय पारी को ज्यादा लंबा नहीं कर सके और 290 गेंदों का सामना करने के बाद 136 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 2 छक्के लगाए. हालांकि इस शानदार पारी की बदौलत राहुल ने कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की.

केएल राहुल (AP) पहले भारतीय ओपनर

केएल राहुल ने सभी सेना देशों में शतक बनाने वाले भारत के पहले सलामी बल्लेबाज बन गए हैं. सिर्फ उन्होंने और पाकिस्तान के पूर्व ओपनर अनवर ने ही ओपनिंग बैटिंग करते हुए ऐसा किया है. इसके अलावा राहुल अब SENA देशों में टेस्ट शतक बनाने वाले पांचवें भारतीय और आठवें एशियाई बैट्समैन हैं. उनसे पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, सईद अनवर, राहुल द्रविड़, यूनिस खान, कुमार संगकारा और विराट कोहली ऐसा कर चुके हैं. BCCI ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके राहुल को बधाई भी दी. उन्होंने लिखा, 'टीम इंडिया के उप-कप्तान केएल राहुल के लिए शतक. केएल राहुल के लिए एक ऐतिहासिक शतक, क्योंकि वह SENA देशों में शतक बनाने वाले एकमात्र भारतीय ओपनर बन गए हैं.' राहुल का सेना देश में सातवां शतक

34 साल के राहुल के अब सात अलग-अलग देशों में टेस्ट शतक हो गए हैं, जो भारतीय बैट्समैन में अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग और विराट कोहली के बराबर है, जिसमें द्रविड़ (10) और तेंदुलकर (9) सबसे आगे हैं. उन सात देशों में से पांच जहां राहुल ने टेस्ट शतक लगाए हैं, वे एशिया के बाहर हैं, और भारतीयों में, सिर्फ द्रविड़ के नाम ज्यादा गैर-एशियाई देशों में टेस्ट शतक हैं.