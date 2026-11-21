IND vs NZ: केएल राहुल ने न्यूजीलैंड में शतक जड़कर रचा इतिहास, सेना देशों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले बने पहले भारतीय ओपनर
KL Rahul Record in SENA: केएल राहुल सभी SENA देशों में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय ओपनर बन गए.
Published : November 21, 2026 at 10:09 AM IST
KL Rahul Century in New Zealand: टीम इंडिया वेलिंगटन टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी कर रही है. तीसरे दिन भारत ने न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रनों से आगे निकल गई है. जिसका पूरा क्रेडिट टॉप के चार बल्लेबाजों को जाता है. इन चारों बल्लेबाज-जायसवाल, राहुल, पडिक्कल और गिल- ने पचास प्लस के स्कोर किए. जो सेना देश (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में भारतीय टीम की तरफ से पहली बार देखने को मिला.
यशस्वी जायसवाल 85, केएल राहुल 136, देवदत्त पडिक्कल 80 और शुभमन गिल नाबाद 61 रन बनाए. इन चारों खिलाड़ियों में केएल राहुल की पारी सबसे खास थी. क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड में अपने पहले ही टेस्ट में शतक जड़ दिया. ये उनके टेस्ट करियर का 13वां शतक था, लेकिन राहुल अपनी शतकीय पारी को ज्यादा लंबा नहीं कर सके और 290 गेंदों का सामना करने के बाद 136 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 2 छक्के लगाए. हालांकि इस शानदार पारी की बदौलत राहुल ने कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की.
पहले भारतीय ओपनर
केएल राहुल ने सभी सेना देशों में शतक बनाने वाले भारत के पहले सलामी बल्लेबाज बन गए हैं. सिर्फ उन्होंने और पाकिस्तान के पूर्व ओपनर अनवर ने ही ओपनिंग बैटिंग करते हुए ऐसा किया है. इसके अलावा राहुल अब SENA देशों में टेस्ट शतक बनाने वाले पांचवें भारतीय और आठवें एशियाई बैट्समैन हैं. उनसे पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, सईद अनवर, राहुल द्रविड़, यूनिस खान, कुमार संगकारा और विराट कोहली ऐसा कर चुके हैं.
HUNDRED for #TeamIndia's vice-captain @klrahul 👏👏 A historic century for KL Rahul as he becomes the only Indian opener to score centuries across SENA countries 🙌🙌 #NZvIND https://t.co/Qk9NA09G9G— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
BCCI ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके राहुल को बधाई भी दी. उन्होंने लिखा, 'टीम इंडिया के उप-कप्तान केएल राहुल के लिए शतक. केएल राहुल के लिए एक ऐतिहासिक शतक, क्योंकि वह SENA देशों में शतक बनाने वाले एकमात्र भारतीय ओपनर बन गए हैं.'
राहुल का सेना देश में सातवां शतक
34 साल के राहुल के अब सात अलग-अलग देशों में टेस्ट शतक हो गए हैं, जो भारतीय बैट्समैन में अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग और विराट कोहली के बराबर है, जिसमें द्रविड़ (10) और तेंदुलकर (9) सबसे आगे हैं. उन सात देशों में से पांच जहां राहुल ने टेस्ट शतक लगाए हैं, वे एशिया के बाहर हैं, और भारतीयों में, सिर्फ द्रविड़ के नाम ज्यादा गैर-एशियाई देशों में टेस्ट शतक हैं.
ये भी उल्लेखनीय है कि वेलिंगटन में राहुल की सेंचुरी न्यूजीलैंड में 12 साल बाद किसी भारतीय बैट्समैन की पहली टेस्ट सेंचुरी है, इससे पहले फरवरी 2014 में अजिंक्य रहाणे ने इसी मैदान पर 158 गेंदों पर 118 रन बनाए थे.
केएल राहुल के टेस्ट शतक
इंग्लैंड में 4 शतक
भारत में 3 शतक
दक्षिण अफ्रीका में 2 शतक
न्यूजीलैंड में 1 शतक
श्रीलंका में 1 शतक
वेस्टइंडीज में 1 शतक
ऑस्ट्रेलिया में 1 शतक
केएल राहुल का तीनों फॉर्मेट में शतक
टेस्ट में 13 शतक
वनडे में 9 शतक
T20I में 2 शतक
IPL में 6 शतक
IND vs NZ पहला टेस्ट मैच
टेस्ट मैच की बात करें तो तीसरे दिन खबर लिखे जाने तक भारत ने 3 विकेट पर 403 रन बना लिए हैं, जिससे भारत की कुल बढ़त 35 रनों की हो गई है. न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 368 रन बनाए थे.