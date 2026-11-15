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IND vs NZ: पांचवें वनडे में भारत को मिला नया गेंदबाज, सिराज को भी प्लेइंग-11 में मिली जगह

IND vs NZ: पांचवें वनडे में भारत को मिला नया गेंदबाज ( AP )

IND vs NZ 5th ODI: भारत और न्यूजीलैंड की टीमें रविवार (15 नवंबर) को वनडे सीरीज के आखिरी मैच में आमने सामने हैं. जहां भारत की नजरें हेड कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में अपनी पहली विदेशी वनडे सीरीज जीतने पर हैं, वहीं न्यूजीलैंड पिछले सात सालों में अपनी घरेलू द्विपक्षीय 50 ओवर की सीरीज में पहली हार से बचने की कोशिश कर रहा है.

न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने सीरीज में पहली बार टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. दोनों टीमों ने अपनी-अपनी प्लेइंग इलेवन में दो-दो बदलाव किए हैं. भारत ने टेस्ट टीम में शामिल किए गए तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ की जगह यश ठाकुर को पहली बार वनडे में मौका दिया है. इसके अलावा अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को सीरीज में पहली बार अंतिम एकादश में शामिल किया गया है.

वहीं न्यूजीलैंड ने भी अपनी टीम में दो बदलाव करके जैकब डफी और ब्लेयर टिकनर को प्लेइंग-11 में जगह दी है. उन्हें मैट हेनरी और काइल जैमीसन की जगह लिया गया है जो टेस्ट टीम से जुड़ गए हैं. टॉस के समय भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, 'वह (ठाकुर) काफी खुशमिजाज इंसान हैं. वे लंबे समय से देश के लिए खेलने के मौके का इंतजार कर रहे थे और काफी समय से टीम की योजनाओं का हिस्सा रहे हैं. मुझे खुशी है कि आज उन्हें खुद को साबित करने का मौका मिल रहा है. यह उनका डेब्यू है, इसलिए उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं.' यश ठाकुर 267वें वनडे खिलाड़ी बने

बता दें दाएं हाथ के मध्यम-तेज गेंदबाज यश ठाकुर घरेलू क्रिकेट में विदर्भ के लिए खेलते हैं. जबकि आईपीएल में वो लखनऊ और पंजाब किंग्स के लिए खेल चुके हैं. उनका जन्म 28 दिसंबर 1998 को कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में हुआ. वह भारत के लिए वनडे क्रिकेट खेलने वाले 267वें खिलाड़ी बन गए हैं. मुकाबले से पहले भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने उन्हें पहली वनडे कैप सौंपी. यश इससे पहले भारत के लिए 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुका है. वह 2026 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे. यश ठाकुर (IANS)