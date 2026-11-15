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IND vs NZ: पांचवें वनडे में गेंदबाजों ने भारत को दिलाई शानदार जीत, टी20 के बाद वनडे सीरीज पर भी जमाया कब्जा

पांचवें वनडे में गेंदबाजों ने भारत को दिलाई शानदार जीत ( AP )

IND vs NZ 5th ODI: भारत ने न्यूजीलैंड को पांचवें वनडे में 22 रनों से हराकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली. भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और 209 रनों का सलफतापूर्वक बचाव करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम को 48.1 ओवर में 187 रनों पर ऑलआउट कर दिया. जिसके साथ न्यूजीलैंड 7 साल बाद अपने घर में पहली वनडे सीरीज हार गया.

अर्शदीप सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 10 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए. जबकि सिराज और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट हासिल किए. इसके अलावा आकिब नबी, यश ठाकुर और नमन धीर ने एक-एक चटकाया.

न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सका. डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए. इसके अलावा, विल यंग 22, निक केली 24 और कप्तान मिचेल सेंटनर 24 रन ही बना सके.