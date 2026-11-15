IND vs NZ: पांचवें वनडे में गेंदबाजों ने भारत को दिलाई शानदार जीत, टी20 के बाद वनडे सीरीज पर भी जमाया कब्जा
IND vs NZ 5th ODI: इस हार के साथ न्यूजीलैंड को 7 साल बाद अपने घर में पहली वनडे सीरीज में हार झेलनी पड़ी है.
Published : November 15, 2026 at 3:38 PM IST
IND vs NZ 5th ODI: भारत ने न्यूजीलैंड को पांचवें वनडे में 22 रनों से हराकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली. भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और 209 रनों का सलफतापूर्वक बचाव करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम को 48.1 ओवर में 187 रनों पर ऑलआउट कर दिया. जिसके साथ न्यूजीलैंड 7 साल बाद अपने घर में पहली वनडे सीरीज हार गया.
अर्शदीप सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 10 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए. जबकि सिराज और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट हासिल किए. इसके अलावा आकिब नबी, यश ठाकुर और नमन धीर ने एक-एक चटकाया.
न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सका. डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए. इसके अलावा, विल यंग 22, निक केली 24 और कप्तान मिचेल सेंटनर 24 रन ही बना सके.
भारत ने बनाए 209 रन
इससे पहले टॉस हारकर भारत ने पहले बल्लेबाज की और पूरी टीम 42.1 ओवर में 209 रनों पर ही सिमट गई. भारतीय बल्लेबाजों ने फिर से निराशाजनक प्रदर्शन किया. कोहली 5, रोहित 7 और गायकवाड़ 18 रन बनाकर आउट हुए. भारत की तरफ से ईशान किशन (46) और अक्षर पटेल (46) ही कुछ संघर्ष कर पाए. न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान मिचेल सैंटनर और जैकब डफी ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि मैथ्यू फिशर ने दो विकेट लिए.
इस जीत के साथ पांच मैचों की वनडे सीरीज भारत ने 3-1 से अपने नाम कर ली. सीरीज का तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. इससे पहले भारतीय टीम ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 3-2 से अपने नाम की थी. अब दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. जिसकी शुरूआत 19 नवंबर से वेलिंगटन में होगी.