भारत बनाम न्यूजीलैंड ऐतिहासिक सीरीज का आज से आगाज, हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ देखें किसका पलड़ा भारी?
टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पर 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी.
Published : October 22, 2026 at 12:02 PM IST
IND vs NZ Head-to-Head: टीम इंडिया का न्यूजीलैंड दौर आज से शुरू हो रहा है. सीरीज का आगाज टी20 मैच से हो रहा है. पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहला मैच क्राइस्टचर्च में भारतीय समय के अनुसारा दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा. भारत ने पिछली बार न्यूजीलैंड का दौरा 2022 में किया था. जब खराब मौसम के कारण सिर्फ एक ही मैच हो सका था और वो मैच भारत ने जीतकर सीरीज भी जीत ली थी.
खास बात ये है कि भारत के सिर्फ चार बल्लेबाज इस दौरे से पहले न्यूजीलैंड में टी20 मैच खेल चुके हैं, जिनमें कप्तान अय्यर, ईशान किशन, संजू सैमसन और शिवम दुबे के नाम शामिल हैं. अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और वैभव सूर्यवंशी भले ही आक्रामक पारियां खेलने में माहिर हों लेकिन यहां की तेज और उछालभरी पिचों पर उन्हें ढलने में समय लग सकता है. भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी नहीं हैं. इसलिए ये सीरीज टीम इंडिया के काफी चैलेंजिंग हो सकती है.
12 matches. 3 formats. The biggest cricket tour in a generation. It all starts tonight. 🇳🇿🇮🇳 https://t.co/H6zyeOpsnH— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 22, 2026
IND vs NZ हेड टू हेड
हालांकि हेड-टू-हेड रिकॉर्ड के मामले में टीम इंडिया तीनों फॉर्मेट में न्यूजीलैंड से काफी आगे है. नीचे दिए गए आंकड़े ये साफ साफ बता रहे हैं कि भारत का न्यूजीलैंड पर दबदब कैसा रहा है.
T20I में
- कुल मैच: 31
- भारत ने जीते: 19
- न्यूजीलैंड ने जीते: 11
- टॉई: 1
वनडे में
- कुल मैच: 123
- भारत ने जीते: 63
- न्यूजीलैंड ने जीते: 52
- टाई: 1
- कोई परिणाम नहीं: 7
टेस्ट में
- कुल मैच: 65
- भारत ने जीते: 22
- न्यूजीलैंड ने जीते: 16
- ड्रॉ: 27
IND vs NZ ऐतिहासिक सीरीज
बता दें कि ये न्यूजीलैंड क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी घरेलू सीरीज है. जिसमें कुल 12 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे. जिसमें पांच टी20, पांच वनडे और दो टेस्ट मैचों की सीरीज शामिल हैं.
Let's get ready to rumble! 🔥 The Hero VIDA T20I Series, Powered by AI+ Smartphone against India starts this Thursday at Hagley Oval! #NZvIND https://t.co/2jgjKOgtx7— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 19, 2026
IND vs NZ: कब और कहां देखें?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचों टी20 मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होंगे. इस सीरीज का मडिया राइट्स सोनी के पास है. इस वजह से भारतीय फैंस टीवी पर हर मैच का आनंद सोनी के स्पोर्ट् चैनल 'सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क' पर उठा सकते हैं. इसके अलावा इस सीरीज के मैच को भारत के सरकारी चैनल डीडी स्पोर्ट पर भी प्रसारति किया जाएगा. वहीं हर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव के ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.