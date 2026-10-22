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भारत बनाम न्यूजीलैंड ऐतिहासिक सीरीज का आज से आगाज, हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ देखें किसका पलड़ा भारी?

भारत बनाम न्यूजीलैंड ऐतिहासिक सीरीज का आज से आगाज ( IANS )

IND vs NZ Head-to-Head: टीम इंडिया का न्यूजीलैंड दौर आज से शुरू हो रहा है. सीरीज का आगाज टी20 मैच से हो रहा है. पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहला मैच क्राइस्टचर्च में भारतीय समय के अनुसारा दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा. भारत ने पिछली बार न्यूजीलैंड का दौरा 2022 में किया था. जब खराब मौसम के कारण सिर्फ एक ही मैच हो सका था और वो मैच भारत ने जीतकर सीरीज भी जीत ली थी.

खास बात ये है कि भारत के सिर्फ चार बल्लेबाज इस दौरे से पहले न्यूजीलैंड में टी20 मैच खेल चुके हैं, जिनमें कप्तान अय्यर, ईशान किशन, संजू सैमसन और शिवम दुबे के नाम शामिल हैं. अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और वैभव सूर्यवंशी भले ही आक्रामक पारियां खेलने में माहिर हों लेकिन यहां की तेज और उछालभरी पिचों पर उन्हें ढलने में समय लग सकता है. भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी नहीं हैं. इसलिए ये सीरीज टीम इंडिया के काफी चैलेंजिंग हो सकती है.