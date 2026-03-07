ETV Bharat / sports

IND vs NZ: न्यूजीलैंड 3-0 से आगे, भारत को ट्रॉफी जीतने के लिए तोड़ना होगा हार का सिलसिला

न्यूजीलैंड भारत हेड टू हेड ( IANS )

IND vs NZ Head to Head in T20: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है. ये खिताबी मुकाबला रविवार 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम 8 मैच में से 7 मैच जीतकर फाइनल में पहुंची है, जबकि न्यूजीलैंड 8 में से 5 मैच जीतकर यहां तक पहुंचा है. इस शानदार प्रदर्शन के साथ साथ मेजबान और डिफेंडिंग चैंपियन होने के नाते भारतीय टीम खिताब जीतने के लिए फेवरेट समझी जा रही है. हालांकि इतिहास ब्लैककैप्स के साथ है. क्योंकि न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत से एक भी मैच नहीं हारा है. टूर्नामेंट में अब तक दोनों टीमें तीन बार आमने सामने आई हैं और तीनों बार न्यूजीलैंड ने शानदार जीत दर्ज की है. IND vs NZ टी20 वर्ल्ड कप 2007

दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप के पहले एडीशन के ग्रुप स्टेज में आमने सामने हुई. जहां न्यूजीलैंड ने जोहान्सबर्ग में भारत के खिलाफ 10 रनों से जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 10 विकेट खोकर 190 रन बनाए. जिसमें ब्रेंडन मैकुलम के 31 गेंद में 45 रन, मैकमिलन के 23 गेंद में 44 रन और जैकब ओवर के 15 गेंद में 35 रन अहम थे. जवाब में भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 76 रनों की साझेदारी की. गंभीर ने 33 गेंद में 51 और सहवाग ने 17 गेंद में 40 रनों की तेज पारी खेली. उसके बाद कोई भी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के स्पिनरों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सका और पूरी टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 180 रन ही बना सकी. उस समय न्यूजीलैंड के कप्तान डेनियल विटोरी ने गेंद से मैच जिताने वाला प्रदर्शन किया और 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट लेने में सफल रहे.