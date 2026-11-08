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IND vs NZ: भारतीय तेज गेंदबाजों का न्यजीलैंड में बेस्ट बॉलिंग फीगर, लिस्ट में गुरनूर दूसरे नंबर पर, देखें पहले स्थान पर कौन?

गुरनूर बराड़ ( AP )

Gurnoor Brar Record: भारत ने शनिवार को वेलिंगटन में खेले गए दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को DLS नियम के तहत 4 रनों से मात दे दी. इस जीत की नींव भारतीय तेज गेंदबाजों ने रख दी थी. जब तीन तेज गेंदबाजों ने 8 विकेट लेकर कीवी टीम के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी. इस खतरनाक गेंदबाजी की वजह से न्यूजीलैंड की पूरी टीम 41 ओवर में 134 रनों पर ही ढेर हो गई.

भारत की तरफ से आकिब नबी ने 7 ओवर में 31 रन देकर दो विकेट लिए, जबकि अंशुल कंबोज ने 8 ओवर में 25 रन खर्च करके 2 विकेट चटकाए. वहीं गुरनूरू बराड़ सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 10 ओवर में 2 मेडन के साथ 30 रन देकर 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. इस शानदार गेंदबाजी की वजह से उन्हें प्लयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

इस दमदार आंकड़े के साथ गुरनूर बराड़ ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली. वो अब वनडे क्रिकेट के इतिहास में न्यूजीलैंड की धरती पर भारतीय तेज गेंदबाज द्वारा दूसरे सबसे अच्छे बॉलिंग फीगर वाले गेंदबाज बन गए. उनसे ऊपर जवगल श्रीनाथ हैं. जिन्होंने 2003 में 23 रन खर्च करके 4 विकेट हासिल किए थे. इस लिस्ट में मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह भी शामिल हैं. गुरनूर बराड़ (AP) न्यूजीलैंड में किसी भारतीय तेज गेंदबाज के सर्वश्रेष्ठ वनडे आंकड़े

4/23 जे. श्रीनाथ, ऑकलैंड 2003

4/30 गुरनूर बराड़, वेलिंगटन 2026

4/52 जे. श्रीनाथ, नेपियर 1995

4/55 मोहम्मद शमी, नेपियर 2014

4/70 अर्शदीप सिंह, ऑकलैंड 2026