IND vs NZ: भारतीय तेज गेंदबाजों का न्यजीलैंड में बेस्ट बॉलिंग फीगर, लिस्ट में गुरनूर दूसरे नंबर पर, देखें पहले स्थान पर कौन?
भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ ने न्यूजीलैंड में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके बड़ी उपलब्धि हासिल की.
Published : November 8, 2026 at 5:05 PM IST
Gurnoor Brar Record: भारत ने शनिवार को वेलिंगटन में खेले गए दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को DLS नियम के तहत 4 रनों से मात दे दी. इस जीत की नींव भारतीय तेज गेंदबाजों ने रख दी थी. जब तीन तेज गेंदबाजों ने 8 विकेट लेकर कीवी टीम के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी. इस खतरनाक गेंदबाजी की वजह से न्यूजीलैंड की पूरी टीम 41 ओवर में 134 रनों पर ही ढेर हो गई.
भारत की तरफ से आकिब नबी ने 7 ओवर में 31 रन देकर दो विकेट लिए, जबकि अंशुल कंबोज ने 8 ओवर में 25 रन खर्च करके 2 विकेट चटकाए. वहीं गुरनूरू बराड़ सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 10 ओवर में 2 मेडन के साथ 30 रन देकर 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. इस शानदार गेंदबाजी की वजह से उन्हें प्लयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.
इस दमदार आंकड़े के साथ गुरनूर बराड़ ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली. वो अब वनडे क्रिकेट के इतिहास में न्यूजीलैंड की धरती पर भारतीय तेज गेंदबाज द्वारा दूसरे सबसे अच्छे बॉलिंग फीगर वाले गेंदबाज बन गए. उनसे ऊपर जवगल श्रीनाथ हैं. जिन्होंने 2003 में 23 रन खर्च करके 4 विकेट हासिल किए थे. इस लिस्ट में मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह भी शामिल हैं.
न्यूजीलैंड में किसी भारतीय तेज गेंदबाज के सर्वश्रेष्ठ वनडे आंकड़े
4/23 जे. श्रीनाथ, ऑकलैंड 2003
4/30 गुरनूर बराड़, वेलिंगटन 2026
4/52 जे. श्रीनाथ, नेपियर 1995
4/55 मोहम्मद शमी, नेपियर 2014
4/70 अर्शदीप सिंह, ऑकलैंड 2026
- Tall ✅ - 140+ Kph ✅ - Hit the deck hard ✅ GURNOOR BRAR - A rare skill set for an Indian fast bowler. https://t.co/bHocnVWMSo— Johns. (@CricCrazyJohns) November 7, 2026
मैच की बात करे तो 134 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने बारिश आने से पहले 26 ओवर में 113/7 रन बना लिए थे. उस समय भारत DLS पार स्कोर से 4 रन आगे था, इसलिए उन्हें 4 रन से विजेता घोषित कर दिया गया. इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है. सीरीज का तीसरा मैच 10 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा.
गुरनूर ने क्या कहा?
36 वर्षीय बराड़ न्यूजीलैंड में पहले दो वनडे में सात विकेट ले चुके हैं. वह 10.57 के औसत से सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. बराड़ ने दूसरे मैच के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, 'लॉर्ड्स और गुवाहाटी में खेले गए मैच की बात करें तो जाहिर है कि किसी गेंदबाज के लिए रन पड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अहम यह है कि आप उससे क्या सीखते हैं और किस तरह वापसी करते हैं. यह थोड़ा निराशाजनक था, लेकिन इससे ज्यादा मैं इस बारे में सोच रहा था कि मैं अपने प्रदर्शन को कैसे बेहतर कर सकता हूं. इससे मुझे काफी मदद मिली.'
बराड़ ने आगे कहा, 'मुझे यहां गेंदबाजी करने में बहुत मजा आया. न्यूजीलैंड में गेंदबाजी करते समय मिलने वाले उछाल और गति ने मेरी काफी मदद की. इसलिए मुझे यहां गेंदबाजी करना अच्छा लगा.
THE ROAR CELEBRATION OF GURNOOR BRAR AFTER TAKING WICKET OF GLENN PHILLIPS.🔥🥶 https://t.co/rk5Hw0byyg— Tanuj (@ImTanujSingh) November 7, 2026
गुरनूर का वनडे करियर
बता दें कि गुरनूर ने अभी भारत के लिए 11 वनडे मैच खेले हैं. जिसमें उनके नाम 21 विकेट है. उनका बेस्ट बॉलिंग फीगर 30 रन खर्च करके चार विकेट हासिल करन है. जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में किया था.