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IND vs NZ: ग्लेन फिलिप्स ने टी20 सीरीज में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, कप्तान सैंटनर ने भी हासिल की बड़ी उपलब्धि

Glenn Phillips World Record: न्यूजीलैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मैच में 192 रन चेज करके 7 विकेट से जीत दर्ज करने में सफल रहा, लेकिन ये सीरीज 3-2 से भारत के नाम रही. सीरीज में ग्लेन फिलिप्स ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और पांच मैचों में से 4 मैच में में 50 प्लस स्कोर करके इतिहास रच दिया. उन्होंने सीरीज में कुल 341 रन बनाए, जिसके साथ वो टी20 इंटरनेशनल के द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के फिल सॉल्ट के नाम था. जिन्होंने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक सीरीज में 331 रन बनाए थे.

इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स अब एक द्विपक्षीय T20I सीरीज में न्यूजीलैंड की तरफ से भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ मार्क चैपमैन के 290 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में फिलिप्स का प्रदर्शन भारत के खिलाफ T20I सीरीज में ग्लेन फिलिप्स ने शानदार बल्लेबाजी की. जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया. आम तौर से ये अवॉर्ड सीरीज जीतने वाली टीम को दिया जाता है. लेकिन फिलिप्स का प्रदर्शन इतना असाधारण रहा कि ये अवॉर्ड उन्हीं को दिया गया. फिलिप्स ने पहले टी20 मैच में 40 गेंद पर 82*, दूसरे में 43 गेंद पर 70, तीसरे में 14 गेंद पर 17, चौथे टी20 में 49 गेंद पर 107 और पांचवें मैच में 38 गेंद पर नाबाद 65 रनों की पारी खेली.

T20I द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज 341 रन, ग्लेन फिलिप्स (न्यूजीलैंड) बनाम भारत 2026 331 रन, फिल साल्ट (इंग्लैंड) बनाम वेस्टइंडीज 2023 316 रन, मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान) बनाम इंग्लैंड 2022

कप्तान सैंटनर ने भी हासिल की बड़ी उपलब्धि

न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर ने भी इस मैच में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वो अब न्यूजीलैंड के लिए T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए है. यह उनका 143वां T20I मैच था. इस बाएं हाथ के स्पिनर ने अपने साथी गेंदबाज ईश सोढ़ी को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम पहले 142 T20I मैचों का रिकॉर्ड था. सैंटनर ने 2015 में अपना T20I डेब्यू किया था और एक दशक से भी ज्यादा समय तक न्यूजीलैंड के लिए इस सबसे छोटे फॉर्मेट में खेलने के बाद उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है.

34 वर्षीय सैंटनर ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया है. अपने 143 T20I मैचों में उन्होंने 20.30 की औसत से 1,117 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 77 रन रहा है. गेंदबाजी में, उन्होंने 23.09 की औसत से 151 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 11 रन देकर 4 विकेट लेना रहा है.

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-2 से जीती टी20 सीरीज (AP)

न्यूजीलैंड ने पांचवां मैच 7 विकेट से जीता

हैमिल्टन में खेले गए पांचवें मैच की बात करें तो भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान अय्यर और ईशान किशन की अर्धशतकीय पारी बदौलत 20 ओवर में 8 विकेट पर 191 रन बनाए. अय्यर ने 23 गेंदों में 50 और किशन ने 32 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली. न्यूजीलैंड की तरफ से एडम मिल्ने सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 4 ओवर में केवल 19 रन खर्च करके 4 विकेट झटके. जवाब में न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. जिसका पूरा क्रेडिट टिम सीफर्ट और ग्रेलन फिलिप्स को जाता है. सीफर्ट ने 50 गेंदों में 11 चौके और 5 छक्के की मदद से 93 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि फिलिप्स 38 गेंदों में 68 रन बनाकर नाबाद रहे. इस दौरान उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 3 छक्के लगाए.

हालांकि पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-2 से भारत के नाम रही. अब भारतीय टीम 4 नवंबर से पांच मैचों की वनडे सीरीज खेलने मैदान में उतरेगी.