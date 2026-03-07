IND vs NZ: टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के टॉप 5 स्कोरर, तीन खिलाड़ी वर्ल्ड कप से हैं बाहर
Published : March 7, 2026 at 10:22 AM IST
T20 World Cup 2026 Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच रविवार (8 मार्च) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा. दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करके फाइनल में कदम रखा है. इंडिया ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को मात देकर चौथी बार फाइनल का टिकट हासिल किया वहीं न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में दूसरी बार पहुंची है.
IND vs NZ हेड टू हेड रिकॉर्ड
भारत और न्यूजीलैंड खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में 30 बार एक दूसरे का सामना कर चुके हैं. जिसमें मेन इन ब्लू ने 18 जीत दर्ज की हैं, जबकि ब्लैककैप्स ने 11 मैच जीते हैं. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में भारत अभी तक न्यूजीलैंड को मात नहीं दे सका है. दोनों टीमें टूर्नामेंट में अब तक 3 बार आमने सामने आई हैं और तीनों बार भारत को ही हार का सामना करना पड़ा है.
पिछले कुछ सालों में, भारतीय बल्लेबाजों ने T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. जिसकी वजह से भारत टी20 के हेड टू हेड में न्यूजीलैंड से आगे है. जैसे ही दोनों टीमें एक बार फिर फाइनल मुकाबले में आमने-सामने होने की तैयारी कर रही हैं, हम यहां उन टॉप पांच भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.
That feeling of reaching another #T20WorldCup Final 🙌— ICC (@ICC) March 6, 2026
Watch India take on New Zealand, broadcast details 📱 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/0P9hW6NAxH
टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के टॉप स्कोरर
1. सूर्यकुमार यादव
भारत के कप्तान सूर्यकुमार ने टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने ब्लैक कैप्स के खिलाफ 13 मैच खेले हैं और 58.44 की औसत से 526 रन बनाए हैं. सूर्या ने न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ एक सेंचुरी और चार हाफ-सेंचुरी भी लगाई हैं.
2. रोहित शर्मा
भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने ब्लैक कैप्स के खिलाफ 17 मैच खेले हैं और उनके खिलाफ 511 रन बनाए हैं. 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान ने टीम के खिलाफ छह हाफ-सेंचुरी भी लगाई हैं.
3. केएल राहुल
भारतीय ओपनर केएल राहुल का टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड है. उन्होंने सिर्फ 8 मैचों में 322 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने तीन फिफ्टी लगाई हैं.
4. ईशान किशन
भारत के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के स्टार खिलाड़ी ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने 11 मैचों में 28.90 की औसत से 318 रन बनाए हैं.
5. विराट कोहली
भारत के स्टार बल्लेबाज कोहली इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. पूर्व कप्तान ने सिर्फ 10 मैचों में 34.55 की औसत से 311 रन बनाए हैं. विराट ने ब्लैक कैप्स के खिलाफ दो फिफ्टी लगाई हैं.
खास बात ये है कि इस लिस्ट से तीन खिलाड़ी जारी टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं. क्योंकि रोहित और कोहली टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, जबकि केएल राहुल को इस फॉर्मेट में नहीं चुना गया है. इसलिए अब फाइनल में कप्तान सूर्या और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन से फैंस को काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी.