IND vs NZ: टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के टॉप 5 स्कोरर, तीन खिलाड़ी वर्ल्ड कप से हैं बाहर

सूर्यकुमार यादव और मिशेल सेंटनर ( IANS )

T20 World Cup 2026 Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच रविवार (8 मार्च) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा. दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करके फाइनल में कदम रखा है. इंडिया ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को मात देकर चौथी बार फाइनल का टिकट हासिल किया वहीं न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में दूसरी बार पहुंची है. IND vs NZ हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में 30 बार एक दूसरे का सामना कर चुके हैं. जिसमें मेन इन ब्लू ने 18 जीत दर्ज की हैं, जबकि ब्लैककैप्स ने 11 मैच जीते हैं. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में भारत अभी तक न्यूजीलैंड को मात नहीं दे सका है. दोनों टीमें टूर्नामेंट में अब तक 3 बार आमने सामने आई हैं और तीनों बार भारत को ही हार का सामना करना पड़ा है. पिछले कुछ सालों में, भारतीय बल्लेबाजों ने T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. जिसकी वजह से भारत टी20 के हेड टू हेड में न्यूजीलैंड से आगे है. जैसे ही दोनों टीमें एक बार फिर फाइनल मुकाबले में आमने-सामने होने की तैयारी कर रही हैं, हम यहां उन टॉप पांच भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के टॉप स्कोरर