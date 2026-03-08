ETV Bharat / sports

IND vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल शो आज, भारत और न्यूजीलैंड इतिहास रचने से एक कदम दूर

IND vs NZ Final Match Preview: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल
भारत और न्यूजीलैंड इतिहास रचने से एक कदम दूर (Etv bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 12:06 AM IST

T20 World Cup 2026 Final: टी20 वर्ल्ड कप का 10वां एडीशन अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. फाइनल और खिताबी मुकाबला रविवार 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीम भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. जहां मैन इन ब्लू रिकॉर्ड तीसरे टी20 वर्ल्ड कप टाइटल की उम्मीद कर रहा है, जबकि ब्लैककैप्स की नजर अपने पहले खिताब पर होगी.

भारत टूर्नामेंट में 8 मैच में से 7 मैच जीतकर फाइनल में कदम रख रहा है, जबकि न्यूजीलैंड उतने ही मैच में से 5 जीत, दो हार और एक मैच रद्द होने के साथ खिताबी मुकाबले में भारत को चुनौती देने के लिए तैयार है. टी20 में हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा भारी है. क्योंकि दोनों टीमों के बीच खेले गए 30 टी20 मैचों में से भारत ने 18 मैच जीते हैं जबकि न्यूजीलैंड को 11 मैच में जीत मिली है.

हालांकि टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का भारत पर दबदबा रहा है. अब तक टूर्नामेंट में खेले गए तीन मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा है. वहीं अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने 10 मैच में से 7 में जीत दर्ज की है जबकि न्यूजीलैंड ने इस स्टेडियम में 2 मैच खेले है और दोनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है.

भारत की गेंदबाजी और न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी
इंडिया के खतरनाक पेसर न्यूजीलैंड के धमाकेदार ओपनर, टिम सीफर्ट और फिन एलन से भिड़ेंगे. एलन, टी20 वर्ल्ड कप के सबसे तेज सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी है और वो टूर्नामेंट में जबरदस्त फॉर्म में भी हैं. टूर्नामेंट में उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है. इस बीच, सीफर्ट ने इंडिया के खिलाफ 425 टी20 रन बनाए हैं, जो किसी ब्लैककैप्स बैटर का दूसरा सबसे अच्छा स्कोर है.

लेकिन उन्हें इंडिया के बॉलिंग अटैक के रूप में अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा. जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने पावरप्ले और डेथ ओवर्स में अपना दबदबा बनाया है, जिसमें भारत ने इस सीजन के पहले छह ओवरों में सबसे अच्छा इकॉनमी रेट (7.5) दिया है.

हार्दिक का रोल अहम
भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या शानदार फॉर्म में हैं, उन्होंने 199 रन और आठ विकेट लिए हैं. वह एक ही टी20 वर्ल्ड कप एडिशन में 200 रन बनाने और 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बनने के करीब हैं. उनका ऑल-राउंड प्रदर्शन इस हाई-स्टेक फाइनल में अहम साबित हो सकता है.

संजू पर सबकी नजर
संजू सैमसन शानदार फॉर्म में हैं, उन्होंने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ मैच जिताने वाले परफॉर्मेंस दिए हैं. लगातार दो प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड्स के साथ, उन्होंने भारत को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है. हालांकि, न्यूजीलैंड के मैट हेनरी अपनी खतरनाक बॉलिंग से भारत के इन-फॉर्म बल्लेबाज संजू को रोकने की उम्मीद कर रहे होंगे.

सूर्या पर बड़ी जिम्मेदारी
भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव 2024 में अपना टाइटल बचाने से बस एक जीत दूर हैं. 58.44 की एवरेज से 526 रन बनाकर, वह न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के सबसे अच्छे बैट्समैन रहे हैं, और वह उस टीम के खिलाफ एक और बड़ी पारी खेलना चाहेंगे जिसका सामना करना उन्हें पसंद है.

दूसरी ओर, न्यूजीलैंड ईश सोढ़ी को वापस ला सकता है, जो भारत के खिलाफ उनकी टी20 सफलता में अहम रहे हैं, उनके नाम 30 विकेट हैं. इसके अलावा न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर पर भी सबकी नजर होगी, जो शानदार फॉर्म में हैं और अकेले मैच का रुख पलटने में माहिर हैं. ऐलन और सिफर्ट ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के सामने अपना पावर दिखाते हुए टीम को 9 विकेट से शानदार जीत के साथ फाइनल में पहुंचाया था.

IND vs NZ Final: दोनों टीमों का स्क्वाड
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन (विकेट कीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल.

न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), कोल मैककॉन्ची, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी, जेम्स नीशम, काइल जैमीसन, डेवोन कॉन्वे.

