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BCCI का बड़ा फैसला, IND vs NZ सीरीज के बीच गुरनूर और कुलदीप को स्क्वाड से किया रिलीज, जानें क्यों?

कुलदीप को टेस्ट टीम से किया गया रिलीज ( AP )

IND vs NZ 5th ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पांचवां और अंतिम वनडे मैच 15 नवंबर को खेला जाएगा. उसके बाद 19 नवंबर से दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होगी. इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने पांचवें वनडे और टेस्ट स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया है. टीम के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को आखिरी वनडे के स्क्वाड से रिलीज करके पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है, जबकि रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव को टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है.

बोर्ड ने क्या कहा?

बोर्ड ने शनिवार को एक प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी. बोर्ड के बयान के अनुसार बराड़ पांच मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले लिए उपलब्ध नहीं होंगे. जबकि कुलदीप यादव अपनी घरेलू टीम उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ेंगे और आने वाले घरेलू टूर्नामेंटों में खेलेंगे.

बोर्ड ने कहा, 'पुरुष चयन समिति ने 19 नवंबर, 2026 से वेलिंगटन में शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए गुरनूर बराड़ को भारतीय टीम में शामिल किया है. कुलदीप यादव को टेस्ट टीम से रिलीज किया जा रहा है, ताकि वे भारत वापस जाकर घरेलू क्रिकेट खेल सकें.' ऋषभ पंत टेस्ट टीम से जुड़े

बोर्ड ने ये भी बताया कि विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत वेलिंगटन में टेस्ट टीम के सदस्यों के साथ जुड़ गए हैं. गुरनूर अब टेस्ट टीम के साथ जुड़ जाएंगे और पांचवें वनडे मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. बोर्ड ने ये भी कहा कि आखिरी वनडे के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा.