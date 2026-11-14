BCCI का बड़ा फैसला, IND vs NZ सीरीज के बीच गुरनूर और कुलदीप को स्क्वाड से किया रिलीज, जानें क्यों?
BCCI ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे और टेस्ट स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया है.
Published : November 14, 2026 at 11:05 AM IST
IND vs NZ 5th ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पांचवां और अंतिम वनडे मैच 15 नवंबर को खेला जाएगा. उसके बाद 19 नवंबर से दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होगी. इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने पांचवें वनडे और टेस्ट स्क्वाड में बड़ा बदलाव किया है. टीम के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को आखिरी वनडे के स्क्वाड से रिलीज करके पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है, जबकि रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव को टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है.
बोर्ड ने क्या कहा?
बोर्ड ने शनिवार को एक प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी. बोर्ड के बयान के अनुसार बराड़ पांच मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले लिए उपलब्ध नहीं होंगे. जबकि कुलदीप यादव अपनी घरेलू टीम उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ेंगे और आने वाले घरेलू टूर्नामेंटों में खेलेंगे.
बोर्ड ने कहा, 'पुरुष चयन समिति ने 19 नवंबर, 2026 से वेलिंगटन में शुरू होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए गुरनूर बराड़ को भारतीय टीम में शामिल किया है. कुलदीप यादव को टेस्ट टीम से रिलीज किया जा रहा है, ताकि वे भारत वापस जाकर घरेलू क्रिकेट खेल सकें.'
🚨 News 🚨 Gurnoor Brar added to #TeamIndia’s squad for #NZvIND Tests More details on the squad updates ▶️ https://t.co/hYDKOnjK5e https://t.co/wz9kSubfzZ— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
ऋषभ पंत टेस्ट टीम से जुड़े
बोर्ड ने ये भी बताया कि विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत वेलिंगटन में टेस्ट टीम के सदस्यों के साथ जुड़ गए हैं. गुरनूर अब टेस्ट टीम के साथ जुड़ जाएंगे और पांचवें वनडे मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे. बोर्ड ने ये भी कहा कि आखिरी वनडे के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा.
चौथे वनडे में कुलदीप की हुई थी पिटाई
बता दें कि शुक्रवार को खेले गए चौथे वनडे में कुलदीप यादव सबसे महंगे गेंदबाज रहे थे. इस टूर पर अपना पहला मैच खेल रहे कुलदीप ने अपने 8 ओवरों में बिना कोई विकेट लिए 73 रन खर्च कर दिए. उस मैच में भारतीय टीम 333 रनों के जवाब में 89 रनों पर ही ढेर हो गई थी. जिससे उन्हें 244 रनों से करारी हार झेलनी पड़ी. वनडे क्रिकेट में भारत की यह दूसरी सबसे बड़ी हार थी.
भारत की अपडेटेड टेस्ट टीम
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़.
पांचवें वनडे के लिए भारत की अपडेटेड टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर, उप-कप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव.
पांचवें वनडे के लिए न्यूजीलैंड का स्क्वाड
मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिच हे, निक केली, ब्रेट रैंडेल, टिम सीफर्ट, ब्लेयर टिकनर, विल यंग.