IND vs NZ: अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली को छोड़ा पीछे, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि
अभिषेक शर्मा टी20 क्रिकेट में 11वीं सेंचुरी जड़कर क्रिस गेल, बाबर आजम और विराट कोहली के क्लब में शामिल हो गए.
Published : October 28, 2026 at 11:24 AM IST
Abhishek Sharma Records: टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वो अब टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 11 शतक जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने अब तक 10 टी20 शतक जड़ चुके हैं. अब अभिषेक से ऊपर सिर्फ पाकिस्तान के बाबर आजम (13) और वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल (22) हैं.
अभिषेक शर्मा ने ये बड़ी उपलब्धि मंगलवार, 27 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंग्टन में खेले गए तीसरे टी20 मैच में शतक जड़कर हासिल की. 26 वर्षीय इस बल्लेबाज ने मैच में तूफानी पारी खेली. उन्होंने 15 गेंदों में फिफ्टी और 35 गेंदों में शतक पूरा किया. अभिषेक 38 गेंदों में 9 चौकों और 11 छक्कों की मदद से 113 रन बनाकर आउट हुए. जिससे भारत 199 रनों के लक्ष्य को 13.2 ओवर में हासिल कर लिया. इस ऐतिहासिक पारी की वजह से अभिषेक ने कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की.
अभिषेक ने विराट को छेड़ा पीछे
ये अभिषेक का टी20 इंटरनेशनल में चौथा शतक है, जबकि टी20 क्रिकेट में 11वां शतक है. इसके साथ उन्होंने टीम इंडिया स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को टी20 शतक जड़ने के मामले में पीछे छोड़ दिया है. कोहली के नाम 10 टी20 शतक हैं. इसलिए अब भारत के लिए सबसे ज्यादा 11 टी20 शतक बनाने का रिकॉर्ड अभिषेक के नाम दर्ज हो गया है. इस लिस्टा में क्रिस गेल 22 टी20 शतक के साथ सबसे ऊपर और पाकिस्तान के बाबर आजम 13 शतक के साथ दूसरे नंबर हैं जबकि अभिषेक शर्मा अब 11 टी20 शतको के साथ तीसरे नंबर आ गए हैं.
टी20 क्रिकेट में सबसे ज्याद शतक
22 शतक - क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)
13 शतक - बाबर आजम (पाकिस्तान)
11 शतक - अभिषेक शर्मा (भारत)
10 शतक - क्विंटन डी कॉक (साउथ अफ्रीका)
10 शतक -विराट कोहली (भारत)
क्रिस गेल को भी छोड़ा पीछे
अभिषेक शर्मा ने मैच में कुल 9 चौके और 11 छक्के लगाए. जिसके साथ वो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा बार 10 ये उससे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है. गेल ने ऐसा सिर्फ दो बार किया है जबकि अभिषेक ये कारनामा तीन बार अंजाम दे चुके हैं. इस लिस्ट में ऑस्ट्रिया के करनबीर सिंह पहले स्थान पर हैं. उन्होंने सबसे ज्यादा 5 बार ये काम किया है.
सबसे ज्यादा बार T20I की एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी
5 - करनबीर सिंह (ऑस्ट्रिया)
3 - अभिषेक शर्मा (भारत)
2 - क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)
2 - आरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया)
2 - एड्रियन डनबर (सर्बिया)
अभिषेक ने सूर्यकुमार की बराबरी की
जहां ये अभिषेक शर्मा की 11वीं टी20 सेंचुरी थी वहीं टी20 इंटरनेशनल में ये उनकी चौथी सेंचुरी थी. इसके साथ उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव के चार टी20 शतको की बराबरी कर ली है. हालांकि टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और भारत के रोहित शर्मा के नाम है. दोनों के नाम 5-5 शतक हैं.
T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक
5 शतक - ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया)
5 शतक - रोहित शर्मा (भारत)
4 शतक - करणबीर सिंह (ऑस्ट्रिया)
4 शतक - फिल साल्ट (इंग्लैंड)
4 शतक - सूर्यकुमार यादव (भारत)
4 शतक - अभिषेक शर्मा (भारत)
From New Delhi to Wellington ⏩ Abhishek Sharma never forgets to be in his element 🧘♂️ #TeamIndia | #NZvIND | @OfficialAbhi04 https://t.co/tmyvJ1VzI9— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
एक पारी में सबसे ज्यादा छक्का
इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल की एक पारी में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के ही नाम है, और टॉप थ्री में उनका ही नाम है. उन्होंन एक पारी में 13, 11, 11 छक्के लगाए हैं. जबकि वर्ल्ड में ये रिकॉर्ड एस्टोनिया के साहलि चौहान के नाम हैं, जिन्होंने एक पारी के दौरान 18 छक्के जड़े थे.
भारत के लिए T20I पारी में सबसे ज्यादा छक्के
13 - अभिषेक शर्मा बनाम इंग्लैंड, मुंबई WS, 2025
11 - अभिषेक शर्मा बनाम अफगानिस्तान, दिल्ली, 2026
11 - अभिषेक शर्मा बनाम न्यूज़ीलैंड, वेलिंगटन, 2026
10 - रोहित शर्मा बनाम श्रीलंका, इंदौर, 2017
10 - संजू सैमसन बनाम दक्षिण अफ़्रीका, डरबन, 2024
A breathtaking knock of the highest order 👌👌 Abhishek Sharma bags the Player of the Match award 🏅 Scorecard ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/1vtGoDsnWD— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
भारत न्यूजीलैंड तीसरे टी20 मैच पर एक नजर
मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए डेरिल मिचेल के 89, बेवन जैकब 39 और फिन एलन के 40 रनों की बदौलत 20 ओवर में 3 विकेट पर 198 रन बनाए. भारत की तरफ से अर्शदीप, नीतीश और अक्षर ने एक-एक विकेट हासिल किए. जवाब में भारत ने अभिषेक 113 और वैभव 45 रनों की बदौलत 199 रनों के लक्ष्य को 13.2 ओवर में ही 6 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया. दोनों ओपनरों ने 7.1 ओवर में ही पहले विकेट के लिए 133 रनों की धमाकेदार साझेदारी करके मैच को भारत की झोली में डाल दिया था. इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. सीरीज का चौथा मैच अब 30 अक्टूबर को ऑक्लैंड में खेला जाएगा.