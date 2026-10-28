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IND vs NZ: अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली को छोड़ा पीछे, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली को छेड़ा पीछे ( AP )

Abhishek Sharma Records: टीम इंडिया के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वो अब टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 11 शतक जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने अब तक 10 टी20 शतक जड़ चुके हैं. अब अभिषेक से ऊपर सिर्फ पाकिस्तान के बाबर आजम (13) और वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल (22) हैं.

अभिषेक शर्मा ने ये बड़ी उपलब्धि मंगलवार, 27 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंग्टन में खेले गए तीसरे टी20 मैच में शतक जड़कर हासिल की. 26 वर्षीय इस बल्लेबाज ने मैच में तूफानी पारी खेली. उन्होंने 15 गेंदों में फिफ्टी और 35 गेंदों में शतक पूरा किया. अभिषेक 38 गेंदों में 9 चौकों और 11 छक्कों की मदद से 113 रन बनाकर आउट हुए. जिससे भारत 199 रनों के लक्ष्य को 13.2 ओवर में हासिल कर लिया. इस ऐतिहासिक पारी की वजह से अभिषेक ने कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की.