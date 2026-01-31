IND vs NZ: भारत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, टीम में हुए तीन बड़े बदलाव
IND vs NZ 5th T20: भारत और न्यूजीलैंड तिरुवनंतपुरम में सीरीज के आखिरी मैच में आमने सामने हैं.
Published : January 31, 2026 at 6:43 PM IST
IND vs NZ 5th T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों के टी20 सीरीज का आखिरी मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है.
यह सिर्फ चौथी बार है जब सूर्यकुमार ने टी20 इंटरनेशनल में पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. जिनमें से तीन मैच डेड रबर थे. इन तीनों मैच को भारत ने 133 रन, 135 रन और 21 रन के बड़े अंतर से जीते थे.
Came for the toss, stayed for #Suryakumar’s special mention for #SanjuSamson! 🔊🤝#TeamIndia elect to bat first in the final T20I before they set out to repeat & defeat history in the ICC Men’s #T20WorldCup! 💪#INDvNZ 5th T20I 👉 LIVE NOW ➡️ https://t.co/7DIDSDu12k pic.twitter.com/uFJUvWqxiO— Star Sports (@StarSportsIndia) January 31, 2026
टीम में हुए तीन बड़े बदलाव
भारत की प्लेइंग-11 में तीन बड़े बदलाव हुए हैं. अक्षर पटेल, ईशान किशन और वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया गया है जबकि हर्षित राणा, कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई को प्लेइंग-11 से बाहर रखा गया है. वहीं न्यूजीलैंड की टीम में भी चार बड़े बदलाव हुए हैं. कॉन्व की जगह फिन एलन, मार्क चैपमैन की जगह जिमी नीशम, मैट हेनरी की जगह काइल जैमीसन और लॉकी टीम में आए हैं.
🚨 TOSS: SKY won the toss & India will bat first! 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) January 31, 2026
💙 IND: #AxarPatel, #IshanKishan & #VarunChakaravarthy are IN
🖤 NZ: Allen, Jacobs, Jamieson & Ferguson are IN
Will #TeamIndia seal the ultimate match before entering the biggest stage? 🤔#INDvNZ 5th T20I 👉 LIVE NOW ➡️… pic.twitter.com/MSeCsNWHtb
IND vs NZ 5th T20: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, बेवन जैकब्स, मिशेल सेंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी.
भारत की प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.