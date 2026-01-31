ETV Bharat / sports

IND vs NZ 5वां टी20 आज, सैमसन पर सबकी नजर, वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म पाने का आखिरी मौका

तिरुवनंतपुरम: भारत और न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप से पहले आखिरी बार आज (31 जनवरी) को आमने सामने होंगे. क्योंकि पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम सात बजे शुरू होगा. भारतीय टीम को चौथे मैच में 50 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. इसलिए वो इस मैच को जीतकर वर्ल्ड कप में कदम रखना चाहेगी.

IND vs NZ 5th T20: सैमसन पर सबकी नजर

इस मैच में एक बार फिर सबकी नजरें अपने होमटाउन हीरो संजू सैमसन पर होंगी. जो पहली बार अपने होमटाउन ग्राउंड पर इंटरनेशनल मैच खेलेंगे. 31 वर्षीय संजू इस सीरीज में बड़ा स्कोर बनाने में अभी तक असफल रहे हैं. शुभमन गिल को टीम से बाहर किए जाने के बाद ओपनिंग की भूमिका में लौटे सैमसन ब्लैक कैप्स के खिलाफ चार पारियों में सिर्फ 40 रन ही बना पाए हैं. ये संजू के लिए भी वर्ल्ड कप में जाने पहले अपने फॉर्म में वापस आने का आखिरी मौका होगा.

IND vs NZ 5th T20: टीम इंडिया में बदलाव की संभावना

पहले तीन मैच जीतकर सीरीज जीतने के बाद, भारत ने चौथे मैच में एक्सपेरिमेंट किया और ईशान किशन की जगह एक अतिरिक्त गेंदबाज को खिलाया, लेकिन वो रणनीति काम नहीं आई और भारत 215 रन खान के बाद 165 रनों पर ऑलआउट हो गया. अब भारतीय टीम सीरीज को 4-1 के स्कोरलाइन के साथ खत्म करना चाहती है, इसलिए प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव कर सकती है. पिछला मैच मिस करने के बाद ईशान किशन टीम में वापस आ सकते हैं, जबकि पिछले दो मैचों में आराम दिए जाने के बाद वरुण चक्रवर्ती भी वापसी कर सकते हैं.