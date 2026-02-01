IND vs NZ: किशन का मिशन, टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बोली बड़ी बात
Ishan Kishan century: पहला टी20 इंटरनेशनल शतक जड़ने के बाद किशन ने कहा, इस फॉर्म को टी20 वर्ल्ड कप तक ले जाना जरूरी है.
Published : February 1, 2026 at 10:11 AM IST
तिरुवनंतपुरम: भारत ने शनिवार को पांचवें टी20 में न्यूजीलैंड को 46 रनों से मात देकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली. इसके साथ भारत एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप में जाने तक एक भी टी20 सीरीज न हारने वाली पहली टीम बन गई है. तिरुवनंतपुरम में खेले गए मैच में भारत ने पहले ईशान किशन के शतक की बदौलत 271 रनों का विशाल लक्ष्य रखा, जो टी20 में उसका तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है. उसके बाद मेहमान टीम को 225 रनों पर ऑलआउट करके 46 रनों से मैच जीत लिया.
ईशान किशन ने 43 गेंदों पर 103 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 छक्के और 6 चौके शामिल थे. ये उनके इंटरनेशनल टी20 करियर का पहला शतक भी था. इस शानदार पारी की वजह से किशन को प्लेयर ऑफ दि मैच के लिए भी चुना गया. मैच के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने अपने मिशन के बारे में बात करते हुए कहा कि मेरा पूरा ध्यान अपनी अच्छी फॉर्म को आने वाले टी20 वर्ल्ड कप में ले जाने पर है.
Ishan Kishan’s comeback series has ticked all the boxes. 🙌🏻— Star Sports (@StarSportsIndia) January 31, 2026
The stage is set for him to make a big statement in India’s quest to repeat and defeat history 🔥#INDvNZ 5th T20I 👉 LIVE NOW ➡️ https://t.co/7DIDSDu12k pic.twitter.com/7BFann8CWh
अभिषेक के साथ बल्लेबाजी करने में मदद मिली
किशन ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो, ज्यादा कुछ नहीं. मुझे लगा कि गेंद शुरू में थोड़ा हरकत कर रही थी, लेकिन अभिषेक शर्मा के साथ बल्लेबाजी करने से सच में मदद मिली. आप उनका इरादा देखते हैं, आप समझते हैं कि टीम को किस मोमेंटम की जरूरत है, और फिर आप बस गेंद को देखकर उसके हिसाब से खेलने की कोशिश करते हैं. यह तरीका आज मेरे लिए अच्छा काम किया.'
My focus is firmly on the World Cup. That’s where the extra effort is needed : Ishan Kishan— Bihar_se_hai (@Bihar_se_hai) February 1, 2026
pic.twitter.com/SW9VFYN6bQ
किशन का मिशन
उन्होंने आगे कहा, 'मुझे अब भी लगता है कि मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूं. मैंने अच्छा किया है और मुझे ये अवॉर्ड मिल रहे हैं, लेकिन मेरा पूरा ध्यान वर्ल्ड कप पर है. वहीं पर ज्यादा मेहनत की जरूरत है. जरूरी यह है कि इस फॉर्म को आगे ले जाया जाए और वहां भी योगदान देते रहें.'
व्यक्तिगत उपलब्धियां दूसरे नंबर पर
किशन ने ये भी कहा कि टीम के लक्ष्यों के सामने व्यक्तिगत उपलब्धियां दूसरे नंबर पर हैं. मुझे लगता है कि अब हमारी टीम में हर किसी की यही सोच है. अगर आप किसी उपलब्धि के करीब भी हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप उस स्टेज पर सिंगल लेना शुरू करते हैं, तो बाद में आपको लग सकता है कि आपने बड़ा स्कोर बनाने का मौका गंवा दिया. इसलिए अगर गेंद मारने लायक है, तो आपको उस पर शॉट लगाना होगा. फोकस मैच जीतने पर है, न कि व्यक्तिगत उपलब्धियों पर.'
An ISHANDAAR Blockbuster! 🙌— Star Sports (@StarSportsIndia) January 31, 2026
✅ 1st T20I century
✅ 1000 runs in T20Is
✅ 6000 runs in T20s
✅ 10 sixes in the innings #IshanKishan with a statement knock just 7 days before the ICC Men’s #T20WorldCup begins! 🤩#INDvNZ 5th T20I 👉 LIVE NOW ➡️ https://t.co/7DIDSDu12k pic.twitter.com/c3n77mmcR1