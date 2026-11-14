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IND vs NZ पांचवां वनडे मैच, भारत के पास सीरीज जीतने का आखिरी मौका

विराट कोहली ( AP )

IND vs NZ 5th ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच रविवार, 15 नवंबर को खेला जाएगा. ये मैच भी माउंट मौनगानुई के बे ओवल में होगा, जहां पर टीम इंडिया को चौथे मैच में 244 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था. ये अहम मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे शुरू होगा.

सीरीज जीतने का आखिरी मौका

सीरीज में 2-1 से आगे चल रही भारतीय टीम की नजरें सीरीज जीतने पर होंगी तो वहीं मेजबान टीम सीरीज को बराबर करने के लिए अपनी जान लगा देगा. सीरीज के शुरुआती दो मैचों में भारत ने DLS नियमों से जीत दर्ज की. जबकि तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया. चौथे मैच में न्यूजीलैंड ने शानदार जीत दर्ज करके सीरीज के मिजाज पूरी तरह बदल दिया है. अब ऐसा लगने लगा है कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड की स्विंग होती पिचों पर कितनी कमजोर है. अब अगर यहां से भारत को सीरीज अपने नाम करनी है तो उसके टॉप ऑर्डर को बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी. खासकर रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान श्रेयस अय्यर को, जिनका बल्ला अभी तक इस सीरीज में खामोश रहा है.