IND vs NZ पांचवां वनडे मैच, भारत के पास सीरीज जीतने का आखिरी मौका
IND vs NZ ODI Series 2026: भारत की नजर सीरीज जीतने पर, तो न्यूजीलैंड की नजरें सीरीज बराबर करने पर.
Published : November 14, 2026 at 5:19 PM IST
IND vs NZ 5th ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच रविवार, 15 नवंबर को खेला जाएगा. ये मैच भी माउंट मौनगानुई के बे ओवल में होगा, जहां पर टीम इंडिया को चौथे मैच में 244 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था. ये अहम मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे शुरू होगा.
सीरीज जीतने का आखिरी मौका
सीरीज में 2-1 से आगे चल रही भारतीय टीम की नजरें सीरीज जीतने पर होंगी तो वहीं मेजबान टीम सीरीज को बराबर करने के लिए अपनी जान लगा देगा. सीरीज के शुरुआती दो मैचों में भारत ने DLS नियमों से जीत दर्ज की. जबकि तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया. चौथे मैच में न्यूजीलैंड ने शानदार जीत दर्ज करके सीरीज के मिजाज पूरी तरह बदल दिया है. अब ऐसा लगने लगा है कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड की स्विंग होती पिचों पर कितनी कमजोर है. अब अगर यहां से भारत को सीरीज अपने नाम करनी है तो उसके टॉप ऑर्डर को बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी. खासकर रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान श्रेयस अय्यर को, जिनका बल्ला अभी तक इस सीरीज में खामोश रहा है.
शुभमन गिल और केएल राहुल के जाने के बाद भारत के बल्लेबाजी क्रम पर सबकी नजरें होंगी. आखिरी दो वनडे मैचों में टीम की कमान संभाल रहे श्रेयस अय्यर, पिछले मैच के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजी क्रम को और अधिक मजबूती देने की कोशिश करेंगे. भारत की योजनाओं में रोहित और कोहली की भूमिका अहम बनी रहेगी, जबकि ईशान किशन, रुतुराज गायकवाड़ और मिडिल ऑर्डर के अन्य खिलाड़ी मिले मौकों को भुनाने की कोशिश करेंगे.
गुरनूर बराड़ बाहर
इस बीच भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पांचवें वनडे से तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को रिलीज करके टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर दिया है. लेकि बोर्ड ने उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया है. चूंकि न्यूजीलैंड के लिए सीरीज जीतना अब मुमकिन नहीं है, इसलिए आखिरी वनडे उनके लिए एक मौका है कि वे भारत को सीरीज जीतने से रोकें और इस लय को आगामी टेस्ट सीरीज में भी बरकरार रखें.
सात वर्षों से सीरीज नहीं हारा
बता दें कि न्यूजीलैंड ने पिछले सात वर्षों से अपनी धरती पर कोई वनडे सीरीज नहीं गंवाई है और ऐसे में वह चोट खाए लेकिन मजबूत प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ अपना यह रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए पूरा जोर लगाएगा.
पांचवें वनडे के लिए दोनों टीमों का स्क्वाड
न्यूजीलैंड: मिशेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिच हे (विकेटकीपर), निक केली, ब्रेट रैंडेल, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), ब्लेयर टिकनर, विल यंग.
भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (उपकप्तान, विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव.