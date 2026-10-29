IND vs NZ: तिलक वर्मा ने चौथे टी20 से पहले बताया टीम इंडिया का प्लान, कहा 'क्लीन स्वीप का बेहतरीन मौका'
IND vs NZ 4th T20I: तिलक वर्मा में ऑकलैंड में होने वाले चौथे टी20 मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों के जवाब दिए.
Published : October 29, 2026 at 3:55 PM IST
IND vs NZ 4th T20I 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का चौथा मैच शुक्रवार 30 अक्टूबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा. मैच से पहले दोनों टीमों के दो दिग्गज खिलाड़ी तिलक वर्मा और बेवन जैकब्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए. टीम इंडिया के उपकप्तान तिलक वर्मा ने सीरीज जीतने के बावजूद चौथे मैच की अहमियत और अपने नंबर 3 से नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के अनुभव के बारे में बात की. जबिक न्यूजीलैंड के युवा बल्लेबाज बेवन जैकब्स ने कहा कि उनकी टीम बाकी दो मैचों में छोटी छोटी कमियों को दूर करने पर फोकस करेगी.
क्लीन स्वीप करने का प्लान
भारत ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त पहले ही बना ली है. इसके बावजूद टीम इंडिया चौथे मैच में कोई ढील देने के मूड में नहीं है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपकप्तान ने साफ साफ कहा कि हम 3-0 की बढ़त को 'क्लीन स्वीप' (सीरीज के सभी मैच जीतने) के एक बेहतरीन मौके के रूप में देख रहे हैं. हमारा अगला लक्ष्य और प्लान आने वाला मैच जीतना है, ताकि भारतीय फैंस को 5-0 से सीरीज जीतने का शानदार नजारा देखने को मिल सके.
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सीरीज से पहले गंभीर ने क्या कहा?
वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू T20I सीरीज खेलने के कुछ दिन बाद ही भारतीय टीम न्यूजीलैंड पहुंच गई, जहां उन्हें अलग तरह के हालात में ढलने के लिए बहुत कम समय मिला. इसके बारे में तिलक ने कहा कि इन हालात और टाइम जोन के हिसाब से खुद को ढालना आसान नहीं था, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि व्यस्त शेड्यूल को बहाना नहीं बनाया जा सकता. उन्होंने कहा, 'इस स्तर पर हम बहाने नहीं बना सकते. हम सबसे ऊंचे स्तर पर हैं, और हमें उन युवाओं के लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए जो हमें अपना आदर्श मानते हैं. उन्होंने आगे कहा, 'गौतम सर ने टीम मीटिंग में साफ कर दिया था कि यह एक लंबा दौरा है. एक T20 टीम के तौर पर हम जो मानक तय करेंगे, उससे वनडे और टेस्ट टीमों को भी अच्छी लय मिलेगी.'
बता दें कि टी20 सीरीज के बाद भारतीय टीम पांच मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. जिसका आगाज 4 नवंबर को होगा.
नंबर 3 से नंबर 5 पर बल्लेबाजी करना कैसा है?
प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिलक वर्मा से उनकी बैटिंग पोजीशन पर भी सवाल किया गया. जिस पर तिलक वर्मा ने बताया कि बैटिंग ऑर्डर में नंबर 3 से नंबर 5 पर आने से उनके खेलने के तरीके में काफी बदलाव आया है. तिलक ने कहा कि अब मैं पहली गेंद से ही बाउंड्री मारने के बारे में सोचता हूं.
तिलक ने कहा, 'मेरे पास पहले से ही पावर-हिटिंग की क्षमता है. मैंने नंबर 3 पर भी रन बनाए हैं. अब, नंबर 5 या 6 पर बल्लेबाजी करते हुए, अगर पहली गेंद ही बाउंड्री मारने लायक होती है, तो मैं उस पर शॉट खेलने के बारे में सोचता हूं. वरना, मेरा ध्यान मैच को आगे तक ले जाने पर होता है. मैं थोड़ा और समय लेता हूं. शुरुआत में, मैं सिंगल और डबल लेने पर ध्यान देता हूं, और गैप ढूंढकर चौके या दो रन निकालने की कोशिश करता हूं.'
बता दें कि तिलक ने भारतीय T20I टीम में नंबर 3 पर खेलना शुरू किया था, लेकिन हाल ही में वह नंबर 5 या नंबर 6 पर एक 'फिनिशर' की भूमिका निभा रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20I में, उन्होंने नितीश रेड्डी के साथ मिलकर एक मुश्किल लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया. उस मैच में उन्होंने 26 गेंदों पर नाबाद 51 रन बनाए थे. इस पारी की बदौलत भारत ने क्राइस्टचर्च में 181 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया और एक गेंद शेष रहते चार विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी.
चौथे टी20 के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड
भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, इशान किशन, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, कुमार कुशाग्र, मयंक यादव.
न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, जैकब डफी, एडम मिल्ने, ब्लेयर टिकनर, मैथ्यू फिशर, डेवोन कॉनवे, जोश क्लार्कसन.