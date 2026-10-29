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IND vs NZ: तिलक वर्मा ने चौथे टी20 से पहले बताया टीम इंडिया का प्लान, कहा 'क्लीन स्वीप का बेहतरीन मौका'

तिलक वर्मा ( IANS )

IND vs NZ 4th T20I 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का चौथा मैच शुक्रवार 30 अक्टूबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा. मैच से पहले दोनों टीमों के दो दिग्गज खिलाड़ी तिलक वर्मा और बेवन जैकब्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए. टीम इंडिया के उपकप्तान तिलक वर्मा ने सीरीज जीतने के बावजूद चौथे मैच की अहमियत और अपने नंबर 3 से नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के अनुभव के बारे में बात की. जबिक न्यूजीलैंड के युवा बल्लेबाज बेवन जैकब्स ने कहा कि उनकी टीम बाकी दो मैचों में छोटी छोटी कमियों को दूर करने पर फोकस करेगी.

क्लीन स्वीप करने का प्लान

भारत ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त पहले ही बना ली है. इसके बावजूद टीम इंडिया चौथे मैच में कोई ढील देने के मूड में नहीं है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपकप्तान ने साफ साफ कहा कि हम 3-0 की बढ़त को 'क्लीन स्वीप' (सीरीज के सभी मैच जीतने) के एक बेहतरीन मौके के रूप में देख रहे हैं. हमारा अगला लक्ष्य और प्लान आने वाला मैच जीतना है, ताकि भारतीय फैंस को 5-0 से सीरीज जीतने का शानदार नजारा देखने को मिल सके.