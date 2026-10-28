IND vs NZ: अभिषेक-वैभव के बाद चौथे टी20 में दर्शक बनाएंगे रिकॉर्ड, ऑक्लैंड स्टेडियम के टिकट सोल्ड आउट
भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मैच 29 अक्टूबर को ऑक्लैंड के ईडन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा.
Published : October 28, 2026 at 2:55 PM IST
ऑकलैंड (न्यूज़ीलैंड): भारत और न्यूजीलैंड के बीच धमाकेदार टी20 सीरीज जारी है. पांच मैचों की सीरीज के अब तक 3 मैच खेले जा चुके हैं. तीनों मैचों में भारत ने शानदार बल्लेबाजी के दम पर जीत दर्ज करने में सफल रहा. क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले मैच में भारत ने रिकॉर्ड 226 रन चेज किया. उसके बाद उसी ग्राउंड पर दूसरे मैच में 181 रन चेज किया, जब उसे आखिरी के 5 ओवर में 68 रनों की जरूरत थी. उसके बाद वेलिंग्टन में खेले गए तीसरे टी20 में तो भारत ने 199 रनों के लक्ष्य को केवल 13.2 ओवर में ही चेज करके सबको हैरान कर दिया.
चौथे टी20 के टिकट सोल्ड आउट
इन तीन धमाकेदार जीतों के बाद चौथे मैच को देखने के लिए और ज्यादा दर्शकों के आने की उम्मीद है. क्योंकि ऑक्लैंड में होने वाले इस मैच के सभी टिकट बिक चुके हैं. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के अनुसार लगभग 40,000 प्रशंसक इस मैच को देखने स्टेडियम पहुंचेंगे. ऑकलैंड के इस मैदान के इतिहास में यह तीसरी बार होगा जब इतनी बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहेंगे.
Eden Park is the place to be this Friday night! 🥳 #NZvIND https://t.co/JGN81jVOSO— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 28, 2026
न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) के एक बयान में कहा गया, 'इस शुक्रवार रात ईडन पार्क में 40,000 से ज्यादा प्रशंसक पहुंचेंगे. ऑकलैंड में न्यूजीलैंड और भारत के बीच होने वाले चौथे T20I के सभी टिकट बिक चुके हैं. इस बहुप्रतीक्षित T20I सीरीज में यह चौथा मैच है जिसके सभी टिकट बिक गए हैं. इससे पहले हैगली ओवल में खेले गए शुरुआती दो मैचों के टिकट भी पूरी तरह बिक गए थे, और रविवार को सेडन पार्क में होने वाले सीरीज के पांचवें और आखिरी मैच के टिकट भी बिक चुके हैं.'
ऐसा तीसरी बार होगा
अब तक सिर्फ दो बार ही ऑक्लैंड में 40,000 से ज्यादा प्रशंसक जुटे थे. पहली बार 1982 में ऑकलैंड के इस मैदान पर 40,000 से ज्यादा प्रशंसक जुटे थे. जब सर रिचर्ड हैडली, जॉन राइट और मार्टिन क्रो वाली न्यूजीलैंड टीम ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे मैच में 46 रनों से हराया था. दूसरा मौका 2015 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, जो न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की थी. अब 2026 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे टी20 में तीसरी बार इतनी बड़ी भीड़ जुटेगी.
Almost 40,000 fans are set to descend on Eden Park this Friday night! 🙌 More | https://t.co/3RUgrEnVz7 https://t.co/KUg8i8ES6U— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 27, 2026
अभिषेक-वैभव की शानदार बल्लेबजी
तीसरे टी20 मैच में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को आसानी से हरा दिया. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 38 गेंदों पर 113 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 11 छक्के शामिल थे. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी (19 गेंद में 45 रन) के साथ मिलकर ओपनिंग विकेट के लिए 133 रनों की साझेदारी की, जिससे टीम को 199 रनों के लक्ष्य को महज 13.2 ओवरों में हासिल करने में मदद मिली.