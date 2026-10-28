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IND vs NZ: अभिषेक-वैभव के बाद चौथे टी20 में दर्शक बनाएंगे रिकॉर्ड, ऑक्लैंड स्टेडियम के टिकट सोल्ड आउट

अभिषेक-वैभव के बाद चौथे टी20 में दर्शक बनाएंगे रिकॉर्ड ( AP )

ऑकलैंड (न्यूज़ीलैंड): भारत और न्यूजीलैंड के बीच धमाकेदार टी20 सीरीज जारी है. पांच मैचों की सीरीज के अब तक 3 मैच खेले जा चुके हैं. तीनों मैचों में भारत ने शानदार बल्लेबाजी के दम पर जीत दर्ज करने में सफल रहा. क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले मैच में भारत ने रिकॉर्ड 226 रन चेज किया. उसके बाद उसी ग्राउंड पर दूसरे मैच में 181 रन चेज किया, जब उसे आखिरी के 5 ओवर में 68 रनों की जरूरत थी. उसके बाद वेलिंग्टन में खेले गए तीसरे टी20 में तो भारत ने 199 रनों के लक्ष्य को केवल 13.2 ओवर में ही चेज करके सबको हैरान कर दिया.

चौथे टी20 के टिकट सोल्ड आउट

इन तीन धमाकेदार जीतों के बाद चौथे मैच को देखने के लिए और ज्यादा दर्शकों के आने की उम्मीद है. क्योंकि ऑक्लैंड में होने वाले इस मैच के सभी टिकट बिक चुके हैं. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के अनुसार लगभग 40,000 प्रशंसक इस मैच को देखने स्टेडियम पहुंचेंगे. ऑकलैंड के इस मैदान के इतिहास में यह तीसरी बार होगा जब इतनी बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहेंगे.