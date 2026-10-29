IND vs NZ: चौथे टी20 से पहले न्यूजीलैंड को लगा एक और झटका, हेनरी के बाद फर्ग्यूसन भी T20I सीरीज से हुए बाहर
Lockie Ferguson ruled out: मैट हेनरी के बाद लॉकी फर्ग्यूसन भी टी20 सीरीज से बाहर हो गए.
Published : October 29, 2026 at 12:49 PM IST
IND vs NZ 4th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज अब खत्म होने के कगार पर है. सीरीज का चौथा मैच कल, यानी 30 अक्टूबर को ऑकलैंड में खेला जाना है. दोनों ही टीमें वेलिंग्टन से ऑकलैंड भी पहुंच चुकी हैं. इससे पहले न्यूजीलैंड टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन चोट के चलते टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. इससे पहले मैट हेनरी भी चोट की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए थे.
ये दोनों गेंदबाज भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में चोटिल हुए थे. फर्ग्यूसन को पहले सिर्फ तीसरे मैच से बाहर किया गया था, लेकिन अब 4 नवंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज को देखते हुए उन्हें टी20 सीरीज के बाकी दो मैचों से भी बाहर कर दिया है. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के अनुसार फर्ग्यूसन की दाईं पिंडली हल्का खिंचाव जिसके ठीक होने में लगभग एक और हफ्ता लग सकता है. जबकि मैट हेनरी की जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव है, जिसे ठीक होने में दो हफ्ते तक का समय लग सकता है.
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मैथ्यू फिशर टी20 टीम में शामिल
फर्ग्यूसन की जगह टीम में तेज गेंदबाज मैथ्यू फिशर को शामिल किया गया है. जिनको वेलिंगटन में न्यूजीलैंड की T20I टीम के साथ बतौर कवर खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया था. फिशर ने दो टेस्ट और 46 टी20 मैच खेले हैं. टेस्ट में उनके नाम 6 विकेट हैं, जबिक टी20 में वो 47 विकेट ले चुके हैं.
चोटिल खिलाड़ियों पर हेड कोच ने क्या कहा?
न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने खिलाड़ियों के चोटिल होने पर निराशा जताई, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि दोनों तेज गेंदबाज ODI सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे. वॉल्टर ने कहा, 'हम लॉकी और मैट के लिए बहुत दुखी हैं. चोटें इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा हैं, लेकिन जब आपको मैच छोड़ने पड़ें, तो यह बिल्कुल भी आसान नहीं होता. हमें उम्मीद है कि वे ODI मैचों में अहम भूमिका निभाएंगे. मुझे पता है कि लॉकी कल ईडन पार्क में दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम के सामने खेलने के लिए बहुत उत्साहित थे, लेकिन वे ODI मैचों में वापसी करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं.'
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ऑकलैंड के ईडन पार्क में बनेगा रिकॉर्ड
भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा. जहां के टिकट पहले से ही सोल्ड आउट हो चुके हैं. बोर्ड का कहना है कि इस मैच में रिकॉर्ड भीड़ आने वाली है, जिसकि संख्या 40 हजार से ज्यादा होने की उम्मीद है. अगर इतने ज्यादा दर्शक चौथे मैच को देखने आते हैं तो ये ऑकलैंड के इतिहास में तीसरी बार होगा जब एक मैच को देखने 40 हजार से ज्यादा लोग स्टेडियम पहुंचे हों. इससे पहले 1982 और 2015 के वर्ल्ड कप मैचों में इतनी ज्यादा भीड़ जमा हुई थी.
बता दें कि भारतीय टीम पहले ही 5 मैचों की T20I सीरीज के शुरुआती तीन मैच जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है.
बाकी दो मैच के लिए न्यूजीलैंड का टी20 स्क्वाड
टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, जैकब डफी, एडम मिल्ने, ब्लेयर टिकनर, मैथ्यू फिशर, डेवोन कॉनवे, जोश क्लार्कसन.