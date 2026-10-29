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IND vs NZ: चौथे टी20 से पहले न्यूजीलैंड को लगा एक और झटका, हेनरी के बाद फर्ग्यूसन भी T20I सीरीज से हुए बाहर

न्यूजीलैंड टी20 टीम ( AP )

IND vs NZ 4th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज अब खत्म होने के कगार पर है. सीरीज का चौथा मैच कल, यानी 30 अक्टूबर को ऑकलैंड में खेला जाना है. दोनों ही टीमें वेलिंग्टन से ऑकलैंड भी पहुंच चुकी हैं. इससे पहले न्यूजीलैंड टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन चोट के चलते टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. इससे पहले मैट हेनरी भी चोट की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए थे.

ये दोनों गेंदबाज भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में चोटिल हुए थे. फर्ग्यूसन को पहले सिर्फ तीसरे मैच से बाहर किया गया था, लेकिन अब 4 नवंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज को देखते हुए उन्हें टी20 सीरीज के बाकी दो मैचों से भी बाहर कर दिया है. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के अनुसार फर्ग्यूसन की दाईं पिंडली हल्का खिंचाव जिसके ठीक होने में लगभग एक और हफ्ता लग सकता है. जबकि मैट हेनरी की जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव है, जिसे ठीक होने में दो हफ्ते तक का समय लग सकता है.