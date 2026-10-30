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IND vs NZ: चौथे टी20 में भारत की हार पर अर्शदीप सिंह ने रच दिया इतिहास, हासिल की दो बड़ी उपलब्धि

Arshdeep Singh Record: ऑकलैंड में खेले गए चौथे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 87 रनों से हरा दिया. 259 रनों के जवाब में भारतीय टीम 9 विकेट पर 172 रन ही बना सकी. जिसकी वजह से टीम इंडिया को टी20 इंटरनेशनल में अपनी दूसरी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा. भारत की सबसे बड़ी हार 125 रनों की है. जो उसे इंग्लैंड के खिलाफ इसी साल झेलनी पड़ी थी.

इस हार के बावजूद भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वो अब एक कैलेंडर वर्ष 2026 में सबसे ज्यादा 40 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड आयरलैंड के जोश लिटिल के नाम था. जब उन्होंने 2022 में 39 टी20 इंटरनेशनल विकेट झटके थे. अर्शदीप ने रनों की बरसात वाले मैच में शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में केवल 38 रन देकर एक विकेट हासिल किए.

अर्शदीप सिंह के 150 T20I विकेट इस एक विकेट के साथ अर्शदीप सिंह के कुल 150 T20I विकेट हो गए हैं. ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. इसके साथ ही, अर्शदीप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट (T20I) में 150 विकेट लेने वाले कुल नौवें खिलाड़ी बन गए हैं.

डेब्यू के बाद सबसे कम दिनों में 150 विकेट लेने वाले वे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं. 'क्रिकबज' के अनुसार, नवंबर 2022 में अपना T20I डेब्यू करने वाले अर्शदीप ने महज 1577 दिनों में 150 T20I विकेट पूरे कर लिए. इससे पहले, डेब्यू के बाद सबसे कम दिनों में 150 विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा के नाम था, जिन्होंने अपने डेब्यू के 2325 दिनों में यह मुकाम हासिल किया था.

अर्शदीप सिंह (IANS)

न्यूजीलैंड की चौथे मैच में जीत

मैच की बात करें तो ऑकलैंड के ईडन पार्क में 260 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 172 रन ही बना सकी. जिससे उसे 87 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में भारत की बल्लेबाजी नहीं चल सकी, तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा 35 रन बनाए. मेजबान टीम की तरफ से जैकब डफी सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 4 ओवर में 23 रन खर्च करके 4 विकेट झटके. इसके अलावा कप्तान मिशेल सेंटनर और मैथ्यू फिशर ने दो-दो विकेट हासिल किए.

इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 259 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. जिसका पूरा क्रेडिट ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल को जाता है. दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौथे विकेट के लिए 40 गेंदों में 115 रनों की तेज साझेदारी की. फिलिप्स ने 49 गेंदों में 6 चौके और 10 छक्कों की मदद से 107 रन बनाए, जबकि ब्रेसवेल ने 25 गेंदों में 65 रनों की तेज पारी खेली. जिसमें उन्होंने 4 चौके और 6 छक्के भी लगाए. भारत की तरफ से मयंक यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 4 ओवर में 48 रन देकर 3 विकेट लिए. जबकि अर्शदीप, प्रिंस, नीतीश और अक्षर को एक-एक विकेट मिले.

भारत पांच मैचों की सीरीज में 3-1 से आगे है. सीरीज का पांचवां और अंतिम मैच एक नवंबर को हेमिल्टन में खेला जाएगा.