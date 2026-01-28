ETV Bharat / sports

IND vs NZ: भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला, प्लेइंग-11 में हुआ एक बड़ा बदलाव

सूर्यकुमार यादव और मिशेल सेंटनर ( IANS PHOTO )

IND vs NZ 4th T20: भारत और न्यूजीलैंड पांच मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मैच में आज विशाखापट्टनम में आमने सामने हैं. जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. भारत टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया है. तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को फाइनल इलेवन में वापस लाया गया है जबकि ईशान किशन को आराम दिया गया है. वहीं न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11 में भी एक बदलाव देखने को मिला है. तेज गेंदबाज काइल जैमिसन की जगह जैकरी फाउल्क्स को एक बार फिर फाइनल इलेवन में जगह दी गई है, जो दूसरे टी20 में सबसे खर्चीले गेंदबाज साबित हुए थे. वो तीन ओवर में 67 रन दे डाले थे, जब भारत ने 15 ओवर में ही 209 रन को चेज कर लिया था. टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं, क्योंकि यह एक अच्छी विकेट लग रही है, कल रात बहुत ओस थी और आज थोड़ी नमी भी है, इसलिए हमें लगता है कि दूसरी इनिंग में गेंद बल्ले पर अच्छे से आएगी. मुझे लगता है कि सबसे जरूरी बात यह है कि हमने पिछले एक साल में जो अच्छी आदतें बनाई हैं, उन्हें दोहराएं और हम जो अच्छा कर रहे हैं, उसे करते रहना चाहते हैं.