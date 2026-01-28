ETV Bharat / sports

IND vs NZ: भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला, प्लेइंग-11 में हुआ एक बड़ा बदलाव

IND vs NZ 4th T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मैच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है.

IND vs NZ 4th T20
सूर्यकुमार यादव और मिशेल सेंटनर (IANS PHOTO)
IND vs NZ 4th T20: भारत और न्यूजीलैंड पांच मैचों की टी20 सीरीज के चौथे मैच में आज विशाखापट्टनम में आमने सामने हैं. जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है.

भारत टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में एक बदलाव किया है. तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को फाइनल इलेवन में वापस लाया गया है जबकि ईशान किशन को आराम दिया गया है. वहीं न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11 में भी एक बदलाव देखने को मिला है. तेज गेंदबाज काइल जैमिसन की जगह जैकरी फाउल्क्स को एक बार फिर फाइनल इलेवन में जगह दी गई है, जो दूसरे टी20 में सबसे खर्चीले गेंदबाज साबित हुए थे. वो तीन ओवर में 67 रन दे डाले थे, जब भारत ने 15 ओवर में ही 209 रन को चेज कर लिया था.

टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं, क्योंकि यह एक अच्छी विकेट लग रही है, कल रात बहुत ओस थी और आज थोड़ी नमी भी है, इसलिए हमें लगता है कि दूसरी इनिंग में गेंद बल्ले पर अच्छे से आएगी. मुझे लगता है कि सबसे जरूरी बात यह है कि हमने पिछले एक साल में जो अच्छी आदतें बनाई हैं, उन्हें दोहराएं और हम जो अच्छा कर रहे हैं, उसे करते रहना चाहते हैं.

उन्होंने ये भी कहा कि पिछले मैच में चोट लगने के कारण ईशान किशन की जगह अर्शदीप आए हैं. अक्षर पटेल को अभी थोड़ा और समय चाहिए, इसलिए उम्मीद है कि हम उन्हें अगले मैच में देखेंगे. आज हमारे पास पांच अच्छे बॉलिंग ऑप्शन हैं, तो देखते हैं कैसा रहता है.

वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने कहा, 'यह फिर से एक अच्छी विकेट लग रही है. ओस की वजह से बाद में गेंद से थोड़ा मुश्किल हो सकता है. हम इस भारतीय टीम की क्वालिटी जानते हैं, और हमने पहले तीन मैचों में यह देखा है. इसलिए हमें गेंद से बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है. इससे पहले हमे आज रात एक मजबूत टोटल बनाने होंगे.

IND vs NZ 4th T20: दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉन्वे, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), जैकरी फाउल्क्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी.

