IND vs NZ चौथा टी20 आज, भारत के पास वर्ल्ड कप से पहले बेंच को आजमाने का सुनहरा मौका

IND vs NZ 4th T20 Match: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मैच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा.

IND vs NZ 4th T20 Match
IND vs NZ चौथा टी20 आज (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 28, 2026 at 1:30 PM IST

विशाखापट्टनम: भारत और न्यूजीलैंड आज (28 जनवरी) आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में चौथे टी20 के लिए आमने-सामने होंगे. भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम सात बजे से शुरू होगा. पांच मैचों की यह सीरीज पहले ही तय हो चुकी है, क्योंकि भारतीय टीम शुरू के लगातार तीन मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुका है.

3-0 की अजेय बढ़त के साथ, भारत ने अब तक मुकाबले में दबदबा बनाया है और इस मैच को टी20 वर्ल्ड कप से पहले कॉम्बिनेशन को बेहतर बनाने के एक और मौके के तौर पर देखेगा. वहीं न्यूजीलैंड पिछले मैच में सभी विभागों में पिछड़ने के बाद एक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बेताब होगा.

इस सीरीज में भारतीय टीम की बल्लेबाजी एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई है. उन्होंने 209 के टारगेट 15.2 ओवर में हासिल कर लिया और 154 के टोटल को सिर्फ 10 ओवर में पार कर लिया. मेजबान टीम एक बार फिर अपनी शानदार ताकत दिखाने की कोशिश करेगी.

अभिषेक शर्मा को रोकना मुश्किल
सूर्यकुमार यादव की टीम अपनी शानदार लय बनाए रखने की कोशिश करेगी. इस मैच में भी सबकी नजरें अभिषेक शर्मा पर ही होंगी, क्योंकि वो इस समय भारतीय टी2 टीम के पोस्टर ब्वॉय बने हुए हैं. उन्होंने ने गुवाहाटी में 14 गेंदों में फिफ्टी बनाई, जो इस फॉर्मेट में किसी भारतीय द्वारा दूसरी सबसे तेज फिफ्टी है.

विपक्षी टीम के पास फिलहाल उन्हें रोकने का कोई आइडिया नहीं दिख रहा है. न्यूजीलैंड के बॉलिंग कोच जैकब ओरम ने माना, 'जब आप उनके स्ट्राइक रेट को देखते हैं, तो सबसे पहले उनके खेल में कोई असली कमजोरी ढूंढना मुश्किल होता है, और फिर, दूसरी बात, उनके खिलाफ कोई प्लान लागू करना मुश्किल होता है. क्रिकेट में सबसे मुश्किल काम एग्जीक्यूशन है, चाहे आप बैटिंग कर रहे हों या बॉलिंग۔'

संजू सैमसन पर भी सबकी नजर
इसके अलावा संजू सैमसन पर भी सबकी नजर रहेगी, क्योंकि वो शुभमन गिल के टीम से बाहर होने के बाद टॉप ऑर्डर में लौटने के बाद से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके हैं. उन्होंने तीन पारियों में सिर्फ 16 रन ही बना पाए हैं, जिससे उनपर दबाव बढ़ गया है. ऊपर ईशान किशन के शानदार प्रदर्शन ने उन पर और दबाव बना दिया है. अब देखना ये है कि क्या वो चौथे मैच में टीम का हिस्सा होते हैं या नहीं.

श्रेयस अय्यर को मिल सकता हैं मौका
वहीं भारतीय टीम मैनेजमेंट श्रेयस अय्यर को भी मौका दे सकता है, जिन्होंने मंगलवार को नेट्स में लंबा समय बिताया. हालांकि अभी वह प्राइमरी टी20 प्लान का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन अय्यर पेस और स्पिन दोनों के खिलाफ शानदार रहे हैं. अक्षर पटेल की वापसी भी होने वाली है. नागपुर में उंगली की चोट के कारण पिछले दो मैच मिस कर चुके हैं. भारतीय टीम सीरीज में अब तक श्रेयस अय्यर को छोड़कर स्क्वाड के तमाम खिलाड़ियों को प्लेइंग इलेवन में मौका दे चुकी है.

न्यूजीलैंड के स्क्वाड में तीन बदलाव
जहां तक ​​न्यूजीलैंड की बात है, तो उन्होंने तीन टी20 मैच हारने के बाद अपनी टीम में तीन बदलाव किए हैं. टीम ने तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क और टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है, जबकि ऑलराउंडर जिमी नीशम, तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और फिन एलेन को टीम में शामिल किया गया है.

IND vs NZ 4th T20: विशाखापट्टनम में पिच कैसी खेलेगी?
विशाखापट्टनम की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है. पिछली बार जब यहां पुरुषों का टी20I मैच हुआ था, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक गेंद बाकी रहते 209 रन का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था.

IND vs NZ 4th T20: संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या/अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई/वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह.

न्यूजीलैंड: डेरिल मिशेल, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, जिमी नीशम, मिशेल सेंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी.

IND vs NZ 4th T20: दोनों टीमों के स्क्वाड
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई.

न्यूजीलैंड: मिशेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), जैकब डफी, जैक फाउल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डेरिल मिशेल, जिमी नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोढ़ी, फिन एलेन.

संपादक की पसंद

