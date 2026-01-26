ETV Bharat / sports

तिलक वर्मा पर BCCI ने दिया बड़ा अपडेट, इस तारीख को करेंगे वापसी

बीसीसीआई ने क्या कहा? बोर्ड ने अपने बयान में कहा, 'भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने फिजिकल ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी है और वो BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने रिहैबिलिटेशन में लगातार सुधार कर रहे हैं. हालांकि, उन्हें पूरी तरह से मैच फिट होने में और समय लगेगा और वह चल रही IDFC फर्स्ट बैंक पांच मैचों की T20 सीरीज के आखिरी दो T20I मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे.

इस बीच भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI ने तिलक वर्मा पर बड़ा अपडेट दिया है, जो पेट की निचले हिस्से में सर्जरी के कारण न्यूजीलैंड की खिलाफ चल रही टी20 सीरीज के पहले तीन मैच से बाहर हो गए थे और उनकी जगह वनडे के उप कप्तान श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल किया है. अब बीसीसीआई ने एक मीडिया रिलीज जारी करके कहा है कि अय्यर बाकी दो मैचों की लिए टीम से जुड़े रहेंगे, क्योंकि तिलक आगे के दो मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे.

IND vs NZ 4th T20: भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में शुरू के तीन मैच जीतकर सीरीज पहले से अपने नाम कर ली है. अब टीम इंडिया के पास 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले सीरीज के बाकी दो मैचों में अपनी बेंच को आजमाने का सुनहरा मौका है.

तिलक की कब होगी वापसी?

बोर्ड ने आगे कहा कि तिलक 3 फरवरी को पूरी तरह से फिट होने के बाद मुंबई में टीम से जुड़ेंगे, जो ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत के वार्म-अप मैच से पहले होगा. पुरुष चयन समिति ने सिफारिश की है कि श्रेयस अय्यर बाकी मैचों के लिए तिलक वर्मा की जगह टीम में बने रहेंगे.

टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के दो खिलाड़ी चोटिल

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज शुरू होने से पहले भारत को दो बड़े झटके लगे, जब वर्ल्ड कप स्क्वड के दो खिलाड़ी तिलक वर्मा सर्जरी के कारण सीरीज से बाहर हो गए और वाशिंगटन सुंदर पहले वनडे में चोटिल होने के कारण पूरी टी20 सीरीज से ही बाहर हो गए. उनकी जगह सीरीज में श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई को टीम में शामिल किया गया. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये दोनों खिलाड़ी वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले फिट हो पाएंगे या नहीं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की टी20 टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई.

भारत का टी20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल

भारतीय टीम 4 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक वार्म-अप मैच खेलेगी. उसके बाद वो 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ टूर्नामेंट के अभियान की शुरुआत करेगी. फिर 12 फरवरी को नामीबिया से, 15 फरवरी को पाकिस्तान से और 18 फरवरी को नीदरलैंड से अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी.