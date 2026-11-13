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IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने चौथे वनडे में भारत के सामने रखा 334 रनों का लक्ष्य, विल यंग ने खेली शतकीय पारी

विल यंग ने 108 गेंदों में 125 रनों की शानदार पारी खेली ( AP )

IND vs NZ 4th ODI: न्यूजीलैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 10 विकेट पर 333 रन बनाए. अब भारत को सीरीज जीतने के लिए 334 रन बनाने होंगे. मेजबान टीम की तरफ से ओपनर विल यंग ने शानदार शतकीय पारी खेली. उन्होंने 108 गेंदों में 14 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 125 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा टिम सीफर्ट ने 48 गेंदों 58 रन बनाकर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दी. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 85 रनों की साझेदारी हुई.

इसके अलावा फिन ऐलन 41, कप्तान सेंटनर 24, क्रिस्टन क्लर्क 22, जैमिसन 19 और ब्रेसवेल ने 15 रनों का योगदान दिया. वहीं भारत की तरफ से आकिब नबी, गुरनूर बराड़ और अक्षर पटेल दो-दो विकेट लेने में सफल रहे. जबकि नमन धीर और अर्शदीप सिंह को एक-एक विकेट मिला. इस सीरीज में अपना पहला मैच खेल रहे कुलदीप यादव एक भी विकेट नहीं निकाल सके, वो 8 ओवर में 73 रन खर्च करके सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए.

आज के मैच में दोनों टीमों ने अपनी-अपनी प्लेइंग-11 में बड़े बदलाव किए. न्यूजीलैंड ने टीम में 6 तो भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में 3 बदलाव किए. भारत ने नियमित कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल और अंशुल कंबोज की जगह रुतुराज गायकवाड, ईशान किशन और कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया है. वहीं न्यूजीलैंड ने निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, क्रिस्टियन क्लार्क, माइकल ब्रेसवेल और मैट हेनरी को अपनी प्लेइंग-11 में मौका दिया है. न्यूजीलैंड ने चौथ वनडे में भारत के सामने रखा 334 रनों का लक्ष्य (AP) दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन