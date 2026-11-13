IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने चौथे वनडे में भारत के सामने रखा 334 रनों का लक्ष्य, विल यंग ने खेली शतकीय पारी
IND vs NZ 4th ODI: विल यंग ने 108 गेंदों में 125 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 4 छक्के शामिल थे.
Published : November 13, 2026 at 11:37 AM IST|
Updated : November 13, 2026 at 11:43 AM IST
IND vs NZ 4th ODI: न्यूजीलैंड ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 10 विकेट पर 333 रन बनाए. अब भारत को सीरीज जीतने के लिए 334 रन बनाने होंगे. मेजबान टीम की तरफ से ओपनर विल यंग ने शानदार शतकीय पारी खेली. उन्होंने 108 गेंदों में 14 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 125 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा टिम सीफर्ट ने 48 गेंदों 58 रन बनाकर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दी. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 85 रनों की साझेदारी हुई.
इसके अलावा फिन ऐलन 41, कप्तान सेंटनर 24, क्रिस्टन क्लर्क 22, जैमिसन 19 और ब्रेसवेल ने 15 रनों का योगदान दिया. वहीं भारत की तरफ से आकिब नबी, गुरनूर बराड़ और अक्षर पटेल दो-दो विकेट लेने में सफल रहे. जबकि नमन धीर और अर्शदीप सिंह को एक-एक विकेट मिला. इस सीरीज में अपना पहला मैच खेल रहे कुलदीप यादव एक भी विकेट नहीं निकाल सके, वो 8 ओवर में 73 रन खर्च करके सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए.
Innings Break! Two run-outs in the final over and New Zealand are all out for 333 in 50 overs. Two wickets apiece for Auqib Nabi, Gurnoor Brar and Axar Patel. Scorecard - https://t.co/5IIzn3UMi2 #NZvIND https://t.co/79vShLnTYV— BCCI (@BCCI) November 13, 2026
आज के मैच में दोनों टीमों ने अपनी-अपनी प्लेइंग-11 में बड़े बदलाव किए. न्यूजीलैंड ने टीम में 6 तो भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में 3 बदलाव किए. भारत ने नियमित कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल और अंशुल कंबोज की जगह रुतुराज गायकवाड, ईशान किशन और कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया है. वहीं न्यूजीलैंड ने निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, क्रिस्टियन क्लार्क, माइकल ब्रेसवेल और मैट हेनरी को अपनी प्लेइंग-11 में मौका दिया है.
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत: रोहित शर्मा, रुतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह.
न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), विल यंग, निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, मैट हेनरी और मैथ्यू फिशर.
बता दें कि भारत पांच मैचों की सीरीज के पहले दो मैच जीतकर 2-0 से आगे है. सीरीज का तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. इस वजह से भारत के सीरीज हारने का कोई खतरा नहीं है. इससे पहले भारत ने T20I सीरीज 3-2 से अपने नाम की थी.