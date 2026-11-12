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IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने फिर किया अपने वनडे स्क्वाड में बदलाव, 31 वर्षीय खिलाड़ी पहली बार टीम में शामिल

न्यूजीलैंड ने फिर किया अपने वनडे स्क्वाड में बदलाव ( AP )

IND vs NZ ODI Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मैच शुक्रवार, 13 नवंबर को खेला जाएगा. उससे पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्क्वाड को फिर से अपडेट किया है. दो खिलाड़ियों को चौथे और पांचवें वनडे मैच के लिए टीम में शामिल किया गया है.

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने गुरुवार को बताया कि 31 साल के तेज गेंदबाज ब्रेट रैंडेल को चौथे और पांचवें वनडे मैच के लिए न्यूजीलैंड की टीम में पहली बार शामिल किया गया है. इसके अलावा जोश क्लार्कसन की टीम में वापसी हुई है. जो न्यूजीलैंड के लिए छह वनडे मैच खेल चुके हैं. उनका आखिरी मैच इस साल अप्रैल में बांग्लादेश के खिलाफ था. दाएं हाथ के गेंदबाज रैंडेल ने अपने करियर में 145 प्रोफेशनल मैच खेले हैं, जिनमें न्यूजीलैंड 'ए' के ​​लिए खेले गए पांच मैच भी शामिल हैं.