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IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने फिर किया अपने वनडे स्क्वाड में बदलाव, 31 वर्षीय खिलाड़ी पहली बार टीम में शामिल

New Zealand Updates ODI Squad: न्यूजीलैंड ने चौथे और पांचवें वनडे के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है.

न्यूजीलैंड ने फिर किया अपने वनडे स्क्वाड में बदलाव
न्यूजीलैंड ने फिर किया अपने वनडे स्क्वाड में बदलाव (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 12, 2026 at 10:14 AM IST

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IND vs NZ ODI Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मैच शुक्रवार, 13 नवंबर को खेला जाएगा. उससे पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्क्वाड को फिर से अपडेट किया है. दो खिलाड़ियों को चौथे और पांचवें वनडे मैच के लिए टीम में शामिल किया गया है.

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने गुरुवार को बताया कि 31 साल के तेज गेंदबाज ब्रेट रैंडेल को चौथे और पांचवें वनडे मैच के लिए न्यूजीलैंड की टीम में पहली बार शामिल किया गया है. इसके अलावा जोश क्लार्कसन की टीम में वापसी हुई है. जो न्यूजीलैंड के लिए छह वनडे मैच खेल चुके हैं. उनका आखिरी मैच इस साल अप्रैल में बांग्लादेश के खिलाफ था. दाएं हाथ के गेंदबाज रैंडेल ने अपने करियर में 145 प्रोफेशनल मैच खेले हैं, जिनमें न्यूजीलैंड 'ए' के ​​लिए खेले गए पांच मैच भी शामिल हैं.

न्यूजीलैंड के हेड कोच ने क्या कहा?
न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने दोनों खिलाड़ियों के टीम में चुने जाने पर खुशी का इजहार किया और कहा कि जब कोई खिलाड़ी पहली बार अंतरराष्ट्रीय टीम में चुना जाता है, तो वह हमेशा एक बहुत खास पल होता है. हम ब्रेट के लिए बहुत खुश हैं. वह काफी समय से घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने यह मौका अपनी मेहनत से हासिल किया है.

भारत के स्क्वाड में भी बदलाव
वहीं भारत ने भी आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए चौथे और पांचवें वनडे के स्क्वाड में बदलाव किया है. कप्तान शुभमन गिल, विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल और तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज चौथे और पांचवें वनडे में नहीं होंगे. उनकी जगह तिलक वर्मा, विकेटकीपर कुमार कुशाग्रा और तेज गेंदबाज यश ठाकुर आखिरी दो वनडे में टीम से जुड़ेंगे. श्रेयस अय्यर आखिरी दो वनडे में कप्तानी की जिम्मेंदारी संभालेंगे.

भारत 2-0 से आगे
बता दें कि भारत फिलहाल पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है, जबकि तीसरा मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया था. चौथा वनडे शुक्रवार को माउंट मौनगानुई के बे ओवल में खेला जाना है, जबकि सीरीज का आखिरी मैच रविवार को उसी मैदान पर होगा.

न्यूजीलैंड की अपडेटेड वनडे टीम

चौथे वनडे का स्क्वाड: मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिच हे, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, निक केली, ब्रेट रैंडेल, टिम सीफर्ट, विल यंग.

पांचवें वनडे का स्क्वाड: मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिच हे, निक केली, ब्रेट रैंडेल, टिम सीफर्ट, ब्लेयर टिकनर, विल यंग.

आखिरी दो वनडे के लिए भारत का स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर, उप-कप्तान), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर, कुलदीप यादव.

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