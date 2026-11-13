IND vs NZ: चौथे वनडे में न्यूजीलैंड ने 6 और भारत ने 3 बड़े बदलाव किए, देखें किस खिलाड़ी को मिला मौका?
IND vs NZ 4th ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे मैच बे ओवर में खेला जा रहा है.
Published : November 13, 2026 at 9:53 AM IST
IND vs NZ 4th ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मैच आज (शुक्रवार, 13 नवंबर) बे ओवल में खेला जा रहा है. पहली बार भारतीय वनडे टीम की कप्तानी कर रहे श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. इसके साथ श्रेयस वनडे क्रिकेट में भारत की कप्तानी करने वाले 29वें खिलाड़ी बन गए हैं. बता दें की मैच सुबह 7:30 बजे से शुरू है और ये खबर लिखे जाने तक न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 30 ओवर में 3 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं.
आज के मैच की खास बात ये है कि दोनों टीमों ने अपनी-अपनी प्लेइंग-11 में बड़े बदलाव किए हैं. न्यूजीलैंड ने टीम में 6 तो भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में तीन बड़े बदलाव किए हैं. दोनों टीमों ने ये बदलाव आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए किए हैं, जो 19 नवंबर से शुरू होगी.
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किस खिलाड़ी को मिला मौका?
भारत ने नियमित कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल और अंशुल कंबोज की जगह रुतुराज गायकवाड, ईशान किशन और कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया है. ऋतुराज गायकवाड़ रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे. वहीं न्यूजीलैंड ने निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, क्रिस्टियन क्लार्क, माइकल ब्रेसवेल और मैट हेनरी को अपनी प्लेइंग-11 में मौका दिया है. अब देखना ये है कि इतने बड़े बदलाव से क्या न्यूजीलैंड की किस्मत भी बदलेगी?
दोनों कप्तानों ने क्या कहा?
टॉस के समय श्रेयस ने कहा, 'मुझे लगता है कि लक्ष्य का पीछा करना बेहतर रहेगा। कल जब हमने पिच देखी थी, तो उस पर थोड़ी घास थी. लेकिन आज यह काफी सूखी लग रही है. इसके अलावा, शाम को ओस पड़ने की संभावना को देखते हुए भी हमने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.'
न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने बताया कि क्रिकेट के लिए आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है. यहां की पिच आमतौर पर काफी अच्छी होती है, और हवा और थोड़ी धूप के साथ, यह और भी बढ़िया रहेगी. पिच पर थोड़ी घास है, इसलिए इसमें थोड़ी गति और उछाल देखने को मिल सकती है, लेकिन हवा और धूप की वजह से यह थोड़ी सूख भी सकती है. कुल मिलाकर, यह एक अच्छी पिच होनी चाहिए.'
IND vs NZ: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
भारत: रोहित शर्मा, रुतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह.
न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), विल यंग, निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, मैट हेनरी और मैथ्यू फिशर.
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