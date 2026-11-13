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IND vs NZ: चौथे वनडे में भारत को 244 रनों से मिली दूसरी सबसे बड़ी हार, मैट हेनरी ने झटके 6 विकेट

India's biggest defeat in ODI: ये भारत की वनडे क्रिकेट में रनों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी हार है.

चौथे वनडे में भारत को 244 रनों से मिली दूसरी सबसे बड़ी हार
चौथे वनडे में भारत को 244 रनों से मिली दूसरी सबसे बड़ी हार (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2026 at 2:20 PM IST

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IND vs NZ 4th ODI: न्यूजीलैंड ने विल यंग की 125 रन की पारी और मैट हेनरी के 6 विकेट की मदद से भारत को चौथे वनडे मैच में 244 रन से करारी शिकस्त दी. न्यूजीलैंड के 333 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 26.4 ओवर में 89 रन पर ढेर हो गई. मैट हेनरी ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 27 रन देकर 6 विकेट लिए. जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. इसके अलावा मैथ्यू फिशर ने 31 रन देकर तीन विकेट हासिल किए.

ये भारत की वनडे क्रिकेट के इतिहास में रनों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी हार है. उनकी सबसे बड़ी हार श्रीलंका के खिलाफ 245 रनों की है. जब भारतीय टीम सन 2000 में 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए केवल 54 रनों पर ही ऑलआउट हो गई थी.

वनडे में भारत की सबसे बड़ी हार (रन के हिसाब से)
245 रन बनाम श्रीलंका, शारजाह, 2000
244 रन बनाम न्यूजीलैंड, माउंट माउंगानुई, 2026
214 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, मुंबई WS, 2015

चौथे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 244 रनों से हराया
चौथे वनडे में न्यूजीलैंड ने भारत को 244 रनों से हराया (AP)

न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी जीत
इसके अलावा, यह न्यूजीलैंड के वनडे क्रिकेट के इतिहास में रनों के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी जीत है. उनकी पहली सबसे बड़ी जीत 290 रनों की है. जो उन्होंने 2008 में आयरलैंड के खिलाफ दर्ज की थी.

वनडे में न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी जीत (रनों के हिसाब से)
290 रन - बनाम आयरलैंड, एबरडीन, 2008
244 रन - बनाम भारत, माउंट मौनगानुई, 2026
210 रन - बनाम अमेरिका, द ओवल, 2004

मैट हेनरी ने झटके 6 विकेट
मैट हेनरी ने झटके 6 विकेट (AP)

भारत ने पांच मैचों की सीरीज के पहले दो मैच जीते थे और इस तरह से वह अब 2-1 से आगे है. सीरीज का तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था. दोनों टीमों के बीच पांचवां और अंतिम मैच रविवार को इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा.

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