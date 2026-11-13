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IND vs NZ: मैट हेनरी का कहर, पारी के पहले ही ओवर में रोहत-कोहली और अय्यर को जीरो पर भेजा पवेलियन

मैट हेनरी की खतरनाक गेंदबाजी ( AP )

Matt Henry first over vs India: न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने बे ओवल में खतरनाक गेंदबाजी करके पारी के पहले ही ओवर में भारत के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी. 334 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने जीरो पर ही अपने तीन विकेट खो दिए. हेनरी ने अपनी स्विंग होती गेदों से रोहित शर्मा को गोल्डन डक, विराट कोहली और कप्तान श्रेयस अय्यर को डक पर आउट भारत को शुरू में ही बैकफुट पर ढकेल दिया.

रोहित-कोहली और अय्यर जीरो पर आउट

हेनरी ने भारत की पारी की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा को आउट स्विंग गेंद पर स्लिप में फिन ऐलन के हाथों कैच आउट कराया. उसके बाद ओवर की पींचवीं बाल पर विराट कोहली को एक इन स्विंग गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया वो भी अपना खाता नहीं खोल सके. ओवर की आखिरी गेंद पर हेनरी ने एक और शानदार इन-स्विंग पर कप्तान श्रेयस अय्यर को LBW आउट कर दिया. फील्ड अंपायर ने पहले नॉट आउट करार दिया था, जिस पर न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने रिव्यूव ले लिया, जिसके कारण फील्ड अंपायर को अपना फैसला बलना पड़ा. इसके साथ भारत ने 0 पर अपने तीन विकेट खो दिए.

मैट हेनरी का कहर (AP) वनडे क्रिकेट के इतिहास में पांचवीं बार

ये वनडे क्रिकेट के इतिहास में पांचवीं बार है जबकि कोई टीम बिना कोई रन बनाए शुरुआती तीन विकेट गंवा दिए हों. सबसे पहले ऐसा 1983 में हुआ था जब पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के खिलाफ जीरो पर तीन विकेट गिरे थे. हालांकि ये पहली बार है जब भारत ने पहले ही ओवर में बिना कोई रन बनाए अपने शुरुआती तीन विकेट खो दिए.