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IND vs NZ: गिल-राहुल और कंबोज बाहर, चौथे और पांचवें वनडे के लिए भारतीय टीम में हुए बड़े बदलाव

टीम इंडिया ( AP )

IND vs NZ 4th ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार (10 नवंबर) को हैमिल्टन में खाला जाने वाला सीरीज का तीसरा वनडे मैच बारिश की वजह से नहीं हो सका. पांच मैचों की सीरीज में भारत अभी भी 2-0 से आगे है. यहां से टीम इंडिया ये सीरीज नहीं हार सकती, क्योंकि अब सिर्फ दो मैच ही बचे हैं. जिसमें न्यूजीलैंड को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए दोनों मैच जीतने होंगे. चौथा और पांचवां वनडे मैच 13 और 15 नवंबर को बे ओवल में खेले जाएंगे. इन दोनों मैचों में टीम इंडिया थोड़ी-सी बदली-बदली नजर आएगी.

दरअसल न्यूजीलैंड का दौरा शुरू होने से पहले ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने दो वनडे टीम का ऐलान किया था. पहले तीन मैच में शुभमन गिल को कप्तान बनाया था, जो तीन मैच पूरे हो चुके हैं जबकि आखिरी के दो मैच की कप्तानी श्रेयस अय्यर को सौंपी गई थी. इसलिए आने वाले दो वनडे मैचों में टी20 के कप्तान श्रेयस अय्यर पहली बार वनडे में भी कप्तानी करते हुए नजर आएंगे.