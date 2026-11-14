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IND vs NZ: जिसने किया था बोल्ड उसी को दिया गिफ्ट, कोहली ने न्यूजीलैंड में जीत फैंस का दिल

विराट कोहली और मैट हेनरी ( Blackcaps Insta )

Virat Kohli gifted to Matt Henry: भारत और न्यूजीलैंड के बीच बे ओवल में शुक्रवार को खेले गए चौथे वनडे मैच में भारतीय फैंस को तगड़ा झटका लगा. जब टीम इंडिया 333 रनों के जवाब में सिर्फ 89 रनों पर ही ढेर हो गई. इसका पूरा क्रेडिट न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी को जाता है. जिन्होंने पहले ही ओवर में रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को डक पर आउट करके पवेलियन भेज दिया, और भारत का स्कोर 0/3 कर दिया. वनडे क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार था जब भारत ने बिना कोई रन बनाए अपने शुरुआती तीन विकेट गंवा दिए.

कोहली ने हेनरी को दिया गिफ्ट

इस घातक गेंदबाजी की वजह से ब्लैककैप्स भारत के खिलाफ 244 रनों से बड़ी जीत दर्ज करने में सफल रहा. मैच के बाद विराट कोहली और मैट हेनरी ने ड्रेसिंग रूम में मुलाकात की. न्यूजीलैंड के इस तेज गेंदबाज के हाथों बिना खाता खोले आउट होने के बावजूद, विराट कोहली ने एक अच्छा व्यवहार दिखाया और उन्हें अपनी जर्सी गिफ्ट की. इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराया और मैच के बारे में थोड़ी बातचीत भी की. इन दोनों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है. जिसे काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है.