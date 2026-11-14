IND vs NZ: जिसने किया था बोल्ड उसी को दिया गिफ्ट, कोहली ने न्यूजीलैंड में जीत फैंस का दिल
IND vs NZ 4th ODI: विराट कोहली चौथे वनडे में बिना कोई रन बनाए मैट हेनरी के पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए.
Published : November 14, 2026 at 10:02 AM IST
Virat Kohli gifted to Matt Henry: भारत और न्यूजीलैंड के बीच बे ओवल में शुक्रवार को खेले गए चौथे वनडे मैच में भारतीय फैंस को तगड़ा झटका लगा. जब टीम इंडिया 333 रनों के जवाब में सिर्फ 89 रनों पर ही ढेर हो गई. इसका पूरा क्रेडिट न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी को जाता है. जिन्होंने पहले ही ओवर में रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को डक पर आउट करके पवेलियन भेज दिया, और भारत का स्कोर 0/3 कर दिया. वनडे क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार था जब भारत ने बिना कोई रन बनाए अपने शुरुआती तीन विकेट गंवा दिए.
कोहली ने हेनरी को दिया गिफ्ट
इस घातक गेंदबाजी की वजह से ब्लैककैप्स भारत के खिलाफ 244 रनों से बड़ी जीत दर्ज करने में सफल रहा. मैच के बाद विराट कोहली और मैट हेनरी ने ड्रेसिंग रूम में मुलाकात की. न्यूजीलैंड के इस तेज गेंदबाज के हाथों बिना खाता खोले आउट होने के बावजूद, विराट कोहली ने एक अच्छा व्यवहार दिखाया और उन्हें अपनी जर्सी गिफ्ट की. इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराया और मैच के बारे में थोड़ी बातचीत भी की. इन दोनों की एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है. जिसे काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है.
Virat Kohli gifted his jersey to Matt Henry ❤️ https://t.co/LQv1UsZLC6— Nikhil. (@ishowwhyrat) November 13, 2026
मैच में हेनरी को 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड दिया गया. उन्होंने अपने वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 27 रन देकर 6 विकेट लिए. हेनरी ने पहले ओवर में तीन विकेट लेने के बाद अपने दूसरे स्पेल में तीन और विकेट लिए. जिसमें उन्होंने ईशान किशन, कुलदीप यादव और गुरनूर बराड़ को आउट किया.
हेनरी ने क्या कहा?
मैच के बाद हेनरी ने अपने प्रदर्शन और 'ट्रिपल विकेट मेडन' ओवर के बारे में बात की, और कहा कि यह काफी मजेदार है, हवा बहुत तेज थी, जिससे चीजें काफी सरल हो गईं. जब आप एक सीधा-सादा गेम प्लान लेकर चलते हैं, तो यह मजेदार हो जाता है. इसमें थोड़ी किस्मत का भी हाथ था. खासकर जिस तरह से हवा चल रही थी, मुझे स्विंग को लेकर कोई खास चिंता नहीं थी. इसलिए, पहली गेंद से ही मेरा मकसद अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना और स्टंप्स टू स्टंप्स गेंदबाजी करना था. हमें पता था कि नई गेंद के साथ एक छोटा सा मौका होता है, जब आप बल्लेबाजों पर दबाव बना सकते हैं. इसलिए, मैंने चीजों को जितना हो सके उतना सरल रखने की कोशिश की. जाहिर है, जब पहले ही ओवर में गेंद इतनी तेजी से मूव करती है, तो बल्लेबाजों के लिए पहली गेंद का सामना करना काफी मुश्किल हो जाता है.
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पांचवां मैच कब?
इस हार के बावजूद भारत अभी भी पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है. सीरीज का तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. दोनों टीमों के बीच सीरीज का पांचवां और अंतिम मैच रविवार को बे ओवल में ही खेला जाएगा.