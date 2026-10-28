IND vs NZ: न्यूजीलैंड के कप्तान ने अभिषेक-वैभव पर बोली बड़ी बात, अय्यर भी हुए हैरान
अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी को लेकर न्यूजीलैंड और भारत के कप्तान ने बड़ा बयान दिया है.
Published : October 28, 2026 at 10:06 AM IST
वेलिंगटन (न्यूजीलैंड): अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान है. इन दोनों ने तीसरे टी20 में इतनी शानदार और जबरदस्त पारी खेली कि हारने वाली टीम के साथ साथ जीतने वाली टीम भी हैरान रह गई.
अभिषेक शर्मा की 38 गेंदों में 113 रनों की पारी और वैभव सूर्यवंशी की 19 गेंदों में 45 रनों की पारी की बदौलत, भारत ने 199 रनों के लक्ष्य को बहुत आसान बना दिया. उन्होंने महज 13.2 ओवर में 6 विकेट शेष रहते ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया. इन दोनों ने मिलकर 133 रनों की साझेदारी की, टीम को सिर्फ 5 ओवर में 100 रनों तक पहुंचाया और पावरप्ले में ही 118 रन बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया.
उन्हें रोकना नामुमकिन
मैच के बाद अभिषेक और वैभव की पारी के बारे में बात करते हुए न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सैंटनर माना कि जब ये बल्लेबाज फॉर्म में हों, तो उन्हें रोकना नामुमकिन होता है. मैच के बाद ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए सैंटनर ने कहा, 'जब ये खिलाड़ी फॉर्म में हों, तो इन्हें रोकना काफी मुश्किल होता है. हमने पहले भी ऐसा देखा है, हमने IPL में भी ऐसा देखा है, और आज रात न्यूजीलैंड में भी हमने यही नजारा देखा.'
पावरप्ले में खतरनाक बल्लेबाजी
सेंटनर ने ये भी कहा कि हमने 200 के करीब स्कोर खड़ा किया जो कि एक अच्छा स्कोर था, लेकिन ओस के कारण न्यूजीलैंड के लिए उस स्कोर का बचाव करना मुश्किल हो गया था. इसके अलावा उन्होंने पावरप्ले में भारतीय बल्लेबाजों की बैटिंग करने की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, 'जाहिर है, जब ओस आ जाती है, तो रन रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है. पावरप्ले इस खेल का एक बहुत अहम हिस्सा है, और उन्होंने दिखाया कि पावरप्ले में कैसे बल्लेबाजी करनी चाहिए.'
सेंटनर ने आखिर में ये कहा कि अब हम ईडन पार्क जा रहे हैं, जहां मैदान चारों तरफ से थोड़ा छोटा हो सकता है. इसलिए, मुझे लगता है कि हमें उन्हें रोकने के तरीके खोजने होंगे.
भारतीय कप्तान भी हैरान
मैच जीतने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अभिषेक और वैभव की तारीफ की और कहा कि वो इससे पहले अपने क्रिकेट करियर में इस तरह की बल्लेबाजी कभी नहीं देखी. उन्होंने कहा, 'बेहद शानदार! जिस तरह से उन्होंने शॉट्स खेले, उन्हें देखना बहुत सुखद था. जब मैं और संजू बल्लेबाजी करने गए, तो गेंद सीम (स्विंग) हो रही थी. तब मैंने सोचा कि उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया? यह सच में हैरान कर देने वाला था.'
उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह उनके द्वारा देखा गया अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है. उन्होंने आगे कहा, 'सच कहूं तो, 5 ओवर में 100 रन बनाना - मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, खासकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर. यह वाकई सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है.'
भारत 3-0 से आगे
इस शानदार जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. सीरीज का चौथा मैच 30 अक्टूबर को ऑक्लैंड में खेला जाएगा. बता दें कि इस सीरीज में भारत ने लगातार तीसरी बार टॉस जीता और चेज करके मैच भी जीता. पहले मैच में भारत ने रिकॉर्ड 226 रन चेज किया, उसके बाद दूसरे मैच में 181 और तीसरे मैच में 199 रन चेज करके सीरीज अपने नाम कर ली.