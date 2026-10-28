ETV Bharat / sports

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के कप्तान ने अभिषेक-वैभव पर बोली बड़ी बात, अय्यर भी हुए हैरान

श्रेयस अय्यर और मिशेल सेंटनर ( IANS )

वेलिंगटन (न्यूजीलैंड): अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान है. इन दोनों ने तीसरे टी20 में इतनी शानदार और जबरदस्त पारी खेली कि हारने वाली टीम के साथ साथ जीतने वाली टीम भी हैरान रह गई.

अभिषेक शर्मा की 38 गेंदों में 113 रनों की पारी और वैभव सूर्यवंशी की 19 गेंदों में 45 रनों की पारी की बदौलत, भारत ने 199 रनों के लक्ष्य को बहुत आसान बना दिया. उन्होंने महज 13.2 ओवर में 6 विकेट शेष रहते ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया. इन दोनों ने मिलकर 133 रनों की साझेदारी की, टीम को सिर्फ 5 ओवर में 100 रनों तक पहुंचाया और पावरप्ले में ही 118 रन बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया.