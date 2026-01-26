ETV Bharat / sports

अभिषेक शर्मा के बैट की जांच करते न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का वीडियो वायरल

अभिषेक शर्मा के बैट की जांच करते न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ( IANS PHOTO )

बैट चेक करने का वीडियो वायरल अब मैच के बाद की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अभिषेक के बैट की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो क्लिप में, न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर, ओपनर डेवोन कॉन्वे और तेज गेंदबाज जैकब डफी अभिषेक के बैट की जांच करते हुए मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं.

Abhhishek Sharma bat: भारतीय टीम ने गुवाहाटी में खेले गए तीसरे टी20 मैच में 154 रनों के लक्ष्य को 10 ओवर में हासिल करके सबको हैरान कर दिया. जिसमें अभिषेक शर्मा के 20 गेंद में 344 की स्ट्राइक रेट से 68 रन सबसे तेज थे. इस बेरहम पिटाई से मेहमान टीम के गेंदबाज सहम गए और शर्मा जी के बेटे के आगे बेबस दिखाई दिए.

ये एक ऐसा पल था जिसने 2003 में भारत के खिलाफ रिकी पोंटिंग की 144 रनों की पारी की याद दिला दी. अपनी पारी के दौरान पोंटिंग इतनी आसानी से शॉट लगा रहे थी की उस समय ये कहा गया कि पोंटिंग के बैट में स्प्रिंग लगी थी.

अभिषेक शर्मा की लाजवाब पारी

अभिषेक शर्मा ने अपनी पूरी पारी में एक भी डॉट बॉल नहीं खेली और सिर्फ 20 गेंदों में नाबाद 68 रन बनाए, जिसमें 14 गेंदों में तूफानी फिफ्टी भी शामिल थी, जो भारतीय T20I इतिहास की दूसरी सबसे तेज फिफ्टी है. उनसे तेज सिर्फ युवराज सिंह की 2007 वर्ल्ड T20 में 12 गेंदों वाली ऐतिहासिक हाफ-सेंचुरी है.

अभिषेक के अलावा सूर्यकुमार यादव ने 26 गेंदों में 57 रनों की शानदार पारी खेली. जिसे भारत सिर्फ 10 ओवर में 154 के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया. इस दमदार प्रदर्शन की वजह से भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

टी20 के नंबर वन बल्लेबाज

बता दें कि अभिषेक आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज हैं. भारतीय टीम उम्मीद करेगी कि जब वे T20 वर्ल्ड कप में अपने कंपेन की शुरुआत करें तो अभिषेक अपनी शानदार फॉर्म जारी रखें. भारत टी20 वर्ल्ड कप में 7 फरवरी को मुंबई में अमेरिका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा. उसे पहले वो विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाकी बचे दो और टी20 मैच खेलेंगे.