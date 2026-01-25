ETV Bharat / sports

IND vs NZ: भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला, टीम में हुए बड़े बदलाव

IND vs NZ 3rd T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है.

IND vs NZ 3rd T20: प्लेइंग-11 में बदलाव

भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में दो बड़े बदलाव किए है. जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई को टीम में शामिल किया गया है जबकि अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती को आराम दिया गया है. वहीं न्यूजीलैंड की टीम में भी एक बदलाव हुआ है. काइल जैमिसन को टीम शामिल किया गया है जबकि जैकरी फाउल्क्स को बाहर कर दिया गया है. जिन्होंने पिछले मैच में 3 ओवर में 67 रन लुटा दिए थे.

भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी, क्योंकि उन्होंने पिछले दोनों मैच में शानदार जीत दर्ज की है. नागपुर में खेले गए पहले मैच में 48 रनों से जीत दर्ज की थी, जबकि रायपुर में खेले गए दूसरे मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की थी.