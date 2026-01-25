IND vs NZ तीसरा टी20 आज, भारत का लक्ष्य सीरीज जीतने पर, न्यूजीलैंड के लिए करो या मरो जैसा मुकाबला
IND vs NZ 3rd T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मैच गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.
January 25, 2026
गुवाहाटी (असम): भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच आज (25 जनवरी) गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम शाम 7:00 बजे शुरू होगा, जिसका टीवी पर लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार पर होगी.
सीरीज में 2-0 की बढ़त लेने के बाद भारतीय टीम का लक्ष्य सीरीज का होगा, जबकि न्यूजीलैंड को सीरीज में बने रहने के लिए इस मैच को जीतना अनिवार्य है.
भारत ने रायपुर में दूसरे टी20 में एक दमदार प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने सिर्फ 15.2 ओवर में 208 रनों का शानदार चेस करके 2-0 की बढ़त ले ली. जिससे सीरीज में उनका दबदबा और टी20 व कप 2026 से पहले उनकी लय साफ दिखी. भारत उम्मीद करेगा कि वे तीसरे मैच में भी इस लय को बनाए रखें और टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक ऐसा ही करते रहें.
IND vs NZ 3rd T20: बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम का रिकॉर्ड
बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में सात टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिनमें से तीन मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं और तीन मैच पहले गेंदबाजी करने वाली टीमों ने, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 161 है, जबकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों का औसत 153 रहा है.
इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेट पर 237 रन बनाया है, जबकि सबसे कम स्कोर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 118 रन पर ऑल आउट होकर बनाया है.
IND vs NZ 3rd T20: ओस की भूमिका अहम
मैच में ओस एक बड़ी भूमिका निभाएगी और नतीजे तय करने में एक अहम फैक्टर हो सकती है. दूसरी पारी में गेंदबाजी करने वाली टीम को इसका सामना करना पड़ेगा क्योंकि गुवाहाटी में रात में ओस पड़ने की उम्मीद है. इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी.
IND vs NZ 3rd T20: प्लेइंग-11 में बदलाव की संभावना
सीरीज अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए भारत शुरुआती मैचों से मिले आत्मविश्वास को आगे बढ़ाना चाहेगा. टीम मैनेजमेंट प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं करेगा क्योंकि उनका लक्ष्य 3-0 की बढ़त हासिल करना है.
ये भी संभावना है कि भारत ने दूसरे मैच के लिए जसप्रीत बुमराह को आराम देने का फैसला किया और उनकी जगह हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया। अगर भारत इस मैच के लिए बुमराह को वापस लाने का फैसला करता है, तो शायद हर्षित को बाहर बैठना पड़ सकता है या अर्शदीप सिंह, जिन्होंने पहले दो मैच खेले थे, उन्हें आराम दिया जा सकता है. वहीं कुलदीप यादव ने रायपुर मैच में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अगर अक्षर पटेल फिट हो जाते हैं तो उन्हें टीम से बाहर किया जा सकता है।
न्यूजीलैंड की बात करें तो वे लॉकी फर्ग्यूसन को टीम में शामिल करने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि वह सिलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं. जैक फाउल्क्स के लिए रायपुर में दिन अच्छा नहीं रहा, उन्होंने तीन ओवर में 67 रन दिए. इसके अलावा, काइल जैमीसन को भी टीम में वापस लिया जा सकता है. मार्क चैपमैन इस सीरीज में फॉर्म में नहीं दिखे हैं और यह ब्लैककैप्स के लिए गुवाहाटी में रोमांचक बेवन जैकब्स को आजमाने का मौका हो सकता है.
IND vs NZ 3rd T20: दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन
भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल/कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा/अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.
न्यूजीलैंड: डेवोन कॉन्वे, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन/बेवोन जैकब्स, मिशेल सेंटनर (कप्तान), लॉकी फर्ग्यूसन/काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, ईश सोढ़ी.