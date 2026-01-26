ETV Bharat / sports

IND vs NZ: भारत ने तीसरे टी20 में रचा इतिहास, पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी कर मचाई धूम

IND vs NZ 3rd T20: भारत ने तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड को 10 ओवर में ही हराकर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए.

Abhishek Sharma and Suryakumar Yadav
अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 26, 2026 at 10:41 AM IST

3 Min Read
Records in IND vs NZ 3rd T20: भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 में 8 विकेट से मात देकर पांच मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है. गुवाहाटी में खेले गए मैच में भारत ने 154 रनों के लक्ष्य को 10 में 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. जिसमें अभिषेक और सूर्य ने तूफानी पारी खेलकर सबको हैरान कर दिया. अभिषेक 14 गेंद में फिफ्टी पूरी की और 20 गेंद में 340 की स्ट्राइक रेट से 68 रन बनाकर नाबाद रहे वहीं कप्तान सूर्या ने 26 गेंद में 219 की स्ट्राइक रेट के साथ 57 रन बनाकर रिकॉर्ड जीत दिलाई.

भारत ने पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी की
इस धमाकेदार जीत के साथ पांच मैचों की सीरीज को भारत ने 3-0 से अपने नाम कर लिया है. जिसके साथ भारत लगातार सबसे ज्यादा टी20 सीरीज जीतने के मामले में अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बराबरी कर ली है. भारत 2024 से अब तक लगातार 11 टी20 सीरीज जीत चुका है जबकि पाकिस्तान ने 2016 से 2018 के बीच लगातार 11 टी20 सीरीज जीतने का रिकॉर्ड बनाया था.

लगातार सबसे ज्यादा T20 सीरीज जीत

  • 11 भारत (2024 – 2026)
  • 11 पाकिस्तान (2016-18)
  • 7 भारत (2017-18)
  • 6 भारत (2019-21)

सबसे तेज 150 प्लस का टारगेट चेस
इस मैच में भारतीय टीम ने 154 रनों के लक्ष्य को 60 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया, जो कि किसी भी टेस्ट नेशन टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा गेंद बाकी रहते हुए जीत है. इस से पहले ये रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम था, जिन्होंने 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 37 गेंद शेष रहते हुए 150 प्लस का स्कोर चेस किया था.

इसके अलावा ये न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी टारगेट का पीछा करते हुए जीत का सबसे बड़ा अंतर है. अब तक किसी भी टीम ने उनके खिलाफ 10 ओवर के अंदर टारगेट का पीछा नहीं किया था.

टी20 में घर पर भारत का दबदबा
इस जीत के साथ भारत ने घर पर एक और टी20 सीरीज अपने नाम कर ली है. जिसके साथ टीम इंडिया घर पर लगातार सबसे ज्यादा 10 टी20 सीरीज जीतने वाली टीम बन गई है. भारत 2022 से अपने घर में एक भी टी20 सीरीज नहीं हारा है. उससे पीछे ऑस्ट्रेलिया है जो 2006 से 2010 के बीच लगातार 8 होम टी20 सीरीज जीता है.

घर पर लगातार सबसे ज्यादा टी20 सीरीज में जीत

  • 10 भारत (2022-26)
  • 8 ऑस्ट्रेलिया (2006-10)
  • 7 भारत (2019-22)
  • 5 पाकिस्तान (2008-18)

किसी भारतीय द्वारा टी20 में दूसरा सेबसे तेज अर्धशतक
अभिषेक शर्म ने मैच में 340 की स्ट्राइक रेट से 26 गेंद में 68 रन रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 14 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया, जो की किसी भी भारतीय द्वारा टी20 इंटरनेशनल में जड़ा गया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है. पहले नंबर पर अभी भी युवराज सिंह हैं, उन्होंने 12 गेंदों फिफ्टी पूरी की थी. वैसे वर्ल्ड में ये तीसरे सबसे तेज फिफ्टी है.

टेस्ट प्लेइंग कंट्री के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी

  • 12 गेंदें, युवराज सिंह बनाम इंग्लैंड, डरबन 2007
  • 13 गेंदें, जॉन फ्रायलिंक बनाम जिम्बाब्वे, बुलावायो 2025
  • 14 गेंदें, कॉलिन मुनरो बनाम श्रीलंका, ऑकलैंड 2016
  • 14 गेंदें, अभिषेक शर्मा बनाम न्यूजीलैंड, गुवाहाटी 2026
  • 15 गेंद, क्विंटन डी कॉक बनाम वेस्टइंडीज, सेंचुरियन 2023

