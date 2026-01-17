विराट कोहली और कुलदीप यादव ने महाकालेश्वर मंदिर में की प्रार्थना, देखें वीडियो
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के अंतिम मैच से एक दिन पहले विराट कोहली और कुलदीप यादव ने उज्जैन मंदिर में प्रार्थना की.
Published : January 17, 2026 at 10:35 AM IST
उज्जैन (मध्य प्रदेश): विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के निर्णायक तीसरे वनडे से पहले शनिवार को उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की. उनके साथ टीम के एक और साथी खिलाड़ी कुलदीप यादव भी थे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में, कोहली मंदिर के अंदर पुजारियों के साथ चलते हुए दिख रहे हैं और 'जय श्री महाकाल' का जाप करके सर्वशक्तिमान भगवान शिव की जय-जयकार कर रहे हैं.
उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद, न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कुलदीप यादव ने कहा, 'यह बहुत अच्छा अनुभव था. मुझे यहां पहली बार दर्शन किए हुए 9 साल हो गए हैं. इससे बहुत खुशी और आनंद मिलता है. भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है, और अगर उनकी कृपा बनी रही, तो हम वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.'
विराट कोहली बाबा महाकाल के दरबार में । भस्म आरती हुए शामिल।— Shubham Shukla (@Shubhamshuklamp) January 17, 2026
इंसान जैसे - जैसे सफल होता जाता है वैसे - वैसे ही उसे धार्मिक भी होते जाना चाहिए।
बता दें भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर है. इसी वजह से 18 जनवरी को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला तीसरा मैच निर्णायक होने वाला है. सीरीज का पहला मैच भारत ने 4 विकेट से अपने नाम किया था जबकि दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने सात विकेट से जीत दर्ज की थी.
विराट से एक और शानदार पारी की उम्मीद
तीसरे और सीरीज डिसाइडर मैच में विराट कोहली से फैंस को काफी उम्मीदें होंगी, क्योंकि वो इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. हाल ही में वो एक बार फिर वनडे के नंबर वन बल्लेबाज बन गए हैं. यह 11वीं बार है जब कोहली ODI बैटिंग रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचे हैं, जो उनके के लगातार शानदार प्रदर्शन के कारण संभव हुआ है.
Virat Kohli has a Huge fan following among youth and the recent shift in him in exhibiting his devotional side is only going to inspire GenZ— Sheetal Chopra 🇮🇳 (@SheetalPronamo) January 17, 2026
पूर्व भारतीय कप्तान विराट ने अपनी पिछली छह पारियों में पांच बार पचास रन का आंकड़ा पार किया है. कोहली ने अपने पिछले छह मैचों में 123 के शानदार औसत और 107.18 के स्ट्राइक रेट से 492 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं. इसी वजह से इंदौर में सीरीज दांव पर लगी होने के कारण, भारत को कोहली के बल्ले से एक और मैच जिताने वाली पारी की उम्मीद होगी.